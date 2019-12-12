１２月１１日の釣果速報（関東）

１２月１１日の関東地方釣果と１３日のこよみ
|月齢
|潮
|16.5
|大潮
|日出
|日入
|6.41
|16.28
|月出
|月入
|17.27
|7.21
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|6.01
|5.29
|6.02
|6.03
|6.37
|6.32
|16.57
|15.43
|16.53
|16.46
|17.23
|17.27
|干潮
|11.33
|10.25
|11.30
|11.31
|12.00
|12.02
|23.56
|22.59
|23.53
|23.57
|-
|-
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|アカムツ
|-
|-
|赤ムツは良型も。ワラサはスロージギングでヒラメも。テンヤ真鯛、沖メバル船有
|ワラサ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.3-0.6kg
|0-4
|マダイは一つテンヤで。ヒラメは順調。５時１５分集合
|ヒラメ
|0.7-1.7kg
|0-3
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|ヒラメ
|0.4-2.8kg
|0-8
|水深３５メートル。宇都宮市の雫さんが８尾。ハタ、イナダも
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|ヒラメ
|1-3.5kg
|0-5
|平目は前半好調。マハタ、マトウ等も。１３日真鯛出船
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|ヒラメ
|0.3-3.4kg
|1-7
|ヒラメは水深３０メートル。序盤から好調。イナダ、カサゴも
|半日タイ
|-
|-
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|ヒラメ
|0.5-1.5kg
|0-1
|ヒラメは水深３０～４５メートル。イナダが邪魔。テンヤ真鯛有
|マダイ
|-
|-
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ハナダイ
|-
|-
|ハナダイは胴づき仕掛けで狙う。マダイなど交じりもの多彩。ヒラメにも出船する
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ハナダイ
|20-38cm
|3-8
|花ダイはコマセで。イナダウマヅラ等も。マダイ船有
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヒラメ
|-
|-
|ヒラメ船は水深３０メートル前後で狙う。１キロ前後が主体で３キロ級も食う。イナダなど多彩
|船
| 外房
大原港
| 大原沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|マハタ
|0.6-2.5kg
|0-2
|同船。水深６０メートルを狙う。ヒラメ船、鬼カサゴ船あり
|ヒラメ
|0.6-1kg
|0-1
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|サバ
|27-38cm
|14-38
|リレー。後半スルメは序盤に乗る。メダイも０～２尾
|スルメ
|28-39cm
|0-16
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|25-40cm
|3-30
|リレー。サビキで黒ムツ好調。甘鯛や花鯛等３～１６尾
|船
| 南房
千田港
| 白浜沖
千田沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|夜黒ムツ
|28-43cm
|34-48
|夜黒ムツ１０日。食い好調。希望でキンメ、イサキ船有
|イサキ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|午後タイ
|0.4-0.7kg
|0-1
|１０日。イサキやワラサ、サバ等交じり多彩。午前船有
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|マハタ
|-
|-
|定休日。泳がせ釣りでマハタやカンパチなどが食う。コマセの半日タイ船もある
|半日タイ
|-
|-
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 洲崎沖
| 早川丸
0470-29-1095
|カワハギ
|-
|-
|定休日。カワハギは２０センチ級主体で食う。ヤリイカは３０センチオーバーが乗る。６時集合
|ヤリイカ
|-
|-
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|午後アジ
|21-34cm
|42
|同船１人。水深２５～８０メートル前後。クロムツ、イトヨリも
|マダイ
|1.5kg
|1
|船
| 内房
富津港
| 横須賀
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|70-103cm
|4-12
|タチウオは水深６５メートル前後で１２尾が２人。イナダ交じる
|ショウサイフグ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定。要予約。次回１４、１５日は臨休。水深１５メートル前後を狙い食い好調
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|半日アジはライトタックルで狙う。午前と午後に出る。希望でヒラメ・マゴチ出船
|船
| 金沢
八景
| 竹岡沖
観音崎
| 弁天屋
045-701-9061
|カワハギ
|16-31cm
|1-18
|ＬＴ鯵船５４～１２２尾。タチ船４～１６尾。午前鯵３～３９尾
|マダイ
|0.4-3.5kg
|0-8
