【阪神】藤浪が紅白戦で２回３失点　ストレートの四球、暴投など投球内容

◆紅白戦（１７日・安芸市営）
阪神・藤浪晋太郎投手（２５）が紅組の２番手として３回からマウンドに上がった。最速１５３キロをマークしたものの、２イニングを３安打３失点。今キャンプは現役通算２１９勝を誇る山本昌臨時投手コーチのアドバイスを受けてきただけに、注目のマウンドだったが、制球を乱す場面も目立った。１球ごとの内容は以下の通り。
▽３回
藤谷
〈１〉ボール 外角直球
〈２〉左前安打 外角直球
熊谷
〈１〉ボール 内角直球
〈２〉ボール 外角直球
〈３〉ボール ワンバウンドのカットボール
〈４〉ボール 外角直球
木浪
〈１〉ボール 内角直球
〈２〉暴投 内角直球
〈３〉ストライク 内角直球
〈４〉二飛 真ん中カットボール
北條
〈１〉ボール 高め直球
〈２〉右前２点適時打 カットボール
陽川
〈１〉ストライク 高め直球
〈２〉二ゴロ併殺打 高め直球
▽４回
高山
〈１〉中飛 内角直球
板山
〈１〉ボール 外角直球
〈２〉ボール 外角直球
〈３〉ボール 内角直球
〈４〉ボール 外角直球
長坂
〈１〉ファウル 真ん中直球
〈２〉ボール 内角直球
〈３〉空振り 外角直球
〈４〉ファウル 高め直球
〈５〉見逃し三振 外角カットボール
※走者は二盗と捕手の失策で三塁進塁
藤谷
〈１〉左前適時打 真ん中カットボール
熊谷
〈１〉ボール 外角直球
〈２〉ボール 外角直球
〈３〉ストライク 外角直球
〈４〉ファウル 真ん中直球
〈５〉空振り三振 外角カットボール