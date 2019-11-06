キルギス戦に南野ら、負傷から復帰の大迫は見送られる…メンバー発表

日本サッカー協会は６日、都内のＪＦＡハウスで会見を開き、Ｗ杯アジア２次予選キルギス戦（１４日・ビシュケク）、国際親善試合ベネズエラ戦（１９日・吹田Ｓ）に向けた日本代表メンバーを発表した。負傷から復帰したばかりのエースＦＷ大迫勇也（ブレーメン）の招集は見送られた。キルギス戦後には、森保一監督は状態面を考慮してＭＦ南野拓実（ザルツブルク）ら９人の海外組を所属クラブに戻し、ベネズエラ戦は国内組９人と入れ替える。ＤＦ進藤亮佑（札幌）、荒木隼人（広島）、ＭＦ古橋亨梧（神戸）、ＦＷオナイウ阿道（大分）の４人を初選出し、ＭＦ井手口陽介（Ｇ大阪）が代表に復帰した。
ＭＦ堂安律（ＰＳＶ）、久保建英（マジョルカ）、ＤＦ板倉滉（フローニンゲン）は、Ｕ―２２日本代表の国際親善試合コロンビア戦（１７日・広島）に臨むため、Ａ代表には選出されていない。
【キルギス戦メンバー】
▽ＧＫ
川島 永嗣（ストラスブール）
権田 修一（ポルティモネンセ）
シュミット・ダニエル（シントトロイデン）
▽ＤＦ
長友 佑都（ガラタサライ）
吉田 麻也（サウサンプトン）
佐々木 翔（広島）
酒井 宏樹（マルセイユ）
室屋 成（Ｆ東京）
植田 直通（セルクル・ブルージュ）
安西 幸輝（ポルティモネンセ）
畠中 慎之輔（横浜Ｍ）
▽ＭＦ
山口 蛍（Ｃ大阪）
原口 元気（ハノーバー）
柴崎 岳（ラコルニャ）
遠藤 航（シュツットガルト）
伊東 純也（ゲンク）
橋本 拳人（Ｆ東京）
中島 翔哉（ポルト）
浅野 拓磨（パルチザン）
南野 拓実（ザルツブルク）
鎌田 大地（フランクフルト）
▽ＦＷ
永井 謙佑（Ｆ東京）
鈴木 武蔵（札幌）
【ベネズエラ戦メンバー】
▽ＧＫ
川島 永嗣（ストラスブール）
権田 修一（ポルティモネンセ）
中村 航輔（柏）
▽ＤＦ
佐々木 翔（広島）
車屋 紳太郎（川崎）
室屋 成（Ｆ東京）
植田 直通（セルクル・ブルージュ）
三浦 弦太（Ｇ大阪）
畠中 慎之輔（横浜Ｍ）
進藤 亮佑（札幌）
荒木 隼人（広島）
▽ＭＦ
山口 蛍（Ｃ大阪）
原口 元気（ハノーバー）
柴崎 岳（ラコルニャ）
大島 僚太（川崎）
橋本 拳人（Ｆ東京）
中島 翔哉（ポルト）
浅野 拓磨（パルチザン）
古橋 亨梧（神戸）
井手口 陽介（Ｇ大阪）
▽ＦＷ
永井 謙佑（Ｆ東京）
鈴木 武蔵（札幌）
オナイウ 阿道（大分）