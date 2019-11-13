侍ジャパン大学日本代表　選考合宿４６選手発表

全日本大学野球連盟は１３日、都内で監督会の常任委員会を開き、侍ジャパン大学日本代表の日程を承認。１１月３０日から１２月２日の３日間、愛媛・松山の坊ちゃんスタジアムで行われる、選考合宿に参加する４６選手も発表された。最終的に約５０選手が参加する見込みで、来年３月１６～１８日に神奈川・平塚で行われる最終選考合宿には３５～３６人が参加。来年６月２６日に開幕する、ハーレム国際大会に出場する２４選手を選出する。合宿参加選手は以下の通り。

名前 学年 （所属）＝出身高校＝

▽投手

伊藤大海〈３〉（苫小牧駒大）＝駒大苫小牧＝

河村説人〈３〉（星槎道都大）＝白樺学園＝

大道温貴〈３〉（八戸学院大）＝春日部共栄＝

宇田川優希〈３〉（仙台大）＝八潮南＝

古田島成龍〈２〉（中央学院大）＝取手松陽＝

森田晃介〈２〉（慶大）＝慶応＝

入江大生〈３〉（明大）＝作新学院＝

竹田祐〈２〉（明大）＝履正社＝

高田孝一〈３〉（法大）＝平塚学園＝

中川颯〈３〉（立大）＝桐光学園＝

徳山壮磨〈２〉（早大）＝大阪桐蔭＝

山崎伊織〈３〉（東海大）＝明石商＝

森博人〈３〉（日体大）＝豊川＝

山野太一〈３〉（東北福祉大）＝高川学園＝

鈴木昭汰〈３〉（法大）＝常総学院＝

早川隆久〈３〉（早大）＝木更津総合＝

佐藤隼輔〈２〉（筑波大）＝仙台＝

藤村哲之〈３〉（横浜商大）＝愛工大名電＝

▽捕手

古間木大登〈２〉（東農大北海道）＝遠軽＝

古川裕大〈３〉（上武大）＝久留米商＝

岩本久重〈２〉（早大）＝大阪桐蔭＝

古賀悠人〈２〉（中大）＝福岡大大濠＝

山崎基輝〈３〉（東洋大）＝愛工大名電＝

栄枝裕貴〈３〉（立命大）＝高知＝

▽内野手

山田健太〈１〉（立大）＝大阪桐蔭＝

平良竜哉〈３〉（九州共立大）＝前原＝

牧秀悟〈３〉（中大）＝松本第一＝

下山悠介〈１〉（慶大）＝慶応＝

中村迅〈３〉（法大）＝常総学院＝

石元悠一〈３〉（東大）＝桐朋＝

佐藤輝明〈３〉（近大）＝仁川学院＝

元山飛優〈３〉（東北福祉大）＝佐久長聖＝

小川龍成〈３〉（国学院大）＝前橋育英＝

渡部健人〈３〉（桐蔭横浜大）＝日本ウェルネス＝

野口智哉〈２〉（関西大）＝鳴門渦潮＝

児玉涼亮〈３〉（九産大）＝文徳＝

▽外野手

赤尾光祐〈３〉（東海大北海道）＝東海大相模＝

川村友斗〈２〉（仙台大）＝北海＝

正木智也〈２〉（慶大）＝慶応＝

森下翔太〈１〉（中大）＝東海大相模＝

並木秀尊〈３〉（独協大）＝川口＝

矢沢宏太〈１〉（日体大）＝藤嶺藤沢＝

小川晃太朗〈３〉（同大）＝龍谷大平安＝

三宅浩史郎〈３〉（立命大）＝神港学園＝

大石航輝〈３〉（天理大）＝大阪桐蔭＝

中村拓貴〈３〉（徳山大）＝長門＝