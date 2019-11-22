第４６期岡田美術館杯女流名人戦五番勝負　来年１月１９日開幕

里見香奈女流名人と挑戦者・谷口由紀女流二段による五番勝負が２０２０年１月１９日、神奈川県箱根町の岡田美術館から行われます。日程は以下の通りです。
◇第１局 １月１９日（日）
神奈川県箱根町「岡田美術館 開化亭」
◇第２局 １月２６日（日）
島根県出雲市「出雲文化伝承館 松籟（しょうらい）亭」
◇第３局 ２月１１日（火・祝）
岡山県真庭市「湯原国際観光ホテル 菊之湯」
◇第４局 ２月２３日（日）
千葉県野田市「関根名人記念館」
◇第５局 ３月１０日（火）
大阪府福島区「関西将棋会館」
◎第１局の大盤解説会の参加者を募集します。
◆日時 ２０２０年１月１９日（日）
開場 １２：３０
開会 １３：３０
◆場所 岡田美術館５階ホール
神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷４９３－１
※６０名限定／事前申し込み制
◆解説者 戸辺誠七段
◆聞き手 加藤桃子女流三段 安食総子女流初段
◆参加費 一般 １，５００円 高校生以下 １，０００円
◆申し込み方法
女流名人戦事務局（報知新聞事業部内）にメール（event@hochi.co.jp）かハガキでご応募ください。郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を明記してください。
折り返し、料金の振り込み先などをお知らせします。ハガキの場合は〒１０８－８４８５ 報知新聞社事業部「女流名人戦事務局」まで。申し込みは先着順。定員（６０名）になり次第、締め切りとなります。
◆お問い合わせ
報知新聞社事業部
電話０３－５４７９－１３８３（月～金曜 １０：００～１８：００）
主催／報知新聞社 日本将棋連盟
後援／箱根町
協力／岡田美術館 箱根仙石原プリンスホテル
特別協賛／株式会社ユニバーサルエンターテインメント