ロッキー・マルティネスが２４試合６時間越えの興業締めタイトル防衛…全試合結果

◆ＤＥＥＰ ９３ ＩＭＰＡＣＴ（１５日・大田区総合体育館）
重量級のタイトルマッチが６時間を越えるロング興業を締め、ロッキー・マルティネス（３３）＝スパイク２２＝が誠悟（４４）＝ＡＡＣＣ＝を下し、タイトルを防衛した。
セミで行われたタイトルマッチでは武田光司（２４）＝ＢＲＡＶＥ＝が、大原樹里（２８）＝ＫＩＢＡマーシャルアーツクラブ＝との因縁マッチをものにし、ベルトを守った。
【全試合結果】
▽第１試合 ストロー級
〇中村真人（判定 ３―０）サイモン・シェ●
▽第２試合 フェザー級
〇佐々木由大（判定 ２―１）渡辺純●
▽第３試合 ライト級
〇大木良太（判定 ３―０）佐々木大●
▽第４試合 フェザー級
〇小林博幸（判定 ３―０）平松翔●
▽第５試合 フェザー級
〇神田コウヤ（１回１分４７秒 ＴＫＯ）星野豊●
▽第６試合 フェザー級
〇高塩竜司（１回４分３秒 ＴＫＯ）樋口武大●
▽第７試合 ライト級
〇ＬＵＩＺ（１回５８秒 フロントチョーク）イム・ヨンジャ●
▽第８試合 ４９キロ契約
〇さくら（１回３分１７秒 腕十字固め）國保小枝●
▽第９試合 ストロー級
〇本野美樹（１回３分３６秒 腕十字固め）パク・チョン●
▽第１０試合 フライ級
〇藤田大和（判定 ３―０）松丸息吹●
▽第１１試合 フライ級
〇鮎田直人（判定 ３―０）伊藤裕樹●
▽第１２試合 ライト級
〇岸本篤史（１回４４秒 ＫＯ）キ・ウォンビン●
▽第１３試合 アトム級
〇パク・シウ（３分４０秒 ＴＫＯ）青野ひかる●
▽第１４試合 フェザー級
〇鈴木啄仁（判定 ２―１）窪田泰斗●
▽第１５試合 バンタム級
〇竿本樹生（判定 ３―０）ハシャーン・フヒト●
▽第１６試合 フェザー級
〇横山恭典（判定 ３―０）小川顕広●
▽第１７試合 ミクロ級
〇にっせー（１回１分５１秒 ＴＫＯ）しなしさとこ●
▽第１８試合 フェザー級
〇牛久絢太郎（１回１分５０秒 ＴＫＯ）ＨＡＲＲＹ ＳＴＡＬＬＯＮＥ●
▽第１９試合 フェザー級
〇ＤＪ．ｔａｉｋｉ（１回１分３５秒 肩固め）オーロラ☆ユーキ●
▽第２０試合 ライトヘビー級
〇水野竜也（１回３分２８秒 チョークスリーパー）ジョシュ・ロビソン●
▽第２１試合 バンタム級
〇大塚隆史（判定 ３―０）高野優樹●
▽第２２試合 バンタム級
〇井上直樹（１回２分４１秒 チョークスリーパー）北田俊亮●
▽第２３試合 ライト級タイトルマッチ
〇武田光司（３回４分４０秒 アームロック）大原樹里●
▽第２４試合 メガトン級タイトルマッチ
〇ロッキー・マルティネス（２回２分９秒 ＴＫＯ）誠悟●