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ロッキー・マルティネスが２４試合６時間越えの興業締めタイトル防衛…全試合結果

スポーツ報知
# 格闘技
タイトルを防衛したロッキー・マルティネス
タイトルを防衛したロッキー・マルティネス

◆ＤＥＥＰ　９３　ＩＭＰＡＣＴ（１５日・大田区総合体育館）

　重量級のタイトルマッチが６時間を越えるロング興業を締め、ロッキー・マルティネス（３３）＝スパイク２２＝が誠悟（４４）＝ＡＡＣＣ＝を下し、タイトルを防衛した。

　セミで行われたタイトルマッチでは武田光司（２４）＝ＢＲＡＶＥ＝が、大原樹里（２８）＝ＫＩＢＡマーシャルアーツクラブ＝との因縁マッチをものにし、ベルトを守った。

　【全試合結果】

　▽第１試合　ストロー級
　〇中村真人（判定　３―０）サイモン・シェ●

　▽第２試合　フェザー級
　〇佐々木由大（判定　２―１）渡辺純●

　▽第３試合　ライト級
　〇大木良太（判定　３―０）佐々木大●

　▽第４試合　フェザー級
　〇小林博幸（判定　３―０）平松翔●

　▽第５試合　フェザー級
　〇神田コウヤ（１回１分４７秒　ＴＫＯ）星野豊●

　▽第６試合　フェザー級
　〇高塩竜司（１回４分３秒　ＴＫＯ）樋口武大●

　▽第７試合　ライト級
　〇ＬＵＩＺ（１回５８秒　フロントチョーク）イム・ヨンジャ●

　▽第８試合　４９キロ契約
　〇さくら（１回３分１７秒　腕十字固め）國保小枝●

　▽第９試合　ストロー級
　〇本野美樹（１回３分３６秒　腕十字固め）パク・チョン●

　▽第１０試合　フライ級
　〇藤田大和（判定　３―０）松丸息吹●

　▽第１１試合　フライ級
　〇鮎田直人（判定　３―０）伊藤裕樹●

　▽第１２試合　ライト級
　〇岸本篤史（１回４４秒　ＫＯ）キ・ウォンビン●

　▽第１３試合　アトム級
　〇パク・シウ（３分４０秒　ＴＫＯ）青野ひかる●

　▽第１４試合　フェザー級
　〇鈴木啄仁（判定　２―１）窪田泰斗●

　▽第１５試合　バンタム級
　〇竿本樹生（判定　３―０）ハシャーン・フヒト●

　▽第１６試合　フェザー級
　〇横山恭典（判定　３―０）小川顕広●

　▽第１７試合　ミクロ級
　〇にっせー（１回１分５１秒　ＴＫＯ）しなしさとこ●

　▽第１８試合　フェザー級
　〇牛久絢太郎（１回１分５０秒　ＴＫＯ）ＨＡＲＲＹ　ＳＴＡＬＬＯＮＥ●

　▽第１９試合　フェザー級
　〇ＤＪ．ｔａｉｋｉ（１回１分３５秒　肩固め）オーロラ☆ユーキ●

　▽第２０試合　ライトヘビー級
　〇水野竜也（１回３分２８秒　チョークスリーパー）ジョシュ・ロビソン●

　▽第２１試合　バンタム級
　〇大塚隆史（判定　３―０）高野優樹●

　▽第２２試合　バンタム級
　〇井上直樹（１回２分４１秒　チョークスリーパー）北田俊亮●

　▽第２３試合　ライト級タイトルマッチ
　〇武田光司（３回４分４０秒　アームロック）大原樹里●

　▽第２４試合　メガトン級タイトルマッチ
　〇ロッキー・マルティネス（２回２分９秒　ＴＫＯ）誠悟●

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