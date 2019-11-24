１１月２３日の釣果速報（関東）

１１月２３日の関東地方釣果と２５日のこよみ
|月齢
|潮
|28.0
|中潮
|日出
|日入
|6.26
|16.30
|月出
|月入
|4.27
|15.42
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|4.05
|3.14
|4.04
|4.03
|4.34
|4.32
|15.35
|14.23
|15.32
|15.28
|16.04
|16.07
|干潮
|9.47
|8.37
|9.45
|9.46
|10.16
|10.18
|22.18
|21.15
|22.15
|22.18
|22.44
|22.41
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|アカムツ
|-
|-
|アカムツ船は良型が食う。一つテンヤのマダイ船も期待大。沖メバルにも出船する
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|-
|-
|予報悪く出船中止。マダイはテンヤで狙う。交じり多彩。１２月１日からヒラメ解禁
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダコ
|-
|-
|出船中止。乗合はマダコかマダイに出る。マダコは２キロ級交じる。１日ヒラメ開幕
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|-
|-
|出船せず。乗合は一つテンヤのマダイ。数釣り期待。１２月１日からヒラメ船再開
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|半日タイ
|-
|-
|出船中止。乗合は午前、午後のマダイかＬＴヒラメ。マダイはテンヤか小型ジグで
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 茨城
波崎港
| 神栖沖
波崎沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|ヒラメ
|-
|-
|出船中止。ヒラメは１日から全面解禁になるので期待大。アカムツは４０センチ級が食う
|アカムツ
|-
|-
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ヒラメ
|-
|-
|出船せず。ヒラメは１～２キロ級主体。ハナダイは２０センチ級の数釣り期待。交じり多彩
|ハナダイ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ハナダイ
|-
|-
|ハナダイはコマセで４０センチ級も。ヒラメは生きイワシ餌で。テンヤのマダイ船も出る
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヒラメ
|-
|-
|出船せず。乗合はヒラメ釣り。水深３０メートルを狙い２～３キロ級も食う。ワカシなども
|船
| 外房
大原港
| 太東沖
一宮沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|ヒラメ
|-
|-
|ヒラメは水深１５メートルで。イナダ、ワラサも交じる。フグは数釣り期待。テンヤ真鯛有
|ショウサイフグ
|-
|-
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|サバ
|-
|-
|出船せず。乗合はリレー。Ｆサビキでサバやアジ。その後スルメ。根魚も狙える
|スルメ
|-
|-
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|-
|-
|予報悪く出船せず。リレー船はＦサビキでクロムツ。後半甘ダイ等狙う。４時集合
|アマダイ
|-
|-
|船
| 南房
千田港
| 千田沖
白浜沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|-
|-
|イサキは３０センチ級が食う。キンメは数釣り期待。このほか夜釣りのクロムツ船もある
|キンメ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|半日タイ
|-
|-
|出船中止。半日タイは午前と午後に出船。交じり多彩。マダイダービー１２月１日迄
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|マハタ
|-
|-
|出船中止。イワシの泳がせ釣りでマハタやカンパチなど。コマセの半日タイ船あり
|マダイ
|-
|-
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 洲崎沖
| 早川丸
0470-29-1095
|カワハギ
|-
|-
|出船中止。カワハギは水深１５～３０メートルで２０センチ級が食う。ヤリイカ船、マダイ船あり
|ヤリイカ
|-
|-
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|午後アジ
|19-23cm
|1-30
|同船。午前仕立船で鯵５～２４尾、ワラサ、カンパチ等
|イナダ
|37-41cm
|0-7
|船
| 内房
富津港
| 観音崎
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|-
|-
|出船中止。タチウオは水深８０メートルで１メートル級が釣れる。ショウサイフグは食わせ釣り
|ショウサイフグ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|臨時休業。乗合は土日祝限定。要予約。水深１５メートル前後を狙い２０センチ級の良型が食う
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|半日アジは７時半と１２時半出船。ライトタックルで２０センチ級主体で食う。数釣り期待
|船
| 金沢
八景
| 横浜沖
観音崎
| 弁天屋
045-701-9061
|ＬＴアジ
|17-33cm
|5-111
|ＬＴアジで鯖等も。午前アジ船５～３５尾。２８日定休日
|午前タチ
|70-116cm
|3-23
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午後アジ
|25-34cm
