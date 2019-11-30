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１１月２９日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１１月２９日の関東地方釣果と１２月１日のこよみ

１２月１日のこよみ
月齢
4.5 中潮
日出 日入
6.31 16.28
月出 月入
10.33 20.40
１２月１日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 8.22 7.49 8.23 8.22 9.01 8.53
18.43 17.34 18.39 18.33 19.13 19.18
干潮 1.21 0.23 1.18 1.22 1.49 1.45
13.40 12.28 13.36 13.32 14.08 14.12
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		アカムツ - - 　アカムツ船は良型が食う。マダイは一つテンヤで。沖メバルやスロージギング出船
マダイ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.3-0.8kg 0-20 水深４０メートルを一つテンヤで狙う。１２月１日～ヒラメ解禁
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダコ 0.6-2.5kg 6-7 マダコは２キロ前後が乗り好調。１２月１日ヒラメ船開始
ヒラメ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ - - 　マダイは一つテンヤで数釣り期待。交じりものも多彩。１２月１日からヒラメ船再開
ヒラメ - -
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		ヒラメ - - 　ヒラメは水深３０～４０メートルで６キロ超も食ってくる。１２月１日全面解禁。半日タイ船あり
半日タイ - -
茨城
波崎港 		神栖沖
波崎沖 		信栄丸
0479-44-1224 		ヒラメ - - 　予報悪く出船を中止。ヒラメは１２月１日から全面解禁。アカムツは４０センチ級が食う
アカムツ - -
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ハナダイ - - 　ハナダイは胴づき仕掛けで狙う。交じりもの多彩。ヒラメは１～２キロ級主体で食う
ヒラメ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ハナダイ - - 　乗合船はコマセ釣りのハナダイ、ヒラメテンヤ真鯛に出る。ハナダイは４０センチ級も
ヒラメ - -
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ - - 　乗合船はヒラメ釣り。水深３０メートル前後で３キロ級も食ってくる。イナダなども交じる
外房
大原港 		太東沖
松栄丸
0470-62-0571 		ヒラメ 0.7-2.3kg 0-2 水深１５メートル狙う。イナダ多数交じる。３０日午後タイ出船
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ - - 　乗合はリレー船。Ｆサビキでサバやアジ後半スルメ釣り。希望で鬼カサゴも狙える
スルメ - -
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ - - 　予報悪く出船中止。リレー船はＦサビキで黒ムツ、後半甘ダイ等狙う。午後鯛船有
アマダイ - -
南房
千田港 		千田沖
白浜沖 		三喜丸
0470-43-8293 		イサキ - - 　１２月１日はイサキ船が出る予定。３０センチ級が食う。希望でキンメ船、夜クロムツ船有
キンメ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		午前タイ 0.5-0.8kg 0-3 平砂浦沖までの水深３０～６０メートル狙う。イサキなど交じる
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		マハタ - - 　出船中止。イワシの泳がせ釣りでマハタやカンパチなど。コマセの半日タイ船あり
半日タイ - -
洲崎
栄ノ浦 		館山湾
洲崎沖 		早川丸
0470-29-1095 		カワハギ 16-26cm 7-16 カワハギは風で釣り場限定槍イカ船１人。順調に乗る
ヤリイカ 20-38cm 29
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		半日アジ - - 　出船せず。ともに五目船で水深２５～８０メートル前後を狙う。６時半出。希望で１３時出船
半日タイ - -
内房
富津港 		観音崎
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ - - 　タチウオは水深８０メートルで１メートルオーバーの大型が食う。ショウサイフグは食わせ釣りで
ショウサイフグ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定出船。要予約。３０日、１２月１日は臨休。水深１５メートル前後で食い好調
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		午前アジ 17-26cm 0-23 水深１６メートル狙う。中小交じりでポツポツ食う。ゼロ船酔
金沢
