１１月１７日の釣果速報（関東）

１１月１７日の関東地方釣果と１９日のこよみ
|月齢
|潮
|22.0
|小潮
|日出
|日入
|6.20
|16.32
|月出
|月入
|22.44
|12.05
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|10.25
|9.57
|10.28
|10.28
|11.06
|10.57
|20.21
|18.50
|20.13
|20.08
|21.04
|21.16
|干潮
|3.04
|2.01
|3.00
|3.02
|3.32
|3.29
|15.36
|14.13
|15.34
|15.36
|16.33
|16.36
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|マダイ
|0.3-1.6kg
|3-12
|テンヤで。土浦市中村さんが１２尾。ソイやイナダ等も
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.3-1.7kg
|0-10
|水深３５メートルを一つテンヤで狙う。１２月１日～ヒラメ解禁
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダコ
|0.4-2.2kg
|1-6
|マダコは水深３５メートル。１～２キロが多数。テンヤ真鯛船有
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|0.2-0.7kg
|0-4
|仕立船。水深３０メートル狙う。ヒラメや花ダイ等交じり多彩
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|午後タイ
|0.3-3.6kg
|0-4
|１６日。水深２５メートル。花鯛やカサゴ等も。１７日午前０～４
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
神栖沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|アカムツ
|-
|-
|２２日まで休む。ヒラメは１～２キロ級主体で食い好調。アカムツは水深１３０～１５０メートル狙う
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ハナダイ
|15-28cm
|13-25
|ハナダイは水深３５メートル。マハタやウマヅラ、イナダ等も
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ヒラメ
|0.5-2.8kg
|1-8
|ヒラメは食い好調。イナダ等も。ハナダイはコマセで
|ハナダイ
|30-44cm
|5-22
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヒラメ
|0.4-1.8kg
|1-5
|水深３０メートル狙う。カサゴ、大ニベ、ワカシも。５時半出
|船
| 外房
大原港
| 大原沖
御宿沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|ヒラメ
|1.2-4.3kg
|0-5
|平目はリレーでマハタ０～２尾。鬼カサゴは４尾２人
|鬼カサゴ
|0.7-2kg
|2-4
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|サバ
|27-39cm
|5-18
|リレー。Ｆサビキでアジも３～１２尾。スルメも狙える
|鬼カサゴ
|1.5-1.7kg
|0-2
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|26-42cm
|3-20
|リレー。クロムツは良型も後半花鯛五目は方々等含む
|ハナダイ
|25-43cm
|2-15
|船
| 南房
千田港
| 千田沖
白浜沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|-
|-
|イサキはタナ１７～２０メートルで３０センチオーバーが交じる。希望でキンメや夜クロムツも出船
|夜クロムツ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|午後タイ
|0.5-2.7kg
|0-6
|１６日。１７日午前０～２尾。共にイサキ、イナダ等多彩
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|マハタ
|0.7-2.5kg
|0-2
|イワシ泳がせで。アタリ遠く苦戦。イナダ、金時等も
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 洲崎沖
平砂浦
| 早川丸
0470-29-1095
|カワハギ
|16-26cm
|2-15
|ハギは２番手１４尾。マダイは２人各１尾。潮速く苦戦
|マダイ
|0.3-1.5kg
|1
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|半日アジ
|-
|-
|出船せず。ともに五目船で水深２５～８０メートル前後を狙う。６時と希望で１３時半に出船
|半日タイ
|-
|-
|船
| 内房
富津港
| 観音崎
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|70-98cm
|3-16
|フグはアカメとコモン交じりで順調。ハギやアジ等も
|ショウサイフグ
|14-31cm
|5-19
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定。要予約。水深１５メートル前後を狙い良型交じりで好調。数釣り有望
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|乗合船は午前と午後に分かれてアジ釣り４０号ビシのライトタックルで２０センチ級が食う
|船
| 金沢
八景
| 横浜沖
大貫沖
| 弁天屋
045-701-9061
|ＬＴアジ
|21-32cm
|39-203
|真鯛１～６尾。午前タチ０～９尾。午後墨イカ０～３
|カワハギ
|15-31cm
|4-13
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午前アジ