|20-33
|２２日。２３日午前鯵３～２５尾ともに水深５０メートルで。サバも
|船
| 三浦
長井港
| 長井沖
| 辰丸
046-856-2778
|アオリ
|-
|-
|出船中止。乗合船はエギングのアオリイカ。餌木３．５～４号。ダービーは３０日まで
|船
| 葉山
あぶずり
| 江の島
葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|ヤリイカ
|-
|-
|予報悪く出船中止。乗合はヤリイカ船、ブリなど狙う落し込み五目船。両船７時出
|ブリ
|-
|-
|船
| 逗子
小坪港
| 沖ノ瀬
| 太郎丸
0467-22-7662
|キンメ
|-
|-
|乗合はキンメ主体の根魚五目船。水深２５０～４００メートルでクロムツやメダイ、スミヤキ等も
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
江の島
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|-
|-
|出船せず。マダイは１キロ前後が食う。甘ダイは良型の数釣り期待。共に交じり多彩
|アマダイ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|イナダ
|33-40cm
|0-12
|ヤリイカ２６～４３センチ０～７杯アマダイ２１～３５センチ０～２尾
|カワハギ
|15-25cm
|0-7
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|アマダイ
|21-45cm
|1-4
|甘鯛でカンコ等も。ハギ船０～５尾。真鯛船０～５尾
|イナダ
|33-45cm
|1-15
|船
| 小田原
早川港
| 二宮沖
小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|ヤリイカ
|23-38cm
|6-13
|マダイ船０．３～３．６キロ０～３尾キンメ６～２２尾、目鯛等も
|イナダ
|35-48cm
|5-10
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
真鶴南
| 誠いち丸
0465-68-2432
|イナダ
|35-44cm
|3-15
|イナダは午後船。後半食い好調。ヤリイカにも出船
|ヤリイカ
|-
|-
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代沖
網代南
| 森竜丸
0557-68-1477
|イナダ
|-
|-
|半日楽らくフィッシングでイナダやイサキなど。泳がせやルアーでキハダを狙う
|キハダ
|-
|-
|船
| 東伊豆
伊東港
| 伊東沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カワハギ
|-
|-
|伊東沖や手石島沖、川奈沖で良型が上がっている。今後は数釣りも期待できそう
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
銭洲
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|-
|-
|キンメは水深３００～５００メートルを狙い２キロ超の大型も食う。銭洲遠征船、本マグロ船も出る
|カンパチ
|-
|-
|船
| 沼津
古宇港
| 古宇沖
石花海
| 吉田丸
055-942-2565
|カワハギ
|-
|-
|カワハギは２０センチ超の良型が食う。ヤリイカ船、半日タイ船、夜釣りのタチウオ船有
|ヤリイカ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|35-75cm
|15
|同所や新堤で鯵１５～２３センチ５～３０尾。カサゴはＤ堤等で２～５尾
|カサゴ
|15-23cm
|8
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| 平島
エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|クロダイ
|-
|-
|各磯でクロダイやメジナ、イシガキダイなど狙える。１２月１日から渡船始発６時半
|メジナ
|-
|-
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 百貫沖
湖尻湾
| おおば
0460-84-8984
|ヒメマス
|23-30cm
|8
|ヒメマスはヒメトロで。ワカサギは紅サシ餌で。水温１４・１度
|ワカサギ
|6-12cm
|85
|湖
| 山梨
山中湖
| 大池沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|5-10cm
|217
|ソーラードーム船。相模原市の野村さんが水深１１メートルを紅サシで
|湖
| 山梨
精進湖
| 赤池
| 赤池
0555-87-2351
|ヘラブナ
|30-41cm
|20
|相模原市の後藤さんが浮島ロープを３．９メートル竿一杯で。両ダンゴ
|湖
| 群馬
三名湖
| ロープ
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|28-40cm
|60
|三名湖好友会の工藤さんが一の入江を６・７５メートル竿いっぱいの宙
|湖
| 群馬
鮎川湖
| ロープ
東桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ワカサギ
|5-12cm
|854
|ワカサギは前橋市の早部さんがＢロープのタナ１０メートルをサシ餌で
|ヘラブナ
|26-39cm
|78
|池
| 野田
幸手園
| 竹桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|33-44cm
|72
|横浜市の杉崎さんが３メートル竿一杯の宙。ウドンＳ。新ベラ交じる
|池
| 神奈川
王禅寺
| ポンド
| 王禅寺
|ニジマス
|24-27cm
|21
|川崎市の高槻さんがイチロー池で。黒色のスプーンに好反応
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
パイン
| 鹿留
|ニジマス
|20-30cm
|35
|虹マスは立川市渡辺さんがメタルバイブで。河川でイワナ２尾
|ロックトラウト
|45-55cm
|3
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|-
|-
|台風１９号の増水被害で休業中。復旧を進めているが再開のめどはまだ立っていない