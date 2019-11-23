【中日】２０２０年の首脳陣発表　荒木、英智両コーチが１軍昇格

中日は２３日、来季のコーチ陣を正式に発表した。ＯＢで米大リーグのジャイアンツで打撃コーチを務めていたアロンゾ・パウエル氏（５４）が巡回打撃コーチに就任。荒木雅博内野守備走塁コーチ（４２）、英智外野守備走塁コーチ（４３）が２軍から１軍に昇格した。

スタッフと背番号は以下の通り。

【１軍】

監督 与田剛 ９２

ヘッドコーチ 伊東勤 ８３（旧９１）

巡回打撃コーチ アロンゾ・パウエル ９３

打撃コーチ 村上隆行 ８５

打撃コーチ 栗原健太 ７３

投手コーチ 阿波野秀幸 ７４

投手コーチ 赤堀元之 ８４

バッテリーコーチ 中村武志 ８０

内野守備走塁コーチ 荒木雅博 ８８

外野守備走塁コーチ 英智（蔵本英智） ８９

コンディショニングコーチ 三木安司 ９１

コンディショニングコーチ 塚本洋 ９５

【２軍】

監督 仁村徹 ７２

野手総合コーチ 立石充男 ９０

打撃コーチ 波留敏夫 ７１

投手コーチ 門倉健 ８７

投手コーチ 小笠原孝 ８６

投手コーチ 浅尾拓也 ８１

バッテリーコーチ 武山真吾 ７５

内野守備走塁コーチ 渡邉博幸 ７６

外野守備走塁コーチ 工藤隆人 ７８

コンディショニングコーチ 水野裕都 ９４

コンディショニングコーチ 宮前岳巳 ９６（旧９３）