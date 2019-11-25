ベストナイン、最多得票は坂本　パは森…投票内訳

セ・パ両リーグの２０１９年度ベストナインが２５日、発表され、プロ野球担当記者の投票によってセは９人、パは指名打者を含む１０人が選ばれた。最多得票は巨人・坂本勇人内野手（３０）の２９４票（有効投票総数２９７票）。パは西武・森友哉捕手（２４）の２５１票が最多（有効投票総数２５３票）だった。

今季の両リーグベストナインと有効投票数。※は次点。

【セ・リーグ】（有効投票総数２９７）

▽投手

山口俊（巨人）２７４票

※今永昇太（ＤｅＮＡ）１０票

※大野雄大（中日）１０票

▽捕手

会沢翼（広島）１６７票

※梅野隆太郎（阪神）１２２票

▽一塁手

ビシエド（中日）１７９票

※村上宗隆（ヤクルト）４９票

▽二塁手

山田哲人（ヤクルト）２５０票

※ソト（ＤｅＮＡ）２０票

▽三塁手

高橋周平（中日）１４２票

※岡本和真（巨人）１０１票

▽遊撃手

坂本勇人（巨人）２９４票

※京田陽太（中日）２票

▽外野手

鈴木誠也（広島）２８６票

丸佳浩（巨人）２２０票

ソト（ＤｅＮＡ）１７２票

※大島洋平（中日）１２６票

【パ・リーグ】

▽投手

千賀滉大（ソフトバンク）１３４票

※有原航平（日本ハム）８６票

▽捕手

森友哉（西武）２５１票

※甲斐拓也（ソフトバンク）２票

▽一塁手

山川穂高（西武）２３０票

※銀次（楽天）１８票

▽二塁手

浅村栄斗（楽天）１５９票

※外崎修汰（西武）９３票

▽三塁手

中村剛也（西武）２４０票

※松田宣浩（ソフトバンク）８票

▽遊撃手

源田壮亮（西武）１８６票

※茂木栄五郎（楽天）６１票

▽外野手

秋山翔吾（西武）２４６票

吉田正尚（オリックス）２４１票

荻野貴司（ロッテ）１９１票

※近藤健介（日本ハム）１９票

▽指名打者

デスパイネ（ソフトバンク）１４０票

※ブラッシュ（楽天）６９票