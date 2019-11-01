１０月３１日の釣果速報（関東）

１０月３１日の関東地方釣果と２日のこよみ
|月齢
|潮
|5.0
|中潮
|日出
|日入
|6.03
|16.46
|月出
|月入
|11.05
|21.01
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|8.43
|8.05
|8.45
|8.44
|9.22
|9.14
|19.00
|17.51
|18.56
|18.51
|19.30
|19.36
|干潮
|1.41
|0.40
|1.38
|1.41
|2.10
|2.06
|13.54
|12.35
|13.50
|13.45
|14.21
|14.28
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|マダラ
|-
|-
|マダラは５～８キロ級も。浅場のスロージギングでヒラメ等狙う。アカムツにも出る
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.3-1.5kg
|5-19
|水深３０メートルを一つテンヤで狙う。好調に食う。５時集合
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダコ
|-
|-
|マダコは良型の数釣り期待。マダイは一つテンヤで狙う。イナダ五目にも出船する
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|0.2-0.9kg
|0-3
|水深３０メートルをテンヤで。花ダイ多数も。１日ヒラメ解禁
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|午後タイ
|0.3-1.9kg
|1-5
|３０日。水深２５～３０メートルでポツポツ食う。１日ヒラメ解禁
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|ヒラメ
|-
|-
|１日ヒラメ解禁。４日まで２隻態勢で出船する。要予約。アカムツ船５日から再開
|アカムツ
|-
|-
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ハナダイ
|15-29cm
|18-21
|ハナダイは水深５０メートルを狙うマダイやカンパチ等も食う
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ハナダイ
|28-40cm
|1-4
|ハナダイはコマセでイナダ多数。ヒラメ１人で間八も
|ヒラメ
|0.5-1kg
|2
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヒラメ
|-
|-
|乗合はヒラメ船。水深３０メートル前後で２～３キロ級が食ってくる。数釣りも期待できる
|船
| 外房
大原港
| 大原沖
白子沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|マハタ
|0.5-0.8kg
|0-2
|マハタでヒラマサ３～５．５キロ３人各１尾。フグ食い好調
|ショウサイフグ
|18-36cm
|23-37
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|サバ
|30-39cm
|28-46
|リレー。サバ大型主体。アジも５～２２尾。メダイ等も
|鬼カサゴ
|0.8kg
|0-1
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|32-46cm
|20-32
|サビキ五目。クロムツは良型揃いで好調。メダイ等も
|船
| 南房
千田港
| 白浜沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|-
|-
|イサキの反応は多くトップ５０尾。夜釣りのクロムツは数釣り狙える。キンメ船開始
|夜クロムツ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|半日タイ
|-
|-
|しばらく休業。マダイは午前と午後に出る。良型の数釣り期待。近くダービー開催
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|ヒラメ
|-
|-
|臨休。乗合はカンパチ・根魚のリレー。イワシの泳がせで狙う。半日タイにも出る
|半日タイ
|-
|-
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 平砂浦
| 早川丸
0470-29-1095
|マダイ
|0.3-1kg
|0-4
|同船。テンヤで。ショウサイフグも０～８。ハギ船有
|トラフグ
|35-52cm
|0-2
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|半日アジ
|-
|-
|船体修理のためしばらく休船。再開後は午前、午後に分かれてアジかマダイを狙う
|半日タイ
|-
|-
|船
| 内房
富津港
| 観音崎
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|-
|-
|タチウオは水深６０～８０メートル前後を狙い１メートル超も食う。ショウサイフグは食わせ釣りで
|ショウサイフグ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定。要予約。１１月２日出３日臨休。４日謝恩デー。良型交じり好調
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|乗合船は半日アジ。ライトタックルで２０センチ級が主体に食う。午前と午後に出船する
