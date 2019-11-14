【巨人】ソフトバンクに４―８で敗戦　練習試合で日本シリーズ再戦

地元での凱旋先発登板を２回完全無失点で飾った戸郷翔征

巨人は１４日、秋季宮崎キャンプでソフトバンクと練習試合（サンマリンスタジアム宮崎）を行った。岡本は出場せず、若手主体となった日本シリーズの再戦は４―８で敗れた。試合経過は以下の通り。

【１回表ソフトバンク＝０点】Ｐ戸郷

高田が遊ゴロ、田城が二ゴロ、真砂が空振り三振

【１回裏巨人＝０点】Ｐ笠谷

重信が右飛、山下航が右飛、北村が三塁強襲内野安打、大城が右前打、石川が遊ゴロ

【２回表ソフトバンク＝０点】Ｐ戸郷

砂川が二ゴロ、栗原が二飛、黒瀬が右飛

【２回裏巨人＝０点】Ｐ笠谷

田中俊が三ゴロ、山本が中飛、田中貴が四球、松原が一ゴロ

【３回表ソフトバンク＝０点】Ｐ大江

川瀬が二ゴロ、古澤が空三振、水谷が捕ゴロ

【３回裏巨人＝０点】Ｐ古谷

重信が四球の後に初球盗塁死、山下航が三ゴロ、北村が四球、大城が投ゴロ

【４回表ソフトバンク＝４点】Ｐ大江

高田が遊ゴロ、田城が投ゴロ、真砂が右安、砂川が右安で一、三塁、栗原が中前適時打、黒瀬が左越え３ラン、川瀬が遊飛

【４回裏巨人＝０点】Ｐ古谷

石川が二ゴロ、田中俊が遊撃内野安打、山本が一ゴロ、田中貴が遊飛

【５回表ソフトバンク＝４点】Ｐ直江

古沢が空三振、水谷が右安、

高田が右安、田代が左前適時打、真砂が空三振、砂川が左越え３ラン、栗原が左飛

【５回裏巨人＝０点】Ｐ重田

松原が二ゴロ、重信が空三振、山下航が四球、北村が遊ゴロ

【６回表ソフトバンク＝０点】Ｐ田中優

黒瀬が四球、川瀬が中飛、古沢が三ゴロ併殺

【６回裏巨人＝０点】Ｐ重田

増田大が左飛、村上が空三振、田中俊が中安、暴投で二進、湯浅が空三振

【７回表ソフトバンク＝０点】Ｐ横川

水谷が空三振、九鬼が三邪飛、田城が二ゴロ

【７回裏巨人＝１点】Ｐ泉

高山が二失策、松原が左安、代打若林が二ゴロ併殺、山下航が遊撃手の失策で高山生還、北村が中飛

【８回表ソフトバンク＝０点】Ｐ與那原

真砂が左飛、砂川が遊ゴロ、栗原が左飛

【８回裏巨人＝２点】Ｐ長谷川宙

増田大が二塁打（打球が二塁ベース直撃で中前に転がる間に好走塁）、村上が三ゴロ、暴投で増田大三進、田中俊が一ゴロで増田大本塁タッチアウト、湯浅が中安。二、三塁から高山が左前２点適時打、松原が一ゴロ

【９回表ソフトバンク＝０点】Ｐ鍬原（サイド転向後初実戦・最速１４８）

黒瀬が見逃し三振、川瀬が二直、古沢が空三振

【９回裏巨人＝１点】Ｐ長谷川宙

若林が右飛、山下航が三塁線内野安打、北村が空三振、増田大が左中間への適時二塁打、増田は次の塁を狙うも三塁タッチアウトで試合終了