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１０月３０日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１０月３０日の関東地方釣果と１１月１日のこよみ

１１月１日のこよみ
月齢
4.0 中潮
日出 日入
6.02 16.47
月出 月入
10.08 20.07
１１月１日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 7.52 7.10 7.53 7.52 8.30 8.24
18.31 17.22 18.27 18.23 19.03 19.08
干潮 1.04 0.01 1.01 1.04 1.30 1.27
13.17 12.00 13.13 13.11 13.42 13.47
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		マダラ - - 　マダラは５～８キロ級も。浅場のスロージギングでヒラメ等狙う。アカムツにも出る
ヒラメ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.3-1kg 5-18 水深３０メートルを一つテンヤで狙う。好調に食う。５時集合
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダコ 0.5-2kg 3-4 マダコは水深３０メートル狙う。バラシ多数。テンヤ真鯛船有
マダイ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ 0.2-1.6kg 0-2 水深３０メートル。ホウボウ、メバル等も。１日～ヒラメ開始
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		半日タイ - - 　１日ヒラメ解禁。今季からライトタックルで狙う。道糸０．８～１．５号。オモリ５０～６０号
ヒラメ - -
茨城
波崎港 		波崎沖
神栖沖 		信栄丸
0479-44-1224 		アカムツ 25-35cm 0-5 アカムツは５尾が３人。１日ヒラメ解禁。オモリ８０号
ヒラメ - -
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ハナダイ 17-34cm 14-17 ハナダイは水深５０メートル。マハタやホウボウ等交じり多彩
ヒラメ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ヒラメ 0.5-1.5kg 1-7 ヒラメでイナダ、カンパチ等も。１１月から４時半集合
ハナダイ - -
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ - - 　ヒラメに出船する。水深３０メートル前後で２～３キロ級が食ってくる。数釣りも期待できる
外房
大原港 		白子沖
太東沖 		松栄丸
0470-62-0571 		フグ 18-35cm 18-23 ショウサイフグは水深２６メートルをカットウ釣りで。鬼船有
ヒラメ - -
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ 29-40cm 31-48 リレー。共にサビキで活発に食う。後半の根魚は苦戦
アジ 27-39cm 5-16
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 25-38cm 12-32 リレー。水深８０～１２０メートル狙う後半五目でハナダイ等食う
南房
千田港 		白浜沖
三喜丸
0470-43-8293 		イサキ - - 　イサキの反応は多くトップ５０尾。夜クロムツは数釣り期待。１１月１日～キンメ開始
夜クロムツ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		半日タイ - - 　しばらく休業。マダイは午前と午後に出る。良型の数釣り期待。近くダービー開催
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		マハタ 0.7kg 0-1 同船。仕立て。潮が速く苦戦。５時集合。マダイ船有
カサゴ 20-35cm 0-1
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
平砂浦 		早川丸
0470-29-1095 		カワハギ 16-26cm 8-15 ハギは水深１５～３０メートルを狙うフグ１人。３５センチトラフグも
ショウサイフグ 28-35cm 7
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		半日アジ - - 　船体修理のためしばらく休船。再開後は午前、午後に分かれてアジかマダイを狙う
半日タイ - -
内房
富津港 		観音崎
富津沖 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ 70-102cm 4-23 タチは走水沖迄の水深７０メートル前後で食い順調。フグ船有
ショウサイフグ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定。要予約。１１月２日出３日臨休。４日謝恩デー。良型交じり好調
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　乗合船は半日アジ。ライトタックルで２０センチ級が主体に食う。午前と午後に出船する
金沢
八景 		竹岡沖
中ノ瀬 		弁天屋
045-701-9061 		カワハギ 15-33cm 0-13 ＬＴアジ３０～９７尾。真鯛１～６尾。午前タチ１～１４尾