|船
| 金沢
八景
| 富岡沖
中ノ瀬
| 弁天屋
045-701-9061
|午後アジ
|18-40cm
|9-33
|３０日。マダイ、ＬＴアジ、ハギ、午前タチ、同アジ有
|午後墨イカ
|200-450g
|0-9
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午後アジ
|25-36cm
|11-65
|３０日。食い好調。３１日午前２３～５８尾。共に水深５０メートルで
|船
| 三浦
長井港
| 長井沖
| 辰丸
046-856-2778
|アオリ
|200-730g
|1-6
|水深１５～３８メートルを狙う。終始ポツポツ乗った。６時半出
|船
| 葉山
あぶずり
| 葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|キハダ
|-
|-
|定休日。乗合はコマセのキハダ・本ガツオ船。４０キロオーバーが食ってくる。７時出
|本ガツオ
|-
|-
|船
| 逗子
小坪港
| 小坪沖
| 太郎丸
0467-22-7662
|本ガツオ
|3-7kg
|0-1
|同船。コマセで水深２０～５０メートル狙う。キハダはバラシ有
|キハダ
|35kg
|0-1
|船
| 湘南
腰越港
| 江の島
腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|アマダイ
|34-36cm
|0-1
|アマダイは水深８０～１１０メートルで潮が流れず苦戦。７時出船
|マダイ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|イナダ
|33-42cm
|10-31
|イナダでカンパチ等も。甘鯛船０～５尾。キハダ船有
|カワハギ
|13-31cm
|1-11
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|キハダ
|24-35kg
|0-1
|キハダ計２尾。イナダでワラサ計５尾。赤ハタ等多彩
|イナダ
|29-64cm
|2-22
|船
| 小田原
早川港
| 小田原
南沖
| 平安丸
0465-22-0676
|イナダ
|-
|-
|定休日。イナダ船でマダイも狙う。ヤリイカ船。コマセのキハダ・本ガツオ船も有
|ヤリイカ
|-
|-
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
真鶴南
| 誠いち丸
0465-68-2432
|イナダ
|-
|-
|イナダ船は６時と１２時半に出る。サバやアマダイ等多彩に食う。ヤリイカにも出る
|ヤリイカ
|-
|-
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代南
| 森竜丸
0557-68-1477
|カンパチ
|4.6-5kg
|2
|仕立船１人。泳がせで狙うマグロはバラす。２時半出
|船
| 東伊豆
伊東港
| 手石島
| はるひら丸
0557-37-4250
|カワハギ
|-
|-
|カワハギは２０センチ超の良型がそろう。水温下がれば数釣り狙える。各種仕立船も出る
|船
| 南伊豆
須崎港
| 白浜沖
| ほうえい丸
0558-22-1047
|ワラサ
|2.8-3.5kg
|0-3
|同船。水深５０メートルをコマセで序盤に食う。キンメ船あり
|カンパチ
|1.2-2kg
|0-2
|船
| 沼津
古宇港
| 長根
| 吉田丸
055-942-2565
|午前タイ
|0.6-1.8kg
|0-1
|３０日。イナダ多数交じる。午後船有。３日槍イカ出船
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|-
|-
|定休日。川崎堤への渡船始発は土日祝５時、平日６時。横浜堤へは連日６時に出る
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|カワハギ
|20-23cm
|4
|カワハギはあきる野市白石さんが平磯で。アカハタは鵜島で
|アカハタ
|36cm
|1
|湖
| 埼玉
円良田湖
| 桟橋
| 円良田湖
048-581-8511
|ワカサギ
|6-11cm
|165
|ワカサギは川越市の大野さんが梨の木桟橋でタナ２メートルを狙う
|ヘラブナ
|25-39cm
|20
|湖
| 神奈川
相模湖
| ダムサイト
| 小川亭
042-684-2011
|ワカサギ
|9-11cm
|187
|八王子市の北島さんがタナ１メートル前後を赤虫餌で釣る。ササ濁り
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 湖尻湾
| おおば
0460-84-8984
|ニジマス
|40-55cm
|3
|ニジマスは伊豆箱根桟橋付近をミノーで狙った。ヒメトロ有望
|ヒメマス
|-
|-
|湖
| 山梨
山中湖
| 大池沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|5-10cm
|870
|ドーム船。富士吉田市の尾崎さんが紅サシ餌で。ボートは２００尾
|湖
| 山梨
西湖
| 駒形沖
前浜
| 山路
0555-82-2945
|ヒメマス
|15-25cm
|30
|姫マスはタナ２０メートルをイクラ餌でヘラは岸ロープ沖向きで４．８メートル竿
|ヘラブナ
|33-40cm
|46
|湖
| 山梨
精進湖
| 赤池
| 赤池
0555-87-2351
|ヘラブナ
|30-39cm
|30
|上野原市の木村さんが浮島ロープを３．３メートル竿一杯で。両ダンゴ
|湖
| 群馬
鮎川湖
| 東桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ヘラブナ
|26-39cm
|82
|高崎市の柴田さんが３メートル竿一杯で。両ダンゴ。ワカサギ解禁
|渓
| 伊豆
狩野川
| 大見川
| 佐藤おとり店
08026375333
|アユ
|15-20cm
|9
|伊豆市の成田さんがエン堤上流で。１２尾の人も。２０センチ高。澄み