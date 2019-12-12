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１２月１１日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１２月１１日の関東地方釣果と１３日のこよみ

１２月１３日のこよみ
月齢
16.5 大潮
日出 日入
6.41 16.28
月出 月入
17.27 7.21
１２月１３日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 6.01 5.29 6.02 6.03 6.37 6.32
16.57 15.43 16.53 16.46 17.23 17.27
干潮 11.33 10.25 11.30 11.31 12.00 12.02
23.56 22.59 23.53 23.57 - -
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		アカムツ - - 　赤ムツは良型も。ワラサはスロージギングでヒラメも。テンヤ真鯛、沖メバル船有
ワラサ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.3-0.6kg 0-4 マダイは一つテンヤで。ヒラメは順調。５時１５分集合
ヒラメ 0.7-1.7kg 0-3
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		ヒラメ 0.4-2.8kg 0-8 水深３５メートル。宇都宮市の雫さんが８尾。ハタ、イナダも
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		ヒラメ 1-3.5kg 0-5 平目は前半好調。マハタ、マトウ等も。１３日真鯛出船
マダイ - -
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		ヒラメ 0.3-3.4kg 1-7 ヒラメは水深３０メートル。序盤から好調。イナダ、カサゴも
半日タイ - -
茨城
波崎港 		波崎沖
信栄丸
0479-44-1224 		ヒラメ 0.5-1.5kg 0-1 ヒラメは水深３０～４５メートル。イナダが邪魔。テンヤ真鯛有
マダイ - -
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ハナダイ - - 　ハナダイは胴づき仕掛けで狙う。マダイなど交じりもの多彩。ヒラメにも出船する
ヒラメ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ハナダイ 20-38cm 3-8 花ダイはコマセで。イナダウマヅラ等も。マダイ船有
ヒラメ - -
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ - - 　ヒラメ船は水深３０メートル前後で狙う。１キロ前後が主体で３キロ級も食う。イナダなど多彩
外房
大原港 		大原沖
松栄丸
0470-62-0571 		マハタ 0.6-2.5kg 0-2 同船。水深６０メートルを狙う。ヒラメ船、鬼カサゴ船あり
ヒラメ 0.6-1kg 0-1
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ 27-38cm 14-38 リレー。後半スルメは序盤に乗る。メダイも０～２尾
スルメ 28-39cm 0-16
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 25-40cm 3-30 リレー。サビキで黒ムツ好調。甘鯛や花鯛等３～１６尾
南房
千田港 		白浜沖
千田沖 		三喜丸
0470-43-8293 		夜黒ムツ 28-43cm 34-48 夜黒ムツ１０日。食い好調。希望でキンメ、イサキ船有
イサキ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		午後タイ 0.4-0.7kg 0-1 １０日。イサキやワラサ、サバ等交じり多彩。午前船有
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		マハタ - - 　定休日。泳がせ釣りでマハタやカンパチなどが食う。コマセの半日タイ船もある
半日タイ - -
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
早川丸
0470-29-1095 		カワハギ - - 　定休日。カワハギは２０センチ級主体で食う。ヤリイカは３０センチオーバーが乗る。６時集合
ヤリイカ - -
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		午後アジ 21-34cm 42 同船１人。水深２５～８０メートル前後。クロムツ、イトヨリも
マダイ 1.5kg 1
内房
富津港 		横須賀
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ 70-103cm 4-12 タチウオは水深６５メートル前後で１２尾が２人。イナダ交じる
ショウサイフグ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定。要予約。次回１４、１５日は臨休。水深１５メートル前後を狙い食い好調
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　半日アジはライトタックルで狙う。午前と午後に出る。希望でヒラメ・マゴチ出船
金沢
