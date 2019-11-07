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１１月６日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１１月６日の関東地方釣果と８日のこよみ

１１月８日のこよみ
月齢
11.0 若潮
日出 日入
6.09 16.40
月出 月入
14.48 1.42
１１月８日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 2.13 1.00 2.09 2.05 2.42 2.47
14.57 13.53 14.54 14.50 15.18 15.18
干潮 8.19 7.09 8.16 8.15 8.45 8.51
21.06 20.07 21.05 21.04 21.36 21.33
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		アカムツ - - 　アカムツは水深１４０メートル前後狙い良型主体で食う。ヒラメ等狙うスロージギング船あり
マダラ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.2-3.1kg 1-8 水深２５メートルを一つテンヤで。交じりもの多彩。５時集合
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダコ - - 　マダコは水深３０メートルを狙い良型が乗る。一つテンヤマダイ船、イナダ五目船にも出る
マダイ - -
茨城
大洗港 		鹿島沖
昭栄丸
029-267-5396 		ヒラメ 0.4-3.6kg 1-7 水深３０～３５メートル。良型主体で順調。ソイやイナダなども
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		ヒラメ 0.3-2.4kg 2-8 水深２５メートル狙う。アタリ好調イナダやワラサも交じる
茨城
波崎港 		神栖沖
波崎沖 		信栄丸
0479-44-1224 		ヒラメ 0.7-2.6kg 1-9 ヒラメは良型交じり食い好調。赤ムツは二枚潮で苦戦
アカムツ 25-35cm 0-2
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ハナダイ 15-26cm 7-20 ハナダイは水深３５メートルを狙うイナダやカサゴ等も交じる
ヒラメ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ハナダイ 20-42cm 3-25 花鯛はコマセで。石垣鯛やウマヅラも。マダイ船あり
ヒラメ - -
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ 0.8-2kg 2-5 水深４０～４５メートルを狙う。マハタやイナダ、カサゴ交じる
外房
大原港 		大原沖
一宮沖 		松栄丸
0470-62-0571 		ヒラメ - - 　８日迄休む。ヒラメは良型が食う。ショウサイフグはカットウで。マハタ船も出る
ショウサイフグ - -
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ 30-39cm 21-42 リレー。Ｆサビキで鯖大型７割。夢カサゴも３～６尾
鬼カサゴ 0.8-1kg 0-1
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 32-46cm 2-15 リレー。Ｆサビキで黒ムツ好調。五目でホウボウ等も
ハナダイ 25-40cm 2-12
南房
千田港 		千倉沖
白浜沖 		三喜丸
0470-43-8293 		イサキ - - 　イサキはタナ１７～２０メートルを狙う。３０センチ級交じりで食い好調。希望でキンメ船も出る
キンメ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		午前タイ 0.5-1kg 7-12 横浜市長嶋さん１２尾。食い好調。イサキやイナダ等も
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		マハタ 0.5-1.2kg 0-1 仕立船。イワシの泳がせでカンパチやアヤメなども
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
早川丸
0470-29-1095 		カワハギ 16-26cm 5-14 カワハギは木更津市斉藤さん１４尾。フグは２人各１尾
トラフグ 0.4-0.8kg 1
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		半日アジ - - 　船体修理のため休業中。再開後は半日船でアジかマダイ釣り。アジは良型が多い
半日タイ - -
内房
富津港 		観音崎
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ 70-120cm 9-14 タチウオは水深７０～８０メートルで広範囲に反応有。食い順調
ショウサイフグ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定。要予約。９日臨休。１０日出船。水深１５メートル前後で良型交じり好調
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　半日アジはライトタックルで２０センチ級が食う。午前と午後出船。ヒラメ・マゴチ船有
金沢
八景 		本牧沖
富岡沖 		弁天屋
045-701-9061 		ＬＴアジ 16-34cm 47-95 ハギ１～１４尾。午前タチ２～７尾。午後墨イカ０～３
