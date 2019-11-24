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１１月２３日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１１月２３日の関東地方釣果と２５日のこよみ

１１月２５日のこよみ
月齢
28.0 中潮
日出 日入
6.26 16.30
月出 月入
4.27 15.42
１１月２５日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 4.05 3.14 4.04 4.03 4.34 4.32
15.35 14.23 15.32 15.28 16.04 16.07
干潮 9.47 8.37 9.45 9.46 10.16 10.18
22.18 21.15 22.15 22.18 22.44 22.41
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		アカムツ - - 　アカムツ船は良型が食う。一つテンヤのマダイ船も期待大。沖メバルにも出船する
マダイ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ - - 　予報悪く出船中止。マダイはテンヤで狙う。交じり多彩。１２月１日からヒラメ解禁
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダコ - - 　出船中止。乗合はマダコかマダイに出る。マダコは２キロ級交じる。１日ヒラメ開幕
マダイ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ - - 　出船せず。乗合は一つテンヤのマダイ。数釣り期待。１２月１日からヒラメ船再開
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		半日タイ - - 　出船中止。乗合は午前、午後のマダイかＬＴヒラメ。マダイはテンヤか小型ジグで
ヒラメ - -
茨城
波崎港 		神栖沖
波崎沖 		信栄丸
0479-44-1224 		ヒラメ - - 　出船中止。ヒラメは１日から全面解禁になるので期待大。アカムツは４０センチ級が食う
アカムツ - -
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ヒラメ - - 　出船せず。ヒラメは１～２キロ級主体。ハナダイは２０センチ級の数釣り期待。交じり多彩
ハナダイ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ハナダイ - - 　ハナダイはコマセで４０センチ級も。ヒラメは生きイワシ餌で。テンヤのマダイ船も出る
ヒラメ - -
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ - - 　出船せず。乗合はヒラメ釣り。水深３０メートルを狙い２～３キロ級も食う。ワカシなども
外房
大原港 		太東沖
一宮沖 		松栄丸
0470-62-0571 		ヒラメ - - 　ヒラメは水深１５メートルで。イナダ、ワラサも交じる。フグは数釣り期待。テンヤ真鯛有
ショウサイフグ - -
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ - - 　出船せず。乗合はリレー。Ｆサビキでサバやアジ。その後スルメ。根魚も狙える
スルメ - -
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ - - 　予報悪く出船せず。リレー船はＦサビキでクロムツ。後半甘ダイ等狙う。４時集合
アマダイ - -
南房
千田港 		千田沖
白浜沖 		三喜丸
0470-43-8293 		イサキ - - 　イサキは３０センチ級が食う。キンメは数釣り期待。このほか夜釣りのクロムツ船もある
キンメ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		半日タイ - - 　出船中止。半日タイは午前と午後に出船。交じり多彩。マダイダービー１２月１日迄
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		マハタ - - 　出船中止。イワシの泳がせ釣りでマハタやカンパチなど。コマセの半日タイ船あり
マダイ - -
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
早川丸
0470-29-1095 		カワハギ - - 　出船中止。カワハギは水深１５～３０メートルで２０センチ級が食う。ヤリイカ船、マダイ船あり
ヤリイカ - -
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		午後アジ 19-23cm 1-30 同船。午前仕立船で鯵５～２４尾、ワラサ、カンパチ等
イナダ 37-41cm 0-7
内房
富津港 		観音崎
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ - - 　出船中止。タチウオは水深８０メートルで１メートル級が釣れる。ショウサイフグは食わせ釣り
ショウサイフグ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　臨時休業。乗合は土日祝限定。要予約。水深１５メートル前後を狙い２０センチ級の良型が食う
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　半日アジは７時半と１２時半出船。ライトタックルで２０センチ級主体で食う。数釣り期待
金沢