午後墨イカ 200-400g 0-6
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午前アジ 24-36cm 13-70 水深５０メートル狙う。順調に食う１３時出の午後アジ船もある
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		アオリ 200-720g 0-3 水深２０～４２メートル。潮の動き悪く乗り渋かった。６時半出
葉山
あぶずり 		葉山沖
長三朗丸
046-875-1800 		キハダ 33-36kg 0-1 コマセで。２隻計４尾。鰹も０～２尾。１１月～７時出
逗子
小坪港 		小坪沖
太郎丸
0467-22-7662 		本ガツオ 2.6-5.5kg 0-7 タナ２０～５０メートルで釣る。キハダ、ヒラソウダも交じった
湘南
腰越港 		江の島
腰越沖 		孝太郎丸
0467-31-1344 		アマダイ 22-38cm 2-6 甘ダイで鬼カサゴ等も。真鯛は型見ず、花鯛等が食う
マダイ - -
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		イナダ 33-60cm 5-27 アマダイ２１～３９センチ０～５尾キハダ・本ガツオ船あり
カワハギ 13-26cm 1-14
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		キハダ 28-35kg 0-2 キハダ計３尾。イナダでワラサも。マダイ船０～１尾
イナダ 30-68cm 2-15
小田原
早川港 		南沖
小田原 		平安丸
0465-22-0676 		ヤリイカ 20-35cm 7-17 イナダでカンパチ１～１２尾キハダ３１キロ０～１尾、鰹も
イナダ 35-45cm 3-35
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		イナダ 28-40cm 20-54 午後。終始活発に食う。午前イナダ１５～２０尾。鯖等も
東伊豆
網代港 		網代南
森竜丸
0557-68-1477 		本マグロ 21kg 0-1 同船。泳がせで。前半から順調に食う。楽らくＦ船有
キハダ 18kg 0-1
東伊豆
伊東港 		手石島
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　カワハギは２０センチ超の良型がそろう。水温下がれば数釣り狙える。各種仕立船も出る
南伊豆
須崎港 		新島沖
銭洲 		ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ 0.6-1.8kg 4-9 キンメは水深３００～４８０メートルを狙う。銭洲船は青鯛等も食う
カンパチ - -
沼津
古宇港 		長根
吉田丸
055-942-2565 		半日タイ - - 　マダイは午前、午後に出る。夜タチウオも狙う。石花海のヤリイカにも出船する
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 40-50cm 2 同所でタチウオも。Ｄ堤でカサゴ６尾。２９日夜新堤でアジ４０尾
イナダ 40-60cm 2
湘南
茅ケ崎 		平島
磯屋
0467-82-7996 		クロダイ 0.5-0.9kg 2 黒鯛は綾瀬市の猿田さんがスズキ島で。中のトサカでブダイも
メジナ 26-28cm 2
埼玉
円良田湖 		桟橋
円良田湖
048-581-8511 		ワカサギ 6-11cm 277 ワカサギは寄居町の新井さんが梅林で釣る。ヘラは仕切網中で
ヘラブナ 25-36cm 12
神奈川
相模湖 		嵐山下
小川亭
042-684-2011 		ワカサギ 9-11cm 300 府中市山越さんがタナ２～３メートルを赤虫餌で正午まで。ササ濁り
箱根
芦ノ湖 		湖尻湾
箒沖 		おおば
0460-84-8984 		ワカサギ 6-12cm 250 ワカサギは紅サシ餌で釣る。ヒメマスはヒメトロで好調に食う
ヒメマス 25-32cm 15
山梨
山中湖 		大池沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 3-10cm 375 ソーラードーム船。笛吹市金子さんが水深１２・３メートルを紅サシで
山梨
西湖 		駒形沖
山路
0555-82-2945 		ヒメマス 15-25cm 30 町田市の竹村さんがタナ２０メートル前後をウィリーサビキで釣った
山梨
精進湖 		赤池
赤池
0555-87-2351 		ヘラブナ 30-39cm 37 足立区の塩野さんが浮島ロープを３．９メートル竿いっぱいで。両ダンゴ
群馬
三名湖 		ロープ
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ 28-40cm 70 越谷市の高田さんが旧石切ロープを５．７メートル竿一杯の宙。両ダンゴ
群馬
鮎川湖 		東桟橋
鮎川湖
0274-22-0899 		ヘラブナ 26-39cm 85 前橋市の野崎さんが３メートル竿いっぱいで。１日からワカサギ解禁
野田
幸手園 		竹桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ 30-43cm 88 松戸市伊藤さんが３メートル竿タナ１メートルで。両ダンゴ。少ない人２５尾
南伊豆
稲生沢川 		長瀬橋
イノウザワ
オイカワ 7-11cm 67 橋下流の瀬で毛バリの流し釣り魚影は濃い　ＡＰＣ井上博司
伊豆
狩野川 		大見川
佐藤おとり店
08026375333 		アユ 15-19cm 14 寒川町の紅野さんが小屋前で釣る。２５センチ高。澄み。新アカ付く

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