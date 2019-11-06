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キルギス戦に南野ら、負傷から復帰の大迫は見送られる…メンバー発表

スポーツ報知
# サッカー# サッカー日本代表
会見を行う森保一監督（右）とサッカー協会技術委員長・関塚隆
会見を行う森保一監督（右）とサッカー協会技術委員長・関塚隆

　日本サッカー協会は６日、都内のＪＦＡハウスで会見を開き、Ｗ杯アジア２次予選キルギス戦（１４日・ビシュケク）、国際親善試合ベネズエラ戦（１９日・吹田Ｓ）に向けた日本代表メンバーを発表した。負傷から復帰したばかりのエースＦＷ大迫勇也（ブレーメン）の招集は見送られた。キルギス戦後には、森保一監督は状態面を考慮してＭＦ南野拓実（ザルツブルク）ら９人の海外組を所属クラブに戻し、ベネズエラ戦は国内組９人と入れ替える。ＤＦ進藤亮佑（札幌）、荒木隼人（広島）、ＭＦ古橋亨梧（神戸）、ＦＷオナイウ阿道（大分）の４人を初選出し、ＭＦ井手口陽介（Ｇ大阪）が代表に復帰した。

　ＭＦ堂安律（ＰＳＶ）、久保建英（マジョルカ）、ＤＦ板倉滉（フローニンゲン）は、Ｕ―２２日本代表の国際親善試合コロンビア戦（１７日・広島）に臨むため、Ａ代表には選出されていない。

　【キルギス戦メンバー】

　▽ＧＫ
　川島　永嗣（ストラスブール）
　権田　修一（ポルティモネンセ）
　シュミット・ダニエル（シントトロイデン）

　▽ＤＦ
　長友　佑都（ガラタサライ）
　吉田　麻也（サウサンプトン）
　佐々木　翔（広島）
　酒井　宏樹（マルセイユ）
　室屋　成（Ｆ東京）
　植田　直通（セルクル・ブルージュ）
　安西　幸輝（ポルティモネンセ）
　畠中　慎之輔（横浜Ｍ）

　▽ＭＦ
　山口　蛍（Ｃ大阪）
　原口　元気（ハノーバー）
　柴崎　岳（ラコルニャ）
　遠藤　航（シュツットガルト）
　伊東　純也（ゲンク）
　橋本　拳人（Ｆ東京）
　中島　翔哉（ポルト）
　浅野　拓磨（パルチザン）
　南野　拓実（ザルツブルク）
　鎌田　大地（フランクフルト）

　▽ＦＷ
　永井　謙佑（Ｆ東京）
　鈴木　武蔵（札幌）

　【ベネズエラ戦メンバー】

　▽ＧＫ
　川島　永嗣（ストラスブール）
　権田　修一（ポルティモネンセ）
　中村　航輔（柏）

　▽ＤＦ
　佐々木　翔（広島）
　車屋　紳太郎（川崎）
　室屋　成（Ｆ東京）
　植田　直通（セルクル・ブルージュ）
　三浦　弦太（Ｇ大阪）
　畠中　慎之輔（横浜Ｍ）
　進藤　亮佑（札幌）
　荒木　隼人（広島）

　▽ＭＦ
　山口　蛍（Ｃ大阪）
　原口　元気（ハノーバー）
　柴崎　岳（ラコルニャ）
　大島　僚太（川崎）
　橋本　拳人（Ｆ東京）
　中島　翔哉（ポルト）
　浅野　拓磨（パルチザン）
　古橋　亨梧（神戸）
　井手口　陽介（Ｇ大阪）

　▽ＦＷ
　永井　謙佑（Ｆ東京）
　鈴木　武蔵（札幌）
　オナイウ　阿道（大分）

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