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【侍ジャパン】２連勝で最大ライバル台湾戦へ…プエルトリコ戦試合経過

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
ハイタッチで喜ぶナイン（カメラ・生澤　英里香）
ハイタッチで喜ぶナイン（カメラ・生澤　英里香）

◆プレミア１２　１次ラウンド・Ｂ組　日本４―０プエルトリコ（６日、台湾・桃園）

　国際大会「第２回プレミア１２」は６日、台湾で１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組の２試合が行われ、日本はプエルトリコに勝って開幕２連勝とした。

　３回に４番・鈴木（広島）がチーム今大会１号となる左越え３ランを放つなど４点を先制。投げては先発のサブマリン右腕・高橋礼（ソフトバンク）が６回２死までヒットを許さず、６回１安打無失点の圧巻の投球。リリーフ陣も無失点でつないだ。７日はＢ組最大のライバルとされる台湾戦に臨む。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【プ】Ｏ・マルティネス三ゴロ、デヘスス、オルティスともに遊ゴロ

  • 先発した高橋礼（カメラ・橋口　真）

    先発した高橋礼（カメラ・橋口　真）

　【日】山田哲三振、菊池涼二飛、近藤三振

  • １回無死、見逃し三振に倒れた山田哲人（カメラ・渡辺　了文）

    １回無死、見逃し三振に倒れた山田哲人（カメラ・渡辺　了文）

　◆２回（両軍０）

　【プ】ガルシア二飛、ドミンゲス三ゴロ、バレンティン二ゴロ

　【日】鈴木四球、浅村のとき鈴木二盗、浅村の中飛で鈴木三進、坂本勇一邪飛、丸三振

  • ２回無死二塁、浅村栄人の中犠飛で三塁に到達する鈴木誠也（カメラ・渡辺　了文）

    ２回無死二塁、浅村栄人の中犠飛で三塁に到達する鈴木誠也（カメラ・渡辺　了文）

　◆３回（プ０、日４）

　【プ】ロドリゲス二ゴロ、ロペス一ゴロ、Ｊ・ゴンザレス投ゴロ

　【日】甲斐三ゴロ、松田宣一邪飛、山田哲四球、菊池涼の遊撃内野安打で山田哲二進、近藤の一塁内野安打で山田哲生還、菊池涼三進、鈴木左越１号３ラン、浅村三ゴロ

  • ３回２死一、三塁、鈴木誠也（中）が３ランを放ち、菊池涼介、近藤健介に迎えられた（カメラ・橋口　真）

    ３回２死一、三塁、鈴木誠也（中）が３ランを放ち、菊池涼介、近藤健介に迎えられた（カメラ・橋口　真）

　◆４回（両軍０）

　【プ】Ｏ・マルティネス一ゴロ、デヘスス三ゴロ、オルティス三振

  • ４回を終えパーフェクト、笑顔でベンチ前で松田宣浩（右）とハイタッチを交わす侍ジャパン先発・高橋礼（カメラ・渡辺　了文）

    ４回を終えパーフェクト、笑顔でベンチ前で松田宣浩（右）とハイタッチを交わす侍ジャパン先発・高橋礼（カメラ・渡辺　了文）

　【日】坂本勇左前安打、丸三振、甲斐の遊ゴロで坂本勇二進、松田宣三振

　◆５回（両軍０）

　【プ】ガルシア二ゴロ、ドミンゲス三振、バレンティン遊ゴロ

　【日】山田哲左飛、菊池涼遊ゴロ、近藤三振

　◆６回（両軍０）

　【プ】ロドリゲス、ロペスともに遊ゴロ、Ｊ・ゴンザレス四球、Ｏ・マルティネスの左前安打でＪ・ゴンザレス二進、デヘスス三振

  • ６回を投げ終え、ナインに迎えられる高橋礼（カメラ・橋口　真）

    ６回を投げ終え、ナインに迎えられる高橋礼（カメラ・橋口　真）

　【日】（投手マルドナド）鈴木左飛、浅村三振、坂本勇左前安打、丸二ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【プ】（投手嘉弥真）オルティス右飛、（投手大竹）ガルシア三振、ドミンゲス中前安打、バレンティン遊ゴロ

  • ７回１死から３番手で登板、坂本勇人（左）とグラブタッチを交わしベンチに戻る大竹寛（右、中は菊池涼介）（カメラ・渡辺　了文）

    ７回１死から３番手で登板、坂本勇人（左）とグラブタッチを交わしベンチに戻る大竹寛（右、中は菊池涼介）（カメラ・渡辺　了文）

　【日】（捕手トーレス、一塁ゴメス、三塁ドミンゲス）甲斐右飛、松田宣中飛、山田哲右飛

　◆８回（両軍０）

　【プ】（投手山本）トーレス右前安打、ロペス遊ゴロ併殺打、Ｊ・ゴンザレス三振

　【日】（投手ロマン）菊池涼中飛、近藤中前安打（代走周東）、鈴木のとき周東二盗、鈴木三振、浅村遊飛

  • ８回１死一塁、代走の周東佑京が二塁盗塁を試み、アウトの判定も稲葉篤紀監督のリクエストで判定が覆りセーフとなる（カメラ・渡辺　了文）

    ８回１死一塁、代走の周東佑京が二塁盗塁を試み、アウトの判定も稲葉篤紀監督のリクエストで判定が覆りセーフとなる（カメラ・渡辺　了文）

　◆９回（プ０、日Ｘ）

　【プ】（投手山崎、左翼周東）Ｏ・マルティネス遊ゴロ、デヘスス中前安打、オルティス三振、ガルシア中飛

  • ９回に登板した山崎康晃（カメラ・渡辺　了文）

    ９回に登板した山崎康晃（カメラ・渡辺　了文）

ハイタッチで喜ぶナイン（カメラ・生澤　英里香）
先発した高橋礼（カメラ・橋口　真）
１回無死、見逃し三振に倒れた山田哲人（カメラ・渡辺　了文）
２回無死二塁、浅村栄人の中犠飛で三塁に到達する鈴木誠也（カメラ・渡辺　了文）
３回２死一、三塁、鈴木誠也（中）が３ランを放ち、菊池涼介、近藤健介に迎えられた（カメラ・橋口　真）
４回を終えパーフェクト、笑顔でベンチ前で松田宣浩（右）とハイタッチを交わす侍ジャパン先発・高橋礼（カメラ・渡辺　了文）
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