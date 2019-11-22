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第４６期岡田美術館杯女流名人戦五番勝負　来年１月１９日開幕

スポーツ報知
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初の対局となる（左から）里見香奈女流名人と谷口由紀女流二段
初の対局となる（左から）里見香奈女流名人と谷口由紀女流二段

　里見香奈女流名人と挑戦者・谷口由紀女流二段による五番勝負が２０２０年１月１９日、神奈川県箱根町の岡田美術館から行われます。日程は以下の通りです。

◇第１局　１月１９日（日）

　神奈川県箱根町「岡田美術館　開化亭」

◇第２局　１月２６日（日）

　島根県出雲市「出雲文化伝承館　松籟（しょうらい）亭」

◇第３局　２月１１日（火・祝）

　岡山県真庭市「湯原国際観光ホテル　菊之湯」

◇第４局　２月２３日（日）

　千葉県野田市「関根名人記念館」

◇第５局　３月１０日（火）

　大阪府福島区「関西将棋会館」

◎第１局の大盤解説会の参加者を募集します。

◆日時　２０２０年１月１９日（日）

　開場　１２：３０

　開会　１３：３０

◆場所　岡田美術館５階ホール

　　　　神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷４９３－１

　　　　※６０名限定／事前申し込み制

◆解説者　戸辺誠七段

◆聞き手　加藤桃子女流三段　安食総子女流初段

◆参加費　一般　１，５００円　高校生以下　１，０００円

◆申し込み方法

　女流名人戦事務局（報知新聞事業部内）にメール（event@hochi.co.jp）かハガキでご応募ください。郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を明記してください。

　折り返し、料金の振り込み先などをお知らせします。ハガキの場合は〒１０８－８４８５　報知新聞社事業部「女流名人戦事務局」まで。申し込みは先着順。定員（６０名）になり次第、締め切りとなります。

◆お問い合わせ

　報知新聞社事業部

　電話０３－５４７９－１３８３（月～金曜　１０：００～１８：００）

主催／報知新聞社　日本将棋連盟

後援／箱根町

協力／岡田美術館　箱根仙石原プリンスホテル

特別協賛／株式会社ユニバーサルエンターテインメント

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