八景 		横浜沖
観音崎 		弁天屋
045-701-9061 		ＬＴアジ 17-33cm 5-111 ＬＴアジで鯖等も。午前アジ船５～３５尾。２８日定休日
午前タチ 70-116cm 3-23
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午後アジ 25-34cm 20-33 ２２日。２３日午前鯵３～２５尾ともに水深５０メートルで。サバも
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		アオリ - - 　出船中止。乗合船はエギングのアオリイカ。餌木３．５～４号。ダービーは３０日まで
葉山
あぶずり 		江の島
葉山沖 		長三朗丸
046-875-1800 		ヤリイカ - - 　予報悪く出船中止。乗合はヤリイカ船、ブリなど狙う落し込み五目船。両船７時出
ブリ - -
逗子
小坪港 		沖ノ瀬
太郎丸
0467-22-7662 		キンメ - - 　乗合はキンメ主体の根魚五目船。水深２５０～４００メートルでクロムツやメダイ、スミヤキ等も
湘南
腰越港 		腰越沖
江の島 		孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ - - 　出船せず。マダイは１キロ前後が食う。甘ダイは良型の数釣り期待。共に交じり多彩
アマダイ - -
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		イナダ 33-40cm 0-12 ヤリイカ２６～４３センチ０～７杯アマダイ２１～３５センチ０～２尾
カワハギ 15-25cm 0-7
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		アマダイ 21-45cm 1-4 甘鯛でカンコ等も。ハギ船０～５尾。真鯛船０～５尾
イナダ 33-45cm 1-15
小田原
早川港 		二宮沖
小田原 		平安丸
0465-22-0676 		ヤリイカ 23-38cm 6-13 マダイ船０．３～３．６キロ０～３尾キンメ６～２２尾、目鯛等も
イナダ 35-48cm 5-10
西湘
真鶴港 		真鶴沖
真鶴南 		誠いち丸
0465-68-2432 		イナダ 35-44cm 3-15 イナダは午後船。後半食い好調。ヤリイカにも出船
ヤリイカ - -
東伊豆
網代港 		網代沖
網代南 		森竜丸
0557-68-1477 		イナダ - - 　半日楽らくフィッシングでイナダやイサキなど。泳がせやルアーでキハダを狙う
キハダ - -
東伊豆
伊東港 		伊東沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　伊東沖や手石島沖、川奈沖で良型が上がっている。今後は数釣りも期待できそう
南伊豆
須崎港 		新島沖
銭洲 		ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ - - 　キンメは水深３００～５００メートルを狙い２キロ超の大型も食う。銭洲遠征船、本マグロ船も出る
カンパチ - -
沼津
古宇港 		古宇沖
石花海 		吉田丸
055-942-2565 		カワハギ - - 　カワハギは２０センチ超の良型が食う。ヤリイカ船、半日タイ船、夜釣りのタチウオ船有
ヤリイカ - -
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 35-75cm 15 同所や新堤で鯵１５～２３センチ５～３０尾。カサゴはＤ堤等で２～５尾
カサゴ 15-23cm 8
湘南
茅ケ崎 		平島
エボシ 		磯屋
0467-82-7996 		クロダイ - - 　各磯でクロダイやメジナ、イシガキダイなど狙える。１２月１日から渡船始発６時半
メジナ - -
箱根
芦ノ湖 		百貫沖
湖尻湾 		おおば
0460-84-8984 		ヒメマス 23-30cm 8 ヒメマスはヒメトロで。ワカサギは紅サシ餌で。水温１４・１度
ワカサギ 6-12cm 85
山梨
山中湖 		大池沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 5-10cm 217 ソーラードーム船。相模原市の野村さんが水深１１メートルを紅サシで
山梨
精進湖 		赤池
赤池
0555-87-2351 		ヘラブナ 30-41cm 20 相模原市の後藤さんが浮島ロープを３．９メートル竿一杯で。両ダンゴ
群馬
三名湖 		ロープ
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ 28-40cm 60 三名湖好友会の工藤さんが一の入江を６・７５メートル竿いっぱいの宙
群馬
鮎川湖 		ロープ
東桟橋 		鮎川湖
0274-22-0899 		ワカサギ 5-12cm 854 ワカサギは前橋市の早部さんがＢロープのタナ１０メートルをサシ餌で
ヘラブナ 26-39cm 78
野田
幸手園 		竹桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ 33-44cm 72 横浜市の杉崎さんが３メートル竿一杯の宙。ウドンＳ。新ベラ交じる
神奈川
王禅寺 		ポンド
王禅寺
ニジマス 24-27cm 21 川崎市の高槻さんがイチロー池で。黒色のスプーンに好反応
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス 20-30cm 35 虹マスは立川市渡辺さんがメタルバイブで。河川でイワナ２尾
ロックトラウト 45-55cm 3
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス - - 　台風１９号の増水被害で休業中。復旧を進めているが再開のめどはまだ立っていない

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