八景 		竹岡沖
観音崎 		弁天屋
045-701-9061 		カワハギ 16-31cm 1-18 ＬＴ鯵船５４～１２２尾。タチ船４～１６尾。午前鯵３～３９尾
マダイ 0.4-3.5kg 0-8
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午前アジ 25-36cm 12-31 水深６０メートル前後を狙う。サバも交じった。午後船あり
三浦
長井港 		江の島
辰丸
046-856-2778 		ヤリイカ - - 　ヤリイカの乗りが良くなってきた。４０センチ級交じりで数釣り期待。希望でアオリ出船
葉山
あぶずり 		江の島
葉山沖 		長三朗丸
046-875-1800 		ヤリイカ 17-40cm 5-24 ヤリイカは２隻の合計。水深１６０メートル狙う。根魚五目船有
ワラサ - -
逗子
小坪港 		沖ノ瀬
太郎丸
0467-22-7662 		キンメ 28-43cm 6-14 水深３００～４００メートル狙う。クロムツやメダイ、大サバ交じる
湘南
腰越港 		腰越沖
江の島 		孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ 6.2kg 0-1 マダイは水深５０～７０メートル狙うアマダイで鬼カサゴなども
アマダイ 20-41cm 2-5
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		アマダイ 21-54cm 0-6 カワハギ１３～２４センチ１～１０尾イナダ船あり。１７日定休日
ヤリイカ 22-45cm 2-12
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		マダイ 0.4-1.5kg 0-3 マダイ船でイナダなども。カワハギ１３～２３センチ０～８尾
アマダイ 20-36cm 0-7
小田原
早川港 		南沖
平安丸
0465-22-0676 		ヤリイカ 25-40cm 9-29 キンメ別船１０～１６尾、黒ムツ等も。マダイ船０～２尾
キンメ 28-38cm 3-23
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		ヤリイカ - - 　乗合はヤリイカ船と午前、午後のイナダ船。１３、１４日ヤリイカ。１５日イナダに出船
イナダ - -
東伊豆
網代港 		初島沖
森竜丸
0557-68-1477 		キンメ 28-37cm 4-8 同船。後半にイナダ４０～４５センチ６～１０尾。活性高く順調
クロムツ 26-30cm 3-6
東伊豆
伊東港 		伊東沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　仕立船中心でカワハギを狙う。手石島沖や川奈沖、伊東沖で２０センチ超の良型が食う
南伊豆
須崎港 		新島沖
銭洲 		ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ 0.5-1.6kg 3-11 キンメ水深３００～４９０メートルで。良型主体で食う。鬼カサゴ有
カンパチ - -
沼津
古宇港 		長根
吉田丸
055-942-2565 		午後タイ 1.2-2.3kg 1-2 １０日。良型が食う。１４日夜タチウオ、２２日槍イカ出船
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 40-68cm 13 Ｄ堤でマダコ５杯。新堤などでクロダイやタチウオも食った
アジ 15-25cm 40
湘南
茅ケ崎 		エボシ
磯屋
0467-82-7996 		メジナ 31-35cm 3 川崎市長谷川さんが大平をオキアミで。同所で３２センチ１尾の人も
神奈川
相模湖 		洞門下
小川亭
042-684-2011 		ワカサギ 9-11cm 185 東村山市の前田さんが洞門下のタナ１４メートルをアカムシ餌で狙う
山梨
山中湖 		長池沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 5-10cm 164 ソーラードーム船。甲府市の坂本さんが水深１３メートルを紅サシ餌で
山梨
西湖 		浅原
山路
0555-82-2945 		ワカサギ 6-13cm 222 益子町の井上さんが水深１９・６メートルで底釣り。紅サシ餌などで
群馬
三名湖 		桟橋
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ - - 　湖心会(1)野中１８キロ網中桟橋で２．７メートル竿いっぱいの宙。両グルテン(2)北村１５(3)小林１４
群馬
鮎川湖 		ロープ
東桟橋 		鮎川湖
0274-22-0899 		ワカサギ 6-13cm 431 ワカサギは栃木市小矢島さんがＣロープのタナ１１メートルを紅サシで
ヘラブナ 26-39cm 75
野田
幸手園 		桜桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ 30-43cm 46 野田市の北島さんが３メートル竿一杯で。ウドンＳ。少ない人は１５尾
神奈川
王禅寺 		ポンド
王禅寺
ニジマス 24-26cm 29 横浜市の小林さんがイチロー池をスプーンで。水温１１・９度
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス 20-30cm 50 虹鱒は川崎市の山本さんがバイブレーションで。河川では２０尾
ロックトラウト 45-55cm 3
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス - - 　台風１９号の増水被害で休業中。復旧は進んでいるが、再開のめどは立っていない

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