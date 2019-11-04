ケニー・オメガ、凱旋勝利！ＨＡＲＡＳＨＩＭＡが２冠王…ＤＤＴ両国大会全試合結果

◆Ｕｌｔｉｍａｔｅ Ｐａｒｔｙ ２０１９～ＤＤＴグループ大集合！～（３日・東京・両国国技館）＝５８６９人（超満員札止め）
ＤＤＴプロレスリングの「Ｕｌｔｉｍａｔｅ Ｐａｒｔｙ ２０１９～ＤＤＴグループ大集合！～」東京・両国国技館で開催された。元ＩＷＧＰヘビー級王者で、現在は米ＡＥＷに所属するケニー・オメガ（３６）が５年ぶりにＤＤＴに参戦し、凱旋勝利を飾った。
メインイベントではＤＤＴ ＥＸＴＲＥＭＥ級王者・ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ（年齢非公表）が、ＫＯ－Ｄ無差別級王者・竹下幸之介（２４）を破り、２冠王となった。
以下全試合結果。
▼第一アンダーマッチ ２０分一本勝負
風戸大智〇＆神野聖人＆鷲田周平（６分５８秒、片エビ固め）松永智充＆渡瀬瑞基＆●中村圭吾
※爆発的なアックスボンバー
▼第二アンダーマッチ 東京女子プロレス提供８人タッグマッチ２０分一本勝負
○乃蒼ヒカリ＆ＹＵＭＩ＆桐生真弥＆鈴芽（８分２２秒、片エビ固め）らく＆原宿ぽむ●＆猫はるな＆舞海魅星
※裏投げ
▼アイアンマンヘビーメタル級選手権試合
○＜挑戦者＞イス（１４時３０分、体固め）＜王者＞翔太●
※翔太が防衛に失敗、イスが第１４３３代王者となる。
▼アイアンマンヘビーメタル級選手権試合
○＜挑戦者＞イス（１４時３１分、体固め）＜王者＞イス●
※イスが防衛に失敗、イスが第１４３４代王者となる。
▼第三アンダーマッチ アイアンマンヘビーメタル級選手権時間差入場バトルロイヤル時間無制限勝負
【試合経過】
１○翔太＜５＞／○平田一喜＜２＞（４分５７秒、オーバー・ザ・トップロープ）ポコたん●＜４＞
２○翔太（４分４１秒、オーバー・ザ・トップロープ）ヨシヒコ●＜３＞
３＜王者＝１＞●イス（５分５１秒、グラビア式体固め）上福ゆき○＜挑戦者＝６＞
※イスが防衛に失敗、上福が第１４３５代王者となる。
４＜王者＞●上福ゆき（８分５５秒、逆さ押さえ込み）ＳＡＧＡＴ○＜挑戦者＝９＞
※上福が防衛に失敗、ＳＡＧＡＴが第１４３６代王者となる。
５＜王者＞●ＳＡＧＡＴ（１３分２９秒、体固め）ゴージャス松野○＜挑戦者＝１１＞
※ＳＡＧＡＴが防衛に失敗、松野が第１４３７代王者となる。
６○大鷲透＜１０＞（１３分５６秒、オーバー・ザ・トップロープ）白川未奈●＜７＞
７○翔太（１３分５７秒、オーバー・ザ・トップロープ）ＨＡＲＵＫＡＺＥ●＜８＞
８○ゴージャス松野／○平田一喜（１４分２１秒、同時オーバー・ザ・トップロープ）大鷲透●／翔太●
９＜王者＞平田一喜○（１５分２０秒、片エビ固め）＜挑戦者＞ゴージャス松野●
※ゴージャススターエルボー自爆から押さえ込む。松野が防衛に失敗、平田が第１４３８代王者となる。＜ ＞内は入場順。
▼オープニングマッチ プラケース１００個マッチ３０分一本勝負
○木高イサミ（５分４９秒、片エビ固め）高木三四郎●
※勇脚・斬
▼第二試合 第２代ＫＯ－Ｄ１０人タッグ王座決定戦６０分一本勝負