|24-35cm
|15-52
|水深５０メートル狙う。１６日午後１０～３６尾。共にマダイ交じる
|船
| 三浦
長井港
| 長井沖
| 辰丸
046-856-2778
|アオリ
|400-600g
|0-2
|水深２０～４１メートルを３．５～４号の餌木で釣る。６時半出船
|船
| 葉山
あぶずり
| 洲崎沖
葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|ヤリイカ
|18-40cm
|2-12
|ヤリイカは水深１８０メートル前後狙う。ブリは落とし込み船で
|ブリ
|-
|-
|船
| 逗子
小坪港
| 小坪沖
沖ノ瀬
| 太郎丸
0467-22-7662
|イナダ
|30-47cm
|16-49
|イナダは仕立船。メジナ、イサキ交じりクーラー満杯
|キンメ
|-
|-
|船
| 湘南
腰越港
| 江の島
腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|アマダイ
|22-38cm
|0-6
|アマダイは水深８０～９０メートルで鬼カサゴ、イトヨリなども
|マダイ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|イナダ
|32-40cm
|2-14
|ハギ別船０～１０尾。甘鯛船０～９尾。槍イカ１～１０杯
|カワハギ
|13-26cm
|1-12
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|アマダイ
|20-40cm
|1-6
|甘ダイで鬼も０～３尾。真鯛０～２尾。ハギ０～５尾
|イナダ
|32-43cm
|2-31
|船
| 小田原
早川港
| 南沖
小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|ヤリイカ
|23-38cm
|0-10
|キンメ船２５～３４センチ９～２８尾クロムツ等も。マダイ船有
|イナダ
|35-45cm
|5-17
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
真鶴南
| 誠いち丸
0465-68-2432
|イナダ
|35-45cm
|3-12
|イナダは午前。コマセで狙い交じり多彩。槍イカ船有
|ヤリイカ
|-
|-
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代沖
| 森竜丸
0557-68-1477
|イナダ
|40-45cm
|8-15
|午前楽らくＦ。サバ、イサキ交じる。ワラサ船も出る
|船
| 南伊豆
須崎港
| 下田東
新島沖
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キハダ
|12kg
|0-1
|キハダは泳がせで。バラシあり。キンメは型見た程度
|キンメ
|-
|-
|船
| 沼津
古宇港
| 古宇沖
石花海
| 吉田丸
055-942-2565
|カワハギ
|18-27cm
|9-28
|カワハギは２０センチ超の良型主体。半日鯛船、夜タチ船有
|ヤリイカ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|30-66cm
|3
|同所でカサゴ２１尾。黒ダイは白灯で６尾。アジは新堤等で３０尾
|アジ
|15-25cm
|60
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| 平島
| 磯屋
0467-82-7996
|クロダイ
|0.5-0.8kg
|2
|横浜市の寺西さんが沖の大島で同所で０．３、０．５キロ２尾の人も
|湖
| 茨城
流源湖
| 西桟橋
| 流源湖
0296-48-2960
|ヘラブナ
|35-45cm
|37
|下館労働者福祉協議会の相良さんが３．９メートル竿一杯で。ウドンＳ
|湖
| 埼玉
円良田湖
| ロープ
桟橋
| 円良田湖
048-581-8511
|ワカサギ
|6-11cm
|461
|ワカサギは高崎市の吉田さんが取水塔前で。ヘラは梨の木桟橋
|ヘラブナ
|25-37cm
|34
|湖
| 神奈川
相模湖
| ダムサイト
| 小川亭
042-684-2011
|ワカサギ
|9-11cm
|738
|練馬区の新里さんがタナ１４メートルを赤虫餌で。１５０尾前後の人多い
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 百貫沖
湖尻湾
| おおば
0460-84-8984
|ヒメマス
|23-30cm
|15
|姫鱒はヒメトロで。ワカサギは紅サシ餌。亀ケ崎で５０センチＢバス
|ワカサギ
|6-12cm
|195
|湖
| 山梨
山中湖
| 大池沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|5-10cm
|408
|ソーラードーム船。都留市の山口さんが水深１１メートルを紅サシ餌で
|湖
| 山梨
西湖
| 駒形沖
浅原沖
| 山路
0555-82-2945
|ヒメマス
|13-25cm
|15
|姫マスは練馬区の島野さんがタナ２０メートルで。ワカサギは水深１７メートル
|ワカサギ
|7-12cm
|60
|湖
| 群馬
三名湖
| 桟橋
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|-
|-
|三名湖埼京会(1)永井３１・４キロ網中桟橋を４．８メートル竿で底釣り(2)大木２５・６(3)西山２４・６
|湖
| 群馬
鮎川湖
| 桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ワカサギ
|5-12cm
|801
|伊勢崎市の長岡さんがタナ４～６メートルをサシ餌で。流込Ｒは５９３尾
|池
| 野田
幸手園
| 桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|-
|-
|目黒へら研(1)池本２１・４キロ桜桟橋３．３メートル竿いっぱい(2)木村１９・６(3)森１８(4)沢野(5)石山
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
パイン
| 鹿留
|ニジマス
|20-35cm
|30
|ニジマスは新宿区の宮澤さんがメタルＢで。河川でイワナ３尾
|ロックトラウト
|45-55cm
|5