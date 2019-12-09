１２月８日の釣果速報（関西）

釣果
１２月１０日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|13.5
|中潮
|6.54
|16.47
|15.34
|4.31
１２月１０日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|6.12
|5.44
|4.58
|4.51
|14.05
|6.22
|17.14
|16.47
|16.19
|16.08
|-
|17.48
|干潮
|11.27
|10.51
|10.34
|10.24
|7.23
|12.04
|-
|23.45
|22.59
|22.49
|18.56
|-
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|三重
| 二木島
中ノ島
| マルヒサ渡船
0597・87局0148
|グレ
|44
|1
|寝屋川市の嶋崎清弘氏 ハリス２．５号 グレ７号 オキアミ
|尾長グレ
|44
|1
|磯
|和歌山
| 見老津
ソビエト
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|グレ
|33～47
|4
|田辺市の石井氏 フカセ 花光氏３０～３８センチ４尾 ７日
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|ヒラメ
|-
|-
|３８～５５センチのヒラメ多い人１０尾以上釣れていた メジロやサワラなども交じる
|メジロ
|-
|-
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|マダイ
|23～51
|24
|名古屋市の谷口氏３人メイチダイ３６センチ頭４尾
|ハマチ
|43～46
|3
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|ヒラアジ
|25～37
|13
|茨木市の深田邦男氏 ハリス４号 天秤４本バリ
|イサギ
|38
|1
|沖
|和歌山
| 加太
友ケ島周辺
| 海斗丸
073・459局0503
|マダイ
|41～43
|2
|大阪の林氏 サバ４２～４４センチ６尾も 疑似餌
|アジ
|36～38
|2
|沖
|兵庫
| 明石港
洲本沖
| 名田屋
078・912局7211
|タチウオ
|75～120
|25
|たつの市の毛利氏 タチウオテンヤ イワシ
|沖
|兵庫
| 明石港
明石海峡大橋下
| 第二名田屋
078・912局7211
|ブリ
|85
|1
|吹田市の本間氏 ハマチ３尾も ノマセ釣り
|メジロ
|70～80
|2
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|サバ
|35～48
|59
|南丹市の岩本氏５人 マダイやヒラマサなど
|アジ
|32～42
|26
|船
|和歌山
| 初島
沖合動力ボート
| 南村渡船
0737・83局3730
|マダイ
|34～44
|3
|紀の川市の内田嘉幸氏３人タイラバ 船外機 食い順調
|ホウボウ
|30～43
|9
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
３号ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|アジ
|17～18
|100
|徳島の橋本氏 ２メートル ハリス２号 アジ９号 餌アミエビ
|カ
|福井
| 泊
タダグリイカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|-
|-
|２５～３３センチの良型マアジが多い人３０尾ほど釣れている 餌アミエビとオキアミ
|カ
|福井
| 音海
潜水艦イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|チヌ
|38～50
|2
|京都市の山田氏 マダイ３３センチアナゴ５０センチも 食い好調
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
１０番テント西寄
| 公園事務所
078・753局3973
|メバル
|20～24
|2
|神戸市の中野氏 ４．５メートル ハリス２号 メバル７号 シラサ
|渓
|大阪
| 水無瀬川
１６ 番
| 尺代漁協組
075・961局6500
|アマゴ
|18～25
|18
|島本町の吉田氏 ４．５メートル ハリス０．６号 アマゴ６号 イクラ
|渓
|兵庫
| 猪名川
ルアー専用区
| 北田原ます釣り場
072・766局2208
|ニジマス
|25～46
|35
|大阪市の堀氏 ６．２フィート ＰＥ０．３号 スプーン １４時まで
|渓
|岡山
| 吉野川
支流梶並川
| 右手養魚Ｃ
0868・77局2071
|アマゴ
|19～24
|25
|加西市の中右氏 居残りのみ アマゴ８号 餌イクラ
|池
|堺
| 西池
２０ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|42.6以下
|30
|大阪の関氏 ハリス０．６号 スレ５号 ダンゴ 本日大助放流
|池
|八尾
| 中セ池
北土手南向東寄
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|43.3以下
|33
|大阪の川口氏 ハリス０．６号 スレ４号 ウドン 大助４枚
|池
|大東
| 阪奈園
１号池陸桟橋北向
| 阪奈園
072・869局0015
|ヘラブナ
|43.7以下
|23
|東大阪の小西氏 ハリス０．４号 スレ３号 ウドン 大助４枚