八景 		走水沖
富岡沖 		弁天屋
045-701-9061 		マダイ 0.4-3kg 1-6 ＬＴアジ３９～７０尾。ハギ１～７尾。午前タチ０～３尾
午前アジ 20-38cm 15-42
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午後アジ 25-32cm 5-32 ２８日。水深５０メートルで。２９日午前１～２０尾。マダイなども
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		アオリ 450g 0-1 江の島沖迄を狙う。風強くバラシ多い。墨イカ交じる
葉山
あぶずり 		洲崎沖
葉山沖 		長三朗丸
046-875-1800 		ヤリイカ 18-40cm 8-34 槍イカは水深１４０～２００メートルで後半順調に乗る。ブリ船あり
ブリ - -
逗子
小坪港 		城ケ島
太郎丸
0467-22-7662 		キンメ 28-44cm 2-11 同船。水深３００～４００メートルを狙うアコウ、メダイなど交じる
クロムツ 30-40cm 0-3
湘南
腰越港 		江の島
腰越沖 		孝太郎丸
0467-31-1344 		アマダイ 32cm 0-1 アマダイは水深８０～９５メートルでイトヨリ等も。風強く苦戦
マダイ - -
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		イナダ 33-40cm 15-43 イナダは食い好調。槍イカ船３～８杯。アマダイ船有
カワハギ 13-28cm 0-12
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
江の島 		ちがさき丸
0467-85-7092 		マダイ 0.4-6.7kg 0-5 マダイ船でイナダ等交じる甘ダイ船２０～３７センチ２～１１尾
カワハギ 15-28cm 3-11
小田原
早川港 		二宮沖
小田原 		平安丸
0465-22-0676 		ヤリイカ 25-38cm 6-11 マダイでイナダ、ワラサも１２月１日南沖の根魚船開始
マダイ 0.3-1.8kg 0-5
西湘
真鶴港 		真鶴東
真鶴沖 		誠いち丸
0465-68-2432 		ヤリイカ 22-40cm 1-10 槍イカは海悪く釣り場限定５時半集合。半日イナダ有
イナダ - -
東伊豆
網代港 		網代沖
網代南 		森竜丸
0557-68-1477 		イナダ - - 　半日楽らくフィッシングでイナダやイサキなど。本マグロは泳がせやルアーで狙う
キハダ - -
東伊豆
伊東港 		伊東沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　伊東沖や手石島沖、川奈沖で良型が上がっている。今後は数釣りも期待できそう
南伊豆
須崎港 		新島沖
銭洲 		ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ - - 　キンメ船は２キロ級の大型が食ってくる。カンパチは泳がせで。白浜沖のワラサ船有
カンパチ - -
沼津
古宇港 		長根
石花海 		吉田丸
055-942-2565 		半日タイ - - 　午前泳がせ五目は根魚等狙う。午前カワハギ、午前アマダイ五目、夜タチウオも有
ヤリイカ - -
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 50-77cm 18 クロダイはＤ堤などで１～１．８キロ０～４尾。マダコはＤ堤で３杯
アジ 13-25cm 40
湘南
茅ケ崎 		エボシ
磯屋
0467-82-7996 		イナダ 40-41cm 6 共に町田市の佐藤さんが大平をオキアミ餌で。正午までの釣果
メジナ 25-26cm 3
神奈川
相模湖 		嵐山下
小川亭
042-684-2011 		ワカサギ 9-13cm 233 成田市の成田さんがタナ１４メートルを赤虫餌で狙う。少ない人で１５０尾
箱根
芦ノ湖 		湖尻湾
おおば
0460-84-8984 		ヒメマス 23-30cm 15 ヒメマスはヒメトロで。ワカサギは紅サシ餌で。水温１３・４度
ワカサギ 6-13cm 75
山梨
山中湖 		大池沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 5-10cm 288 ソーラードーム船。八王子市の石井さんが水深１１・８メートルを狙う
群馬
三名湖 		ロープ
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ 28-40cm 70 ふじみ野市の近藤さんが一の入江Ｒを６．３メートル竿一杯の宙。両グル
群馬
鮎川湖 		ロープ
鮎川湖
0274-22-0899 		ワカサギ 5-12cm 426 小美玉市の鬼沢さんがＡロープのタナ１０～１２メートルをサシ餌で狙う
野田
幸手園 		桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ 27-43cm 43 東松山市の山田さんが竹桟橋を２．４メートル竿一杯で。ウドンセット
神奈川
王禅寺 		ポンド
王禅寺
ニジマス 24-25cm 42 川崎市吉富さんがスプーンで狙う。手前のかけ上がりで好反応
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス 20-30cm 30 虹マスは甲府市の鈴木さんがバイブレーションで。河川は１５尾
ロックトラウト 45-55cm 6
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス - - 　台風１９号の増水被害で休業中。復旧を進めているが再開のめどはまだ立っていない

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