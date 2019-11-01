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１０月３１日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１０月３１日の関東地方釣果と２日のこよみ

１１月２日のこよみ
月齢
5.0 中潮
日出 日入
6.03 16.46
月出 月入
11.05 21.01
１１月２日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 8.43 8.05 8.45 8.44 9.22 9.14
19.00 17.51 18.56 18.51 19.30 19.36
干潮 1.41 0.40 1.38 1.41 2.10 2.06
13.54 12.35 13.50 13.45 14.21 14.28
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		マダラ - - 　マダラは５～８キロ級も。浅場のスロージギングでヒラメ等狙う。アカムツにも出る
ヒラメ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.3-1.5kg 5-19 水深３０メートルを一つテンヤで狙う。好調に食う。５時集合
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダコ - - 　マダコは良型の数釣り期待。マダイは一つテンヤで狙う。イナダ五目にも出船する
マダイ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ 0.2-0.9kg 0-3 水深３０メートルをテンヤで。花ダイ多数も。１日ヒラメ解禁
ヒラメ - -
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		午後タイ 0.3-1.9kg 1-5 ３０日。水深２５～３０メートルでポツポツ食う。１日ヒラメ解禁
茨城
波崎港 		波崎沖
信栄丸
0479-44-1224 		ヒラメ - - 　１日ヒラメ解禁。４日まで２隻態勢で出船する。要予約。アカムツ船５日から再開
アカムツ - -
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ハナダイ 15-29cm 18-21 ハナダイは水深５０メートルを狙うマダイやカンパチ等も食う
ヒラメ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ハナダイ 28-40cm 1-4 ハナダイはコマセでイナダ多数。ヒラメ１人で間八も
ヒラメ 0.5-1kg 2
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ - - 　乗合はヒラメ船。水深３０メートル前後で２～３キロ級が食ってくる。数釣りも期待できる
外房
大原港 		大原沖
白子沖 		松栄丸
0470-62-0571 		マハタ 0.5-0.8kg 0-2 マハタでヒラマサ３～５．５キロ３人各１尾。フグ食い好調
ショウサイフグ 18-36cm 23-37
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ 30-39cm 28-46 リレー。サバ大型主体。アジも５～２２尾。メダイ等も
鬼カサゴ 0.8kg 0-1
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 32-46cm 20-32 サビキ五目。クロムツは良型揃いで好調。メダイ等も
南房
千田港 		白浜沖
三喜丸
0470-43-8293 		イサキ - - 　イサキの反応は多くトップ５０尾。夜釣りのクロムツは数釣り狙える。キンメ船開始
夜クロムツ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		半日タイ - - 　しばらく休業。マダイは午前と午後に出る。良型の数釣り期待。近くダービー開催
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		ヒラメ - - 　臨休。乗合はカンパチ・根魚のリレー。イワシの泳がせで狙う。半日タイにも出る
半日タイ - -
洲崎
栄ノ浦 		平砂浦
早川丸
0470-29-1095 		マダイ 0.3-1kg 0-4 同船。テンヤで。ショウサイフグも０～８。ハギ船有
トラフグ 35-52cm 0-2
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		半日アジ - - 　船体修理のためしばらく休船。再開後は午前、午後に分かれてアジかマダイを狙う
半日タイ - -
内房
富津港 		観音崎
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ - - 　タチウオは水深６０～８０メートル前後を狙い１メートル超も食う。ショウサイフグは食わせ釣りで
ショウサイフグ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定。要予約。１１月２日出３日臨休。４日謝恩デー。良型交じり好調
