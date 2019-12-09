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１２月８日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

１２月１０日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
13.5 中潮 6.54 16.47 15.34 4.31

１２月１０日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 6.12 5.44 4.58 4.51 14.05 6.22
17.14 16.47 16.19 16.08 - 17.48
干潮 11.27 10.51 10.34 10.24 7.23 12.04
- 23.45 22.59 22.49 18.56 -
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 二木島
中ノ島 		マルヒサ渡船
0597・87局0148 		グレ 44 1 寝屋川市の嶋崎清弘氏　ハリス２．５号　グレ７号　オキアミ
尾長グレ 44 1
和歌山 見老津
ソビエト 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		グレ 33～47 4 田辺市の石井氏　フカセ　花光氏３０～３８センチ４尾　７日
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		ヒラメ - - ３８～５５センチのヒラメ多い人１０尾以上釣れていた　メジロやサワラなども交じる
メジロ - -
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		マダイ 23～51 24 名古屋市の谷口氏３人メイチダイ３６センチ頭４尾
ハマチ 43～46 3
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		ヒラアジ 25～37 13 茨木市の深田邦男氏　ハリス４号　天秤４本バリ
イサギ 38 1
和歌山 加太
友ケ島周辺 		海斗丸
073・459局0503 		マダイ 41～43 2 大阪の林氏　サバ４２～４４センチ６尾も　疑似餌
アジ 36～38 2
兵庫 明石港
洲本沖 		名田屋
078・912局7211 		タチウオ 75～120 25 たつの市の毛利氏　タチウオテンヤ　イワシ
兵庫 明石港
明石海峡大橋下 		第二名田屋
078・912局7211 		ブリ 85 1 吹田市の本間氏　ハマチ３尾も　ノマセ釣り
メジロ 70～80 2
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		サバ 35～48 59 南丹市の岩本氏５人　マダイやヒラマサなど
アジ 32～42 26
和歌山 初島
沖合動力ボート 		南村渡船
0737・83局3730 		マダイ 34～44 3 紀の川市の内田嘉幸氏３人タイラバ　船外機　食い順調
ホウボウ 30～43 9
鳴門 堂ノ浦
３号ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		アジ 17～18 100 徳島の橋本氏　２メートル　ハリス２号　アジ９号　餌アミエビ
福井
タダグリイカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		マアジ - - ２５～３３センチの良型マアジが多い人３０尾ほど釣れている　餌アミエビとオキアミ
福井 音海
潜水艦イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		チヌ 38～50 2 京都市の山田氏　マダイ３３センチアナゴ５０センチも　食い好調
神戸 平磯海づり公園
１０番テント西寄 		公園事務所
078・753局3973 		メバル 20～24 2 神戸市の中野氏　４．５メートル　ハリス２号　メバル７号　シラサ
大阪 水無瀬川
１６　番 		尺代漁協組
075・961局6500 		アマゴ 18～25 18 島本町の吉田氏　４．５メートル　ハリス０．６号　アマゴ６号　イクラ
兵庫 猪名川
ルアー専用区 		北田原ます釣り場
072・766局2208 		ニジマス 25～46 35 大阪市の堀氏　６．２フィート　ＰＥ０．３号　スプーン　１４時まで
岡山 吉野川
支流梶並川 		右手養魚Ｃ
0868・77局2071 		アマゴ 19～24 25 加西市の中右氏　居残りのみ　アマゴ８号　餌イクラ
西池
２０　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 42.6以下 30 大阪の関氏　ハリス０．６号　スレ５号　ダンゴ　本日大助放流
八尾 中セ池
北土手南向東寄 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 43.3以下 33 大阪の川口氏　ハリス０．６号　スレ４号　ウドン　大助４枚
大東 阪奈園
１号池陸桟橋北向 		阪奈園
072・869局0015 		ヘラブナ 43.7以下 23 東大阪の小西氏　ハリス０．４号　スレ３号　ウドン　大助４枚

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