午前アジ 18-30cm 25-64
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午前アジ 24-36cm 13-58 水深６０メートルを狙う。サバも交じる。５日午後船１７～５０尾
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		アオリ - - 　出船せず。乗合はアオリイカ船。水深１８～４２メートル。６時半出。アオリダービー開催中
葉山
あぶずり 		葉山沖
長三朗丸
046-875-1800 		キハダ 32-48kg 0-3 コマセ釣りで計６尾。カツオも交じる。１２日～槍イカ
逗子
小坪港 		小坪沖
太郎丸
0467-22-7662 		本ガツオ 3-6kg 0-4 同船。タナ２０～５０メートルを狙うキハダのアタリは８回あり
キハダ 34kg 0-1
湘南
腰越港 		腰越沖
江の島 		孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ 0.5-1.7kg 2-3 マダイ船でサワラやカイワリ等。甘ダイ船でアラ等も
アマダイ 22-38cm 5-9
湘南
片瀬港 		東沖
江の島 		島きち丸
0466-25-9642 		イナダ 32-42cm 1-20 アマダイ２１～４８センチ１～５尾カワハギ１３～２５センチ０～５尾
キハダ 30-35kg 0-2
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		アマダイ 20-38cm 3-8 真鯛でイナダも。ハギ船１～８尾。イナダ船４～３１尾
マダイ 0.3-3.6kg 0-3
小田原
早川港 		小田原
南沖 		平安丸
0465-22-0676 		イナダ 35-60cm 15-30 イナダはワラサ級４尾含む食い好調。１０日真鯛船出る
ヤリイカ 23-40cm 0-8
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		アジ 24-40cm 10-18 アジは五目で。イナダやヒラソウダなども。６時出船
東伊豆
網代港 		網代南
網代沖 		森竜丸
0557-68-1477 		カンパチ - - 　ルアー船でカンパチなど。泳がせ釣り船もある。楽らくフィッシングでイナダなど
イナダ - -
東伊豆
伊東港 		手石島
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　カワハギは２０センチを超す良型が食ってくる水温下がれば群れが固まり数釣りも期待
南伊豆
須崎港 		新島沖
ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ 0.5-1.7kg 7-16 水深３００～５１０メートル狙う。２キロ黒ムツも交じる。ワラサ船有
横浜
山下橋 		川崎堤
旧白灯 		山本釣船店
045-622-0997 		アジ 15-25cm 50 川崎堤シーバス２尾。メジナＤ堤９尾。５日夜新堤等で鯵５０尾
メジナ 20-34cm 12
湘南
茅ケ崎 		エボシ
平島 		磯屋
0467-82-7996 		メジナ 40cm 1 メジナは春日部市の吉田さんがサバ島で。黒ダイは沖の大島で
クロダイ 0.5-0.6kg 2
埼玉
円良田湖 		ロープ
桟橋 		円良田湖
048-581-8511 		ワカサギ 6-11cm 275 ワカサギは坂戸市の持田さんが取水塔前のタナ１．５～２．５メートルを釣る
ヘラブナ 25-38cm 15
神奈川
相模湖 		勝瀬橋
小川亭
042-684-2011 		Ｂバス 50cm 1 タナ３メートルを白のクランクＢで。ワカサギは９～１２センチが平均２００尾
箱根
芦ノ湖 		湖尻湾
立石 		おおば
0460-84-8984 		ワカサギ 6-12cm 152 ワカサギは箱根園までを紅サシ餌で。Ｂバスはラバージグで
Ｂバス 45cm 1
山梨
山中湖 		大池沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 5-10cm 454 ソーラードーム船。あきる野市田島さんが水深１２メートルを紅サシ餌
山梨
西湖 		駒形沖
山路
0555-82-2945 		ヒメマス 13-26cm 8 町田市の山田さんがタナ１８メートルを手作りサビキにイクラ餌で釣る
山梨
精進湖 		赤池
赤池
0555-87-2351 		ヘラブナ 30-41cm 28 八王子市の臼井さんが浮島ロープを３．９メートル竿一杯で。両ダンゴ
群馬
三名湖 		一の入江桟橋
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ 28-40cm 93 熊谷市飯塚さんが３．９メートル竿一杯の宙。両グルテン。網中桟橋９０尾
群馬
鮎川湖 		ロープ
東網中 		鮎川湖
0274-22-0899 		ワカサギ 5-12cm 185 ワカサギは川崎市の平田さんが東Ｒをタナ１０メートルで底。赤虫餌で
ヘラブナ 26-40cm 98
千葉
長熊釣堀 		桟橋
長熊釣堀
0479-68-4602 		ヘラブナ - - 　３日。秋のヘラブナ釣り大会(1)木地４０キロ(2)奥津３４・６(3)平山２７・６(4)高橋２６(5)田口
野田
幸手園 		竹桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ 30-43cm 68 野田市北島さんが３メートル竿一杯でウドンセット。新ベラ交じる
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス - - 　ニジマスはスプーン２グラムやクランクＳＲなどで。パインレークは中型ニジマスも
ロックトラウト - -

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