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　乗合船は半日アジ。ライトタックルで２０センチ級が主体に食う。午前と午後に出船する
金沢
八景 		富岡沖
中ノ瀬 		弁天屋
045-701-9061 		午後アジ 18-40cm 9-33 ３０日。マダイ、ＬＴアジ、ハギ、午前タチ、同アジ有
午後墨イカ 200-450g 0-9
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午後アジ 25-36cm 11-65 ３０日。食い好調。３１日午前２３～５８尾。共に水深５０メートルで
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		アオリ 200-730g 1-6 水深１５～３８メートルを狙う。終始ポツポツ乗った。６時半出
葉山
あぶずり 		葉山沖
長三朗丸
046-875-1800 		キハダ - - 　定休日。乗合はコマセのキハダ・本ガツオ船。４０キロオーバーが食ってくる。７時出
本ガツオ - -
逗子
小坪港 		小坪沖
太郎丸
0467-22-7662 		本ガツオ 3-7kg 0-1 同船。コマセで水深２０～５０メートル狙う。キハダはバラシ有
キハダ 35kg 0-1
湘南
腰越港 		江の島
腰越沖 		孝太郎丸
0467-31-1344 		アマダイ 34-36cm 0-1 アマダイは水深８０～１１０メートルで潮が流れず苦戦。７時出船
マダイ - -
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		イナダ 33-42cm 10-31 イナダでカンパチ等も。甘鯛船０～５尾。キハダ船有
カワハギ 13-31cm 1-11
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		キハダ 24-35kg 0-1 キハダ計２尾。イナダでワラサ計５尾。赤ハタ等多彩
イナダ 29-64cm 2-22
小田原
早川港 		小田原
南沖 		平安丸
0465-22-0676 		イナダ - - 　定休日。イナダ船でマダイも狙う。ヤリイカ船。コマセのキハダ・本ガツオ船も有
ヤリイカ - -
西湘
真鶴港 		真鶴沖
真鶴南 		誠いち丸
0465-68-2432 		イナダ - - 　イナダ船は６時と１２時半に出る。サバやアマダイ等多彩に食う。ヤリイカにも出る
ヤリイカ - -
東伊豆
網代港 		網代南
森竜丸
0557-68-1477 		カンパチ 4.6-5kg 2 仕立船１人。泳がせで狙うマグロはバラす。２時半出
東伊豆
伊東港 		手石島
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　カワハギは２０センチ超の良型がそろう。水温下がれば数釣り狙える。各種仕立船も出る
南伊豆
須崎港 		白浜沖
ほうえい丸
0558-22-1047 		ワラサ 2.8-3.5kg 0-3 同船。水深５０メートルをコマセで序盤に食う。キンメ船あり
カンパチ 1.2-2kg 0-2
沼津
古宇港 		長根
吉田丸
055-942-2565 		午前タイ 0.6-1.8kg 0-1 ３０日。イナダ多数交じる。午後船有。３日槍イカ出船
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス - - 　定休日。川崎堤への渡船始発は土日祝５時、平日６時。横浜堤へは連日６時に出る
湘南
茅ケ崎 		エボシ
磯屋
0467-82-7996 		カワハギ 20-23cm 4 カワハギはあきる野市白石さんが平磯で。アカハタは鵜島で
アカハタ 36cm 1
埼玉
円良田湖 		桟橋
円良田湖
048-581-8511 		ワカサギ 6-11cm 165 ワカサギは川越市の大野さんが梨の木桟橋でタナ２メートルを狙う
ヘラブナ 25-39cm 20
神奈川
相模湖 		ダムサイト
小川亭
042-684-2011 		ワカサギ 9-11cm 187 八王子市の北島さんがタナ１メートル前後を赤虫餌で釣る。ササ濁り
箱根
芦ノ湖 		湖尻湾
おおば
0460-84-8984 		ニジマス 40-55cm 3 ニジマスは伊豆箱根桟橋付近をミノーで狙った。ヒメトロ有望
ヒメマス - -
山梨
山中湖 		大池沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 5-10cm 870 ドーム船。富士吉田市の尾崎さんが紅サシ餌で。ボートは２００尾
山梨
西湖 		駒形沖
前浜 		山路
0555-82-2945 		ヒメマス 15-25cm 30 姫マスはタナ２０メートルをイクラ餌でヘラは岸ロープ沖向きで４．８メートル竿
ヘラブナ 33-40cm 46
山梨
精進湖 		赤池
赤池
0555-87-2351 		ヘラブナ 30-39cm 30 上野原市の木村さんが浮島ロープを３．３メートル竿一杯で。両ダンゴ
群馬
鮎川湖 		東桟橋
鮎川湖
0274-22-0899 		ヘラブナ 26-39cm 82 高崎市の柴田さんが３メートル竿一杯で。両ダンゴ。ワカサギ解禁
伊豆
狩野川 		大見川
佐藤おとり店
08026375333 		アユ 15-20cm 9 伊豆市の成田さんがエン堤上流で。１２尾の人も。２０センチ高。澄み

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