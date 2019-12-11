来年３月の東京マラソンに東洋大・相沢が準エリートでエントリー　青学大からは吉田圭太ら

東洋大の相沢晃

日本学生陸上競技連合は１１日、来年３月の東京マラソンの準エリート推薦選手（学生）を発表した。今季の出雲駅伝と全日本大学駅伝で区間新記録をマークした学生長距離界のエース・相沢晃（東洋大４年）をはじめ、男子２２人、女子３人がエントリー。青学大は吉田圭太（３年）や箱根駅伝登録メンバーから外れた竹石尚人（４年）らが名を連ねた。

以下、準エリート推薦選手（所属、学年）。

【男子】

◆相沢晃（東洋大４年）

◆阿部涼（日大４年）

◆飯田貴之（青学大２年）

◆大浜輝（中央学院大４年）

◆小森稜太（帝京大４年）

◆新号健志（青学大３年）

◆鳥飼悠生（帝京大３年）

◆土方英和（国学院大４年）

◆平田幸四郎（帝京大４年）

◆藤曲寛人（順大４年）

◆三上多聞（早大４年）

◆吉野貴大（帝京大４年）

◆廻谷賢（日体大４年）

◆竹石尚人（青学大４年）

◆吉田圭太（青学大３年）

◆金丸逸樹（筑波大４年）

◆相馬崇史（筑波大３年）

◆川田裕也（東農大４年）

◆築舘陽介（創価大４年）

◆宮沢真太（城西大４年）

◆松尾鴻雅（城西大２年）

◆鈴木基史（新潟大Ｍ１年）

【女子】

◆高橋ひより（東農大２年）

◆谷川愛美（大阪学院大４年）

◆平井日陽（玉川大２年）