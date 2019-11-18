注 目
ライフ スポーツ動画 報知SNS Ｇカスタマイズカレンダ－発売！
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 東京五輪 巨人 野球 サッカー スポーツ 冬スポ 箱根駅伝 ゴルフ 格闘技 芸能 社会 競馬 ギャンブル

１１月１７日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１１月１７日の関東地方釣果と１９日のこよみ

１１月１９日のこよみ
月齢
22.0 小潮
日出 日入
6.20 16.32
月出 月入
22.44 12.05
１１月１９日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 10.25 9.57 10.28 10.28 11.06 10.57
20.21 18.50 20.13 20.08 21.04 21.16
干潮 3.04 2.01 3.00 3.02 3.32 3.29
15.36 14.13 15.34 15.36 16.33 16.36
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		マダイ 0.3-1.6kg 3-12 テンヤで。土浦市中村さんが１２尾。ソイやイナダ等も
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.3-1.7kg 0-10 水深３５メートルを一つテンヤで狙う。１２月１日～ヒラメ解禁
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダコ 0.4-2.2kg 1-6 マダコは水深３５メートル。１～２キロが多数。テンヤ真鯛船有
マダイ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ 0.2-0.7kg 0-4 仕立船。水深３０メートル狙う。ヒラメや花ダイ等交じり多彩
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		午後タイ 0.3-3.6kg 0-4 １６日。水深２５メートル。花鯛やカサゴ等も。１７日午前０～４
茨城
波崎港 		波崎沖
神栖沖 		信栄丸
0479-44-1224 		アカムツ - - 　２２日まで休む。ヒラメは１～２キロ級主体で食い好調。アカムツは水深１３０～１５０メートル狙う
ヒラメ - -
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ハナダイ 15-28cm 13-25 ハナダイは水深３５メートル。マハタやウマヅラ、イナダ等も
ヒラメ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ヒラメ 0.5-2.8kg 1-8 ヒラメは食い好調。イナダ等も。ハナダイはコマセで
ハナダイ 30-44cm 5-22
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ 0.4-1.8kg 1-5 水深３０メートル狙う。カサゴ、大ニベ、ワカシも。５時半出
外房
大原港 		大原沖
御宿沖 		松栄丸
0470-62-0571 		ヒラメ 1.2-4.3kg 0-5 平目はリレーでマハタ０～２尾。鬼カサゴは４尾２人
鬼カサゴ 0.7-2kg 2-4
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ 27-39cm 5-18 リレー。Ｆサビキでアジも３～１２尾。スルメも狙える
鬼カサゴ 1.5-1.7kg 0-2
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 26-42cm 3-20 リレー。クロムツは良型も後半花鯛五目は方々等含む
ハナダイ 25-43cm 2-15
南房
千田港 		千田沖
白浜沖 		三喜丸
0470-43-8293 		イサキ - - 　イサキはタナ１７～２０メートルで３０センチオーバーが交じる。希望でキンメや夜クロムツも出船
夜クロムツ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		午後タイ 0.5-2.7kg 0-6 １６日。１７日午前０～２尾。共にイサキ、イナダ等多彩
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		マハタ 0.7-2.5kg 0-2 イワシ泳がせで。アタリ遠く苦戦。イナダ、金時等も
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
平砂浦 		早川丸
0470-29-1095 		カワハギ 16-26cm 2-15 ハギは２番手１４尾。マダイは２人各１尾。潮速く苦戦
マダイ 0.3-1.5kg 1
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		半日アジ - - 　出船せず。ともに五目船で水深２５～８０メートル前後を狙う。６時と希望で１３時半に出船
半日タイ - -
内房
富津港 		観音崎
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ 70-98cm 3-16 フグはアカメとコモン交じりで順調。ハギやアジ等も
ショウサイフグ 14-31cm 5-19
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定。要予約。水深１５メートル前後を狙い良型交じりで好調。数釣り有望
