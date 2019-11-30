１１月２９日の釣果速報（関東）

１１月２９日の関東地方釣果と１２月１日のこよみ
|月齢
|潮
|4.5
|中潮
|日出
|日入
|6.31
|16.28
|月出
|月入
|10.33
|20.40
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|8.22
|7.49
|8.23
|8.22
|9.01
|8.53
|18.43
|17.34
|18.39
|18.33
|19.13
|19.18
|干潮
|1.21
|0.23
|1.18
|1.22
|1.49
|1.45
|13.40
|12.28
|13.36
|13.32
|14.08
|14.12
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|アカムツ
|-
|-
|アカムツ船は良型が食う。マダイは一つテンヤで。沖メバルやスロージギング出船
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.3-0.8kg
|0-20
|水深４０メートルを一つテンヤで狙う。１２月１日～ヒラメ解禁
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダコ
|0.6-2.5kg
|6-7
|マダコは２キロ前後が乗り好調。１２月１日ヒラメ船開始
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|-
|-
|マダイは一つテンヤで数釣り期待。交じりものも多彩。１２月１日からヒラメ船再開
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|ヒラメ
|-
|-
|ヒラメは水深３０～４０メートルで６キロ超も食ってくる。１２月１日全面解禁。半日タイ船あり
|半日タイ
|-
|-
|船
| 茨城
波崎港
| 神栖沖
波崎沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|ヒラメ
|-
|-
|予報悪く出船を中止。ヒラメは１２月１日から全面解禁。アカムツは４０センチ級が食う
|アカムツ
|-
|-
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ハナダイ
|-
|-
|ハナダイは胴づき仕掛けで狙う。交じりもの多彩。ヒラメは１～２キロ級主体で食う
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ハナダイ
|-
|-
|乗合船はコマセ釣りのハナダイ、ヒラメテンヤ真鯛に出る。ハナダイは４０センチ級も
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヒラメ
|-
|-
|乗合船はヒラメ釣り。水深３０メートル前後で３キロ級も食ってくる。イナダなども交じる
|船
| 外房
大原港
| 太東沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|ヒラメ
|0.7-2.3kg
|0-2
|水深１５メートル狙う。イナダ多数交じる。３０日午後タイ出船
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|サバ
|-
|-
|乗合はリレー船。Ｆサビキでサバやアジ後半スルメ釣り。希望で鬼カサゴも狙える
|スルメ
|-
|-
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|-
|-
|予報悪く出船中止。リレー船はＦサビキで黒ムツ、後半甘ダイ等狙う。午後鯛船有
|アマダイ
|-
|-
|船
| 南房
千田港
| 千田沖
白浜沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|-
|-
|１２月１日はイサキ船が出る予定。３０センチ級が食う。希望でキンメ船、夜クロムツ船有
|キンメ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|午前タイ
|0.5-0.8kg
|0-3
|平砂浦沖までの水深３０～６０メートル狙う。イサキなど交じる
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|マハタ
|-
|-
|出船中止。イワシの泳がせ釣りでマハタやカンパチなど。コマセの半日タイ船あり
|半日タイ
|-
|-
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 館山湾
洲崎沖
| 早川丸
0470-29-1095
|カワハギ
|16-26cm
|7-16
|カワハギは風で釣り場限定槍イカ船１人。順調に乗る
|ヤリイカ
|20-38cm
|29
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|半日アジ
|-
|-
|出船せず。ともに五目船で水深２５～８０メートル前後を狙う。６時半出。希望で１３時出船
|半日タイ
|-
|-
|船
| 内房
富津港
| 観音崎
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|-
|-
|タチウオは水深８０メートルで１メートルオーバーの大型が食う。ショウサイフグは食わせ釣りで
|ショウサイフグ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定出船。要予約。３０日、１２月１日は臨休。水深１５メートル前後で食い好調
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|午前アジ
|17-26cm
|0-23
|水深１６メートル狙う。中小交じりでポツポツ食う。ゼロ船酔
|船
| 金沢
八景
| 走水沖
富岡沖
| 弁天屋
045-701-9061
|マダイ
|0.4-3kg
|1-6
|ＬＴアジ３９～７０尾。ハギ１～７尾。午前タチ０～３尾
|午前アジ
|20-38cm
|15-42
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午後アジ
