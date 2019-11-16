武藤敬司、大みそかに諏訪魔と対戦か…１２・３１ＷＲＥＳＴＬＥ―１エディオンアリーナ大阪

◆「ザ・デストロイヤー メモリアル・ナイト～白覆面の魔王よ永遠に」（１５日、大田区総合体育館）観衆２５００人

今年３月７日に８８歳で亡くなった日米で覆面レスラーとして活躍した“白覆面の魔王”ザ・デストロイヤーさん（本名・リチャード・ベイヤー）の追悼興行「ザ・デストロイヤー メモリアル・ナイト～白覆面の魔王よ永遠に」が１５日、東京・大田区総合体育館で行われた。

セミファイナルで全日本の諏訪魔がＷＲＥＳＴＬＥ―１の近藤修司と組み、鈴木みのる、太陽ケア組と対戦。激しい攻防の末、諏訪魔がケアをバックドロップホールドで破り勝利した。

試合後、バックステージで近藤が諏訪魔へＷＲＥＳＴＬＥ－１が大みそかにエディオンアリーナ大阪第１競技場で行う「ＷＯＮＤＥＲ ＣＡＲＮＩＶＡＬ」へ出場をオファーし「やりたい相手も用意する」と聞くと、「武藤敬司しかいねーよ」と返答した。

これを近藤が受け入れ、ＷＲＥＳＴＬＥ－１は、公式ホームページで「全日本プロレスの諏訪魔選手が近藤修司選手からのオファーを受け、快諾！」と諏訪魔の参戦を発表した。要求通り武藤との対戦が実現すれば、武藤が全日本を退団して以来の遭遇となる。

デストロイヤー追悼興行の全成績は以下の通り。

▼メインイベント６人タッグマッチ６０分１本勝負

〇武藤敬司、獣神サンダー・ライガー、宮原健斗（１８分０５秒、足４の字固め）ＳＡＮＡＤＡ、ＢＵＳＨＩ、●ＫＡＩ

▼セミファイナルタッグマッチ６０分１本勝負

〇諏訪魔、近藤修司（１５分１６秒、バックドロップホールド）鈴木みのる、●太陽ケア

▼第６試合８人タッグマッチ３０分１本勝負

岡林裕二、入江茂弘、〇ジョー・ドーリング、鈴木秀樹（６分４５秒、ランニングクロスボディ→体固め）宮本和志、崔領二、ゼウス、●ザ・ボディガー

▼第５試合タッグマッチ３０分１本勝負

タイチ、〇金丸義信（１１分２９秒、逆エビ固め）青柳優馬、●青柳亮生

▼第４試合８人タッグマッチ３０分１本勝負

佐々木大輔、〇石川修司、高尾蒼馬、遠藤哲哉（９分３９秒、体固め）ＴＡＪＩＲＩ、望月成晃、●黒潮イケメン二郎、野村卓矢

▼第３試合８人タッグマッチ３０分１本勝負

〇渕正信、ジェイク・リー、野村直矢、岩本煌史（１２分２７秒、首固め）藤原喜明、船木誠勝、●長井満也、田中稔

▼第２試合６人タッグマッチ３０分１本勝負

〇藤波辰爾、秋山準、越中詩郎（６分５０秒、足４の字固め）天山広吉、小島聡、●ヒロ斎藤

▼第１試合「第２回デストロイヤー杯争奪スペシャルバトルロイヤル」（参加選手・百田光雄、菊地毅、垣原賢人、井上雅央、ＭＥＮ’Ｓテイオー、力、グレート小鹿、本田多聞、相島勇人、ＴＡＲＵ、土方隆司、那須晃太郎、ＵＴＡＭＡＲＯ、三富政行、レプロン、大森隆男、佐野直、ＬＥＯＮＡ、佐藤光留、橋本友彦）

〇井上雅央（６分２２秒、裏足４の字固め）●力