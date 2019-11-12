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【侍ジャパン】米国に大会初黒星、１位の座明け渡す…試合経過

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
８回１死二塁、空振り三振する坂本勇人（捕手・ガシュー＝カメラ・生澤　英里香）
８回１死二塁、空振り三振する坂本勇人（捕手・ガシュー＝カメラ・生澤　英里香）

◆プレミア１２　スーパーラウンド　米国４―３日本（１２日・東京Ｄ）

　日本が米国に競り負け、今大会初黒星。成績に反映される第１Ｒの台湾戦も含め２勝１敗となり、スーパーＲ１位の座を明け渡した。１３日には３勝０敗のメキシコと対戦する。

　【試合経過】

　◇１回（両軍０）

　【ア】ペイトン二ゴロ、アデル三振、ダルベック二ゴロ

　【日】丸一ゴロ、菊池涼三振、近藤四球、鈴木四球で近藤二進、吉田正二ゴロ

　◇２回（ア１、日０）

　【ア】ボーム右翼線二塁打、ボーンの二ゴロでボーム三進、クローネンワースの一ゴロでボーム生還、ルッカー四球、ガシュー三振

　【日】浅村三ゴロ、坂本勇三振、甲斐投ゴロ

　◇３回（ア１、日０）

　【ア】チャタム左中間二塁打、ペイトンの三前バントでチャタム三進、アデル四球、ダルベックの左翼線二塁打でチャタム生還、アデル三進、ボーム二飛、ボーン中飛

　【日】外崎四球、丸投ゴロ併殺打、菊池涼遊ゴロ

　◇４回（ア０、日１）

　【ア】クローネンワース右飛、ルッカー中前安打、ガシューの一ゴロでルッカー二進、チャタム投ゴロ

　【日】（投手リチャード）近藤左飛、鈴木中越三塁打、吉田正左飛、浅村の右前安打で鈴木生還、坂本勇投直

　◇５回（ア１、日０）

　【ア】（投手山岡）ペイトン右中間二塁打、アデル三塁内野安打、ダルベック三振、ボームの右中間安打でペイトン生還、アデル二進、ボーン三振、（投手嘉弥真）クローネンワース三振

　【日】甲斐三ゴロ、外崎四球、丸四球で外崎二進、菊池涼遊ゴロ併殺打

　◇６回（ア０、日１）

　【ア】（投手大野雄）ルッカー中飛、ガシュー、チャタムともに三振

　【日】近藤二ゴロ、鈴木の遊ゴロを遊撃クローネンワースが失策、吉田正左飛、（投手ファイアーライゼン）浅村の右中間二塁打で鈴木生還、坂本勇三振

　◇７回（ア１、日０）

　【ア】（二塁山田哲）ペイトン三振、アデル右越２号本塁打、ダルベック遊ゴロ、ボーム遊飛

　【日】甲斐の代打会沢中飛、外崎遊撃内野安打、丸の右越二塁打で外崎三進、山田哲左飛、（投手シールバー）近藤遊直

　◇８回（ア０、日１）

　【ア】（投手山本、捕手会沢）ボーン中前安打、クローネンワース一ゴロ併殺打、ルッカー右前安打（代走ウォーターズ）、ガシュー二ゴロ

　【日】（左翼アデル、中堅ウォーターズ、右翼ペイトン）鈴木中越二塁打、（投手ジョーンズ）吉田正の代打松田宣の中飛で鈴木三進、浅村の左前安打で鈴木生還（浅村の代走周東）、坂本勇のとき周東二盗、坂本勇三振、会沢のとき暴投で周東三進、会沢右飛

　◇９回（両軍０）

　【ア】（投手中川、一塁山田哲、二塁外崎、三塁周東）チャタム左翼線二塁打、ペイトン中飛、アデル申告敬遠、ダルベック三振、ボームの三ゴロでアデル二封

　【日】（投手ディクソン）外崎、丸ともに三振、山田哲遊ゴロ

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