|25-32cm
|5-32
|２８日。水深５０メートルで。２９日午前１～２０尾。マダイなども
|船
| 三浦
長井港
| 長井沖
| 辰丸
046-856-2778
|アオリ
|450g
|0-1
|江の島沖迄を狙う。風強くバラシ多い。墨イカ交じる
|船
| 葉山
あぶずり
| 洲崎沖
葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|ヤリイカ
|18-40cm
|8-34
|槍イカは水深１４０～２００メートルで後半順調に乗る。ブリ船あり
|ブリ
|-
|-
|船
| 逗子
小坪港
| 城ケ島
| 太郎丸
0467-22-7662
|キンメ
|28-44cm
|2-11
|同船。水深３００～４００メートルを狙うアコウ、メダイなど交じる
|クロムツ
|30-40cm
|0-3
|船
| 湘南
腰越港
| 江の島
腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|アマダイ
|32cm
|0-1
|アマダイは水深８０～９５メートルでイトヨリ等も。風強く苦戦
|マダイ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|イナダ
|33-40cm
|15-43
|イナダは食い好調。槍イカ船３～８杯。アマダイ船有
|カワハギ
|13-28cm
|0-12
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
江の島
| ちがさき丸
0467-85-7092
|マダイ
|0.4-6.7kg
|0-5
|マダイ船でイナダ等交じる甘ダイ船２０～３７センチ２～１１尾
|カワハギ
|15-28cm
|3-11
|船
| 小田原
早川港
| 二宮沖
小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|ヤリイカ
|25-38cm
|6-11
|マダイでイナダ、ワラサも１２月１日南沖の根魚船開始
|マダイ
|0.3-1.8kg
|0-5
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴東
真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|ヤリイカ
|22-40cm
|1-10
|槍イカは海悪く釣り場限定５時半集合。半日イナダ有
|イナダ
|-
|-
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代沖
網代南
| 森竜丸
0557-68-1477
|イナダ
|-
|-
|半日楽らくフィッシングでイナダやイサキなど。本マグロは泳がせやルアーで狙う
|キハダ
|-
|-
|船
| 東伊豆
伊東港
| 伊東沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カワハギ
|-
|-
|伊東沖や手石島沖、川奈沖で良型が上がっている。今後は数釣りも期待できそう
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
銭洲
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|-
|-
|キンメ船は２キロ級の大型が食ってくる。カンパチは泳がせで。白浜沖のワラサ船有
|カンパチ
|-
|-
|船
| 沼津
古宇港
| 長根
石花海
| 吉田丸
055-942-2565
|半日タイ
|-
|-
|午前泳がせ五目は根魚等狙う。午前カワハギ、午前アマダイ五目、夜タチウオも有
|ヤリイカ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|50-77cm
|18
|クロダイはＤ堤などで１～１．８キロ０～４尾。マダコはＤ堤で３杯
|アジ
|13-25cm
|40
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|イナダ
|40-41cm
|6
|共に町田市の佐藤さんが大平をオキアミ餌で。正午までの釣果
|メジナ
|25-26cm
|3
|湖
| 神奈川
相模湖
| 嵐山下
| 小川亭
042-684-2011
|ワカサギ
|9-13cm
|233
|成田市の成田さんがタナ１４メートルを赤虫餌で狙う。少ない人で１５０尾
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 湖尻湾
| おおば
0460-84-8984
|ヒメマス
|23-30cm
|15
|ヒメマスはヒメトロで。ワカサギは紅サシ餌で。水温１３・４度
|ワカサギ
|6-13cm
|75
|湖
| 山梨
山中湖
| 大池沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|5-10cm
|288
|ソーラードーム船。八王子市の石井さんが水深１１・８メートルを狙う
|湖
| 群馬
三名湖
| ロープ
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|28-40cm
|70
|ふじみ野市の近藤さんが一の入江Ｒを６．３メートル竿一杯の宙。両グル
|湖
| 群馬
鮎川湖
| ロープ
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ワカサギ
|5-12cm
|426
|小美玉市の鬼沢さんがＡロープのタナ１０～１２メートルをサシ餌で狙う
|池
| 野田
幸手園
| 桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|27-43cm
|43
|東松山市の山田さんが竹桟橋を２．４メートル竿一杯で。ウドンセット
|池
| 神奈川
王禅寺
| ポンド
| 王禅寺
|ニジマス
|24-25cm
|42
|川崎市吉富さんがスプーンで狙う。手前のかけ上がりで好反応
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
パイン
| 鹿留
|ニジマス
|20-30cm
|30
|虹マスは甲府市の鈴木さんがバイブレーションで。河川は１５尾
|ロックトラウト
|45-55cm
|6
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|-
|-
|台風１９号の増水被害で休業中。復旧を進めているが再開のめどはまだ立っていない