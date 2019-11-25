ベストナイン、最多得票は坂本　パは森…投票内訳

セ・パ両リーグの２０１９年度ベストナインが２５日、発表され、プロ野球担当記者の投票によってセは９人、パは指名打者を含む１０人が選ばれた。最多得票は巨人・坂本勇人内野手（３０）の２９４票（有効投票総数２９７票）。パは西武・森友哉捕手（２４）の２５１票が最多（有効投票総数２５３票）だった。
今季の両リーグベストナインと有効投票数。※は次点。
【セ・リーグ】（有効投票総数２９７）
▽投手
山口俊（巨人）２７４票
※今永昇太（ＤｅＮＡ）１０票
※大野雄大（中日）１０票
▽捕手
会沢翼（広島）１６７票
※梅野隆太郎（阪神）１２２票
▽一塁手
ビシエド（中日）１７９票
※村上宗隆（ヤクルト）４９票
▽二塁手
山田哲人（ヤクルト）２５０票
※ソト（ＤｅＮＡ）２０票
▽三塁手
高橋周平（中日）１４２票
※岡本和真（巨人）１０１票
▽遊撃手
坂本勇人（巨人）２９４票
※京田陽太（中日）２票
▽外野手
鈴木誠也（広島）２８６票
丸佳浩（巨人）２２０票
ソト（ＤｅＮＡ）１７２票
※大島洋平（中日）１２６票
【パ・リーグ】
▽投手
千賀滉大（ソフトバンク）１３４票
※有原航平（日本ハム）８６票
▽捕手
森友哉（西武）２５１票
※甲斐拓也（ソフトバンク）２票
▽一塁手
山川穂高（西武）２３０票
※銀次（楽天）１８票
▽二塁手
浅村栄斗（楽天）１５９票
※外崎修汰（西武）９３票
▽三塁手
中村剛也（西武）２４０票
※松田宣浩（ソフトバンク）８票
▽遊撃手
源田壮亮（西武）１８６票
※茂木栄五郎（楽天）６１票
▽外野手
秋山翔吾（西武）２４６票
吉田正尚（オリックス）２４１票
荻野貴司（ロッテ）１９１票
※近藤健介（日本ハム）１９票
▽指名打者
デスパイネ（ソフトバンク）１４０票
※ブラッシュ（楽天）６９票