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午前アジ
|25-36cm
|12-31
|水深６０メートル前後を狙う。サバも交じった。午後船あり
|船
| 三浦
長井港
| 江の島
| 辰丸
046-856-2778
|ヤリイカ
|-
|-
|ヤリイカの乗りが良くなってきた。４０センチ級交じりで数釣り期待。希望でアオリ出船
|船
| 葉山
あぶずり
| 江の島
葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|ヤリイカ
|17-40cm
|5-24
|ヤリイカは２隻の合計。水深１６０メートル狙う。根魚五目船有
|ワラサ
|-
|-
|船
| 逗子
小坪港
| 沖ノ瀬
| 太郎丸
0467-22-7662
|キンメ
|28-43cm
|6-14
|水深３００～４００メートル狙う。クロムツやメダイ、大サバ交じる
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
江の島
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|6.2kg
|0-1
|マダイは水深５０～７０メートル狙うアマダイで鬼カサゴなども
|アマダイ
|20-41cm
|2-5
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|アマダイ
|21-54cm
|0-6
|カワハギ１３～２４センチ１～１０尾イナダ船あり。１７日定休日
|ヤリイカ
|22-45cm
|2-12
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|マダイ
|0.4-1.5kg
|0-3
|マダイ船でイナダなども。カワハギ１３～２３センチ０～８尾
|アマダイ
|20-36cm
|0-7
|船
| 小田原
早川港
| 南沖
| 平安丸
0465-22-0676
|ヤリイカ
|25-40cm
|9-29
|キンメ別船１０～１６尾、黒ムツ等も。マダイ船０～２尾
|キンメ
|28-38cm
|3-23
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|ヤリイカ
|-
|-
|乗合はヤリイカ船と午前、午後のイナダ船。１３、１４日ヤリイカ。１５日イナダに出船
|イナダ
|-
|-
|船
| 東伊豆
網代港
| 初島沖
| 森竜丸
0557-68-1477
|キンメ
|28-37cm
|4-8
|同船。後半にイナダ４０～４５センチ６～１０尾。活性高く順調
|クロムツ
|26-30cm
|3-6
|船
| 東伊豆
伊東港
| 伊東沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カワハギ
|-
|-
|仕立船中心でカワハギを狙う。手石島沖や川奈沖、伊東沖で２０センチ超の良型が食う
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
銭洲
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|0.5-1.6kg
|3-11
|キンメ水深３００～４９０メートルで。良型主体で食う。鬼カサゴ有
|カンパチ
|-
|-
|船
| 沼津
古宇港
| 長根
| 吉田丸
055-942-2565
|午後タイ
|1.2-2.3kg
|1-2
|１０日。良型が食う。１４日夜タチウオ、２２日槍イカ出船
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|40-68cm
|13
|Ｄ堤でマダコ５杯。新堤などでクロダイやタチウオも食った
|アジ
|15-25cm
|40
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|メジナ
|31-35cm
|3
|川崎市長谷川さんが大平をオキアミで。同所で３２センチ１尾の人も
|湖
| 神奈川
相模湖
| 洞門下
| 小川亭
042-684-2011
|ワカサギ
|9-11cm
|185
|東村山市の前田さんが洞門下のタナ１４メートルをアカムシ餌で狙う
|湖
| 山梨
山中湖
| 長池沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|5-10cm
|164
|ソーラードーム船。甲府市の坂本さんが水深１３メートルを紅サシ餌で
|湖
| 山梨
西湖
| 浅原
| 山路
0555-82-2945
|ワカサギ
|6-13cm
|222
|益子町の井上さんが水深１９・６メートルで底釣り。紅サシ餌などで
|湖
| 群馬
三名湖
| 桟橋
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|-
|-
|湖心会(1)野中１８キロ網中桟橋で２．７メートル竿いっぱいの宙。両グルテン(2)北村１５(3)小林１４
|湖
| 群馬
鮎川湖
| ロープ
東桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ワカサギ
|6-13cm
|431
|ワカサギは栃木市小矢島さんがＣロープのタナ１１メートルを紅サシで
|ヘラブナ
|26-39cm
|75
|池
| 野田
幸手園
| 桜桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|30-43cm
|46
|野田市の北島さんが３メートル竿一杯で。ウドンＳ。少ない人は１５尾
|池
| 神奈川
王禅寺
| ポンド
| 王禅寺
|ニジマス
|24-26cm
|29
|横浜市の小林さんがイチロー池をスプーンで。水温１１・９度
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
パイン
| 鹿留
|ニジマス
|20-30cm
|50
|虹鱒は川崎市の山本さんがバイブレーションで。河川では２０尾
|ロックトラウト
|45-55cm
|3
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|-
|-
|台風１９号の増水被害で休業中。復旧は進んでいるが、再開のめどは立っていない