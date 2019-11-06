キルギス戦に南野ら、負傷から復帰の大迫は見送られる…メンバー発表

日本サッカー協会は６日、都内のＪＦＡハウスで会見を開き、Ｗ杯アジア２次予選キルギス戦（１４日・ビシュケク）、国際親善試合ベネズエラ戦（１９日・吹田Ｓ）に向けた日本代表メンバーを発表した。負傷から復帰したばかりのエースＦＷ大迫勇也（ブレーメン）の招集は見送られた。キルギス戦後には、森保一監督は状態面を考慮してＭＦ南野拓実（ザルツブルク）ら９人の海外組を所属クラブに戻し、ベネズエラ戦は国内組９人と入れ替える。ＤＦ進藤亮佑（札幌）、荒木隼人（広島）、ＭＦ古橋亨梧（神戸）、ＦＷオナイウ阿道（大分）の４人を初選出し、ＭＦ井手口陽介（Ｇ大阪）が代表に復帰した。

ＭＦ堂安律（ＰＳＶ）、久保建英（マジョルカ）、ＤＦ板倉滉（フローニンゲン）は、Ｕ―２２日本代表の国際親善試合コロンビア戦（１７日・広島）に臨むため、Ａ代表には選出されていない。

【キルギス戦メンバー】

▽ＧＫ

川島 永嗣（ストラスブール）

権田 修一（ポルティモネンセ）

シュミット・ダニエル（シントトロイデン）

▽ＤＦ

長友 佑都（ガラタサライ）

吉田 麻也（サウサンプトン）

佐々木 翔（広島）

酒井 宏樹（マルセイユ）

室屋 成（Ｆ東京）

植田 直通（セルクル・ブルージュ）

安西 幸輝（ポルティモネンセ）

畠中 慎之輔（横浜Ｍ）

▽ＭＦ

山口 蛍（Ｃ大阪）

原口 元気（ハノーバー）

柴崎 岳（ラコルニャ）

遠藤 航（シュツットガルト）

伊東 純也（ゲンク）

橋本 拳人（Ｆ東京）

中島 翔哉（ポルト）

浅野 拓磨（パルチザン）

南野 拓実（ザルツブルク）

鎌田 大地（フランクフルト）

▽ＦＷ

永井 謙佑（Ｆ東京）

鈴木 武蔵（札幌）

【ベネズエラ戦メンバー】

▽ＧＫ

川島 永嗣（ストラスブール）

権田 修一（ポルティモネンセ）

中村 航輔（柏）

▽ＤＦ

佐々木 翔（広島）

車屋 紳太郎（川崎）

室屋 成（Ｆ東京）

植田 直通（セルクル・ブルージュ）

三浦 弦太（Ｇ大阪）

畠中 慎之輔（横浜Ｍ）

進藤 亮佑（札幌）

荒木 隼人（広島）

▽ＭＦ

山口 蛍（Ｃ大阪）

原口 元気（ハノーバー）

柴崎 岳（ラコルニャ）

大島 僚太（川崎）

橋本 拳人（Ｆ東京）

中島 翔哉（ポルト）

浅野 拓磨（パルチザン）

古橋 亨梧（神戸）

井手口 陽介（Ｇ大阪）

▽ＦＷ

永井 謙佑（Ｆ東京）

鈴木 武蔵（札幌）

オナイウ 阿道（大分）