【侍ジャパン】２連勝で最大ライバル台湾戦へ…プエルトリコ戦試合経過

◆プレミア１２ １次ラウンド・Ｂ組 日本４―０プエルトリコ（６日、台湾・桃園）
国際大会「第２回プレミア１２」は６日、台湾で１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組の２試合が行われ、日本はプエルトリコに勝って開幕２連勝とした。
３回に４番・鈴木（広島）がチーム今大会１号となる左越え３ランを放つなど４点を先制。投げては先発のサブマリン右腕・高橋礼（ソフトバンク）が６回２死までヒットを許さず、６回１安打無失点の圧巻の投球。リリーフ陣も無失点でつないだ。７日はＢ組最大のライバルとされる台湾戦に臨む。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
◆２回（両軍０）
【プ】ガルシア二飛、ドミンゲス三ゴロ、バレンティン二ゴロ
◆３回（プ０、日４）
【プ】ロドリゲス二ゴロ、ロペス一ゴロ、Ｊ・ゴンザレス投ゴロ
【日】甲斐三ゴロ、松田宣一邪飛、山田哲四球、菊池涼の遊撃内野安打で山田哲二進、近藤の一塁内野安打で山田哲生還、菊池涼三進、鈴木左越１号３ラン、浅村三ゴロ
◆４回（両軍０）
【日】坂本勇左前安打、丸三振、甲斐の遊ゴロで坂本勇二進、松田宣三振
◆５回（両軍０）
【プ】ガルシア二ゴロ、ドミンゲス三振、バレンティン遊ゴロ
【日】山田哲左飛、菊池涼遊ゴロ、近藤三振
◆６回（両軍０）
【日】（投手マルドナド）鈴木左飛、浅村三振、坂本勇左前安打、丸二ゴロ
◆７回（両軍０）
【プ】（投手嘉弥真）オルティス右飛、（投手大竹）ガルシア三振、ドミンゲス中前安打、バレンティン遊ゴロ
【日】（捕手トーレス、一塁ゴメス、三塁ドミンゲス）甲斐右飛、松田宣中飛、山田哲右飛
◆８回（両軍０）
【プ】（投手山本）トーレス右前安打、ロペス遊ゴロ併殺打、Ｊ・ゴンザレス三振
【日】（投手ロマン）菊池涼中飛、近藤中前安打（代走周東）、鈴木のとき周東二盗、鈴木三振、浅村遊飛
◆９回（プ０、日Ｘ）