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　乗合船は午前と午後に分かれてアジ釣り４０号ビシのライトタックルで２０センチ級が食う
金沢
八景 		横浜沖
大貫沖 		弁天屋
045-701-9061 		ＬＴアジ 21-32cm 39-203 真鯛１～６尾。午前タチ０～９尾。午後墨イカ０～３
カワハギ 15-31cm 4-13
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午前アジ 24-35cm 15-52 水深５０メートル狙う。１６日午後１０～３６尾。共にマダイ交じる
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		アオリ 400-600g 0-2 水深２０～４１メートルを３．５～４号の餌木で釣る。６時半出船
葉山
あぶずり 		洲崎沖
葉山沖 		長三朗丸
046-875-1800 		ヤリイカ 18-40cm 2-12 ヤリイカは水深１８０メートル前後狙う。ブリは落とし込み船で
ブリ - -
逗子
小坪港 		小坪沖
沖ノ瀬 		太郎丸
0467-22-7662 		イナダ 30-47cm 16-49 イナダは仕立船。メジナ、イサキ交じりクーラー満杯
キンメ - -
湘南
腰越港 		江の島
腰越沖 		孝太郎丸
0467-31-1344 		アマダイ 22-38cm 0-6 アマダイは水深８０～９０メートルで鬼カサゴ、イトヨリなども
マダイ - -
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		イナダ 32-40cm 2-14 ハギ別船０～１０尾。甘鯛船０～９尾。槍イカ１～１０杯
カワハギ 13-26cm 1-12
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		アマダイ 20-40cm 1-6 甘ダイで鬼も０～３尾。真鯛０～２尾。ハギ０～５尾
イナダ 32-43cm 2-31
小田原
早川港 		南沖
小田原 		平安丸
0465-22-0676 		ヤリイカ 23-38cm 0-10 キンメ船２５～３４センチ９～２８尾クロムツ等も。マダイ船有
イナダ 35-45cm 5-17
西湘
真鶴港 		真鶴沖
真鶴南 		誠いち丸
0465-68-2432 		イナダ 35-45cm 3-12 イナダは午前。コマセで狙い交じり多彩。槍イカ船有
ヤリイカ - -
東伊豆
網代港 		網代沖
森竜丸
0557-68-1477 		イナダ 40-45cm 8-15 午前楽らくＦ。サバ、イサキ交じる。ワラサ船も出る
南伊豆
須崎港 		下田東
新島沖 		ほうえい丸
0558-22-1047 		キハダ 12kg 0-1 キハダは泳がせで。バラシあり。キンメは型見た程度
キンメ - -
沼津
古宇港 		古宇沖
石花海 		吉田丸
055-942-2565 		カワハギ 18-27cm 9-28 カワハギは２０センチ超の良型主体。半日鯛船、夜タチ船有
ヤリイカ - -
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 30-66cm 3 同所でカサゴ２１尾。黒ダイは白灯で６尾。アジは新堤等で３０尾
アジ 15-25cm 60
湘南
茅ケ崎 		平島
磯屋
0467-82-7996 		クロダイ 0.5-0.8kg 2 横浜市の寺西さんが沖の大島で同所で０．３、０．５キロ２尾の人も
茨城
流源湖 		西桟橋
流源湖
0296-48-2960 		ヘラブナ 35-45cm 37 下館労働者福祉協議会の相良さんが３．９メートル竿一杯で。ウドンＳ
埼玉
円良田湖 		ロープ
桟橋 		円良田湖
048-581-8511 		ワカサギ 6-11cm 461 ワカサギは高崎市の吉田さんが取水塔前で。ヘラは梨の木桟橋
ヘラブナ 25-37cm 34
神奈川
相模湖 		ダムサイト
小川亭
042-684-2011 		ワカサギ 9-11cm 738 練馬区の新里さんがタナ１４メートルを赤虫餌で。１５０尾前後の人多い
箱根
芦ノ湖 		百貫沖
湖尻湾 		おおば
0460-84-8984 		ヒメマス 23-30cm 15 姫鱒はヒメトロで。ワカサギは紅サシ餌。亀ケ崎で５０センチＢバス
ワカサギ 6-12cm 195
山梨
山中湖 		大池沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 5-10cm 408 ソーラードーム船。都留市の山口さんが水深１１メートルを紅サシ餌で
山梨
西湖 		駒形沖
浅原沖 		山路
0555-82-2945 		ヒメマス 13-25cm 15 姫マスは練馬区の島野さんがタナ２０メートルで。ワカサギは水深１７メートル
ワカサギ 7-12cm 60
群馬
三名湖 		桟橋
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ - - 　三名湖埼京会(1)永井３１・４キロ網中桟橋を４．８メートル竿で底釣り(2)大木２５・６(3)西山２４・６
群馬
鮎川湖 		桟橋
鮎川湖
0274-22-0899 		ワカサギ 5-12cm 801 伊勢崎市の長岡さんがタナ４～６メートルをサシ餌で。流込Ｒは５９３尾
野田
幸手園 		桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ - - 　目黒へら研(1)池本２１・４キロ桜桟橋３．３メートル竿いっぱい(2)木村１９・６(3)森１８(4)沢野(5)石山
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス 20-35cm 30 ニジマスは新宿区の宮澤さんがメタルＢで。河川でイワナ３尾
ロックトラウト 45-55cm 5

ライフ

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請