男色ディーノ＆朱崇花＆○飯野雄貴＆瑞希＆トランザム★ヒロシ（１３分４３秒、体固め）スーパー・ササダンゴ・マシン●＆まなせゆうな＆黒潮“イケメン”二郎＆大和ヒロシ＆大石真翔
※スピア。ディーノ組が第２代王者組となる。
▼第三試合 ガントレットタッグマッチ各３０分一本勝負
【試合経過】
１○坂口征夫＆中津良太（３分５５秒、エビ固め）勝村周一朗＆岩崎孝樹●
※神の右膝
２●坂口征夫＆中津良太（１分５２秒、オーバー・ザ・トップロープ）天満のどか＆愛野ユキ○
３天満のどか＆●愛野ユキ（２分５６秒、片エビ固め）クリス・ブルックス＆伊藤麻希○
※フライング・ビッグヘッド
４クリス・ブルックス＆●伊藤麻希（２分３５秒、十字架固め）上野勇希○＆吉村直巳
５上野勇希＆○吉村直巳（４分２９秒、片エビ固め）納谷幸男●＆コーディ・ホール
※ラリアット
▼第四試合 インディペンデントワールド世界ジュニアヘビー級選手権試合６０分一本勝負
＜王者＞○石井慧介（７分２６秒、片エビ固め）阿部史典●＜挑戦者＞
※桃色ニールキック。第２９代王者が初防衛に成功。
▼第五試合 ＵＷＡ世界６人タッグ選手権３ＷＡＹマッチ～ノータッチルール
３０分一本勝負
＜王者組＞○塚本拓海＆ヤス・ウラノ＆中野貴人（９分９秒、片エビ固め）遠藤哲哉＆マッド・ポーリー＆島谷常寛
●＜挑戦者組＞大家健＆今成夢人＆ミス・モンゴル＜挑戦者組＞
※ドラゴンキッカー。第６４代王者組が初防衛に成功。
▼第六試合 プリンセスタッグ選手権試合３０分一本勝負
○辰巳リカ＆渡辺未詩＜挑戦者組＞（１３分４６秒、片エビ固め）＜王者組＞沙希様＆操●
※ミサイルヒップ。沙希様組が４度目の防衛に失敗、白昼夢が第６代王者組となる。
▼第七試合 ＫＯ－Ｄタッグ選手権試合～４ＷＡＹハードコアマッチ ６０分一本勝負
○＜王者組＞佐々木大輔＆高尾蒼馬＆勝俣瞬馬＜挑戦者組＞ｖｓＦＵＭＡ＆久保佑允＜挑戦者組＞（１３分２４秒、クロス・フェースロック彰人）藤田ミノル＆下村大樹＜挑戦者組＞●
※第６６代王者組が８度目の防衛に成功。
▼第八試合 ユニオンＭＡＸ選手権試合 ３０分一本勝負
○＜挑戦者＞高梨将弘（９分５９秒、エビ固め）＜王者＞関根龍一●
※タカタニック。関根が３度目の防衛に失敗、高梨が第１３代王者となる。
▼第九試合 プリンセス・オブ・プリンセス選手権試合 ３０分一本勝負
○＜挑戦者＞坂崎ユカ（１４分１２秒、片エビ固め）＜王者＞中島翔子●
※マジカル魔法少女スプラッシュ。中島が４度目の防衛に失敗、坂崎が第７代王者となる。
▼セミファイナル 総研ホールディングスｐｒｅｓｅｎｔｓドラマティック・ドリームマッチ３０分一本勝負
○ケニー・オメガ＆里歩（２１分２２秒、片エビ固め）アントーニオ本多●＆山下実優
※片翼の天使
▼メインイベント ＢＬＡＣＫ ＯＵＴ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＫＯ－Ｄ無差別級＆ＤＤＴ ＥＸＴＲＥＭＥ級両選手権試合 ６０分一本勝負
○ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ＜ＥＸＴＲＥＭＥ王者＞（２５分３８秒、体固め）竹下幸之介＜ＫＯ－Ｄ王者＞●
※蒼魔刀。竹下がＫＯ－Ｄ無差別級王座３度目の防衛に失敗、ＨＡＲＡＳＨＩＭＡが第７３代ＫＯ－Ｄ無差別級王者になるとともに第４７代ＤＤＴ ＥＸＴＲＥＭＥ級王座初防衛に成功。