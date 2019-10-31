１０月３０日の釣果速報（関東）

１０月３０日の関東地方釣果と１１月１日のこよみ
|月齢
|潮
|4.0
|中潮
|日出
|日入
|6.02
|16.47
|月出
|月入
|10.08
|20.07
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|7.52
|7.10
|7.53
|7.52
|8.30
|8.24
|18.31
|17.22
|18.27
|18.23
|19.03
|19.08
|干潮
|1.04
|0.01
|1.01
|1.04
|1.30
|1.27
|13.17
|12.00
|13.13
|13.11
|13.42
|13.47
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|マダラ
|-
|-
|マダラは５～８キロ級も。浅場のスロージギングでヒラメ等狙う。アカムツにも出る
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.3-1kg
|5-18
|水深３０メートルを一つテンヤで狙う。好調に食う。５時集合
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダコ
|0.5-2kg
|3-4
|マダコは水深３０メートル狙う。バラシ多数。テンヤ真鯛船有
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|0.2-1.6kg
|0-2
|水深３０メートル。ホウボウ、メバル等も。１日～ヒラメ開始
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|半日タイ
|-
|-
|１日ヒラメ解禁。今季からライトタックルで狙う。道糸０．８～１．５号。オモリ５０～６０号
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
神栖沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|アカムツ
|25-35cm
|0-5
|アカムツは５尾が３人。１日ヒラメ解禁。オモリ８０号
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ハナダイ
|17-34cm
|14-17
|ハナダイは水深５０メートル。マハタやホウボウ等交じり多彩
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ヒラメ
|0.5-1.5kg
|1-7
|ヒラメでイナダ、カンパチ等も。１１月から４時半集合
|ハナダイ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヒラメ
|-
|-
|ヒラメに出船する。水深３０メートル前後で２～３キロ級が食ってくる。数釣りも期待できる
|船
| 外房
大原港
| 白子沖
太東沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|フグ
|18-35cm
|18-23
|ショウサイフグは水深２６メートルをカットウ釣りで。鬼船有
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|サバ
|29-40cm
|31-48
|リレー。共にサビキで活発に食う。後半の根魚は苦戦
|アジ
|27-39cm
|5-16
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|25-38cm
|12-32
|リレー。水深８０～１２０メートル狙う後半五目でハナダイ等食う
|船
| 南房
千田港
| 白浜沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|-
|-
|イサキの反応は多くトップ５０尾。夜クロムツは数釣り期待。１１月１日～キンメ開始
|夜クロムツ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|半日タイ
|-
|-
|しばらく休業。マダイは午前と午後に出る。良型の数釣り期待。近くダービー開催
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|マハタ
|0.7kg
|0-1
|同船。仕立て。潮が速く苦戦。５時集合。マダイ船有
|カサゴ
|20-35cm
|0-1
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 洲崎沖
平砂浦
| 早川丸
0470-29-1095
|カワハギ
|16-26cm
|8-15
|ハギは水深１５～３０メートルを狙うフグ１人。３５センチトラフグも
|ショウサイフグ
|28-35cm
|7
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|半日アジ
|-
|-
|船体修理のためしばらく休船。再開後は午前、午後に分かれてアジかマダイを狙う
|半日タイ
|-
|-
|船
| 内房
富津港
| 観音崎
富津沖
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|70-102cm
|4-23
|タチは走水沖迄の水深７０メートル前後で食い順調。フグ船有
|ショウサイフグ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定。要予約。１１月２日出３日臨休。４日謝恩デー。良型交じり好調
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|乗合船は半日アジ。ライトタックルで２０センチ級が主体に食う。午前と午後に出船する
|船
| 金沢
八景
| 竹岡沖
中ノ瀬
| 弁天屋
045-701-9061
|カワハギ
|15-33cm
|0-13
|ＬＴアジ３０～９７尾。真鯛１～６尾。午前タチ１～１４尾
|午後墨イカ
|200-400g
|0-6
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午前アジ
|24-36cm
|13-70
|水深５０メートル狙う。順調に食う１３時出の午後アジ船もある
|船
| 三浦
長井港
| 長井沖
| 辰丸
046-856-2778
|アオリ
|200-720g
|0-3
|水深２０～４２メートル。潮の動き悪く乗り渋かった。６時半出
|船
| 葉山
あぶずり
| 葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|キハダ
|33-36kg
|0-1
|コマセで。２隻計４尾。鰹も０～２尾。１１月～７時出
|船
| 逗子
小坪港
| 小坪沖
| 太郎丸
0467-22-7662
|本ガツオ
|2.6-5.5kg
|0-7
|タナ２０～５０メートルで釣る。キハダ、ヒラソウダも交じった
|船
| 湘南
腰越港
| 江の島
腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|アマダイ
|22-38cm
|2-6
|甘ダイで鬼カサゴ等も。真鯛は型見ず、花鯛等が食う
|マダイ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|イナダ
|33-60cm
|5-27
|アマダイ２１～３９センチ０～５尾キハダ・本ガツオ船あり
|カワハギ
|13-26cm
|1-14
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|キハダ
|28-35kg
|0-2
|キハダ計３尾。イナダでワラサも。マダイ船０～１尾
|イナダ
|30-68cm
|2-15
|船
| 小田原
早川港
| 南沖
小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|ヤリイカ
|20-35cm
|7-17
|イナダでカンパチ１～１２尾キハダ３１キロ０～１尾、鰹も
|イナダ
|35-45cm
|3-35
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|イナダ
|28-40cm
|20-54
|午後。終始活発に食う。午前イナダ１５～２０尾。鯖等も
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代南
| 森竜丸
0557-68-1477
|本マグロ
|21kg
|0-1
|同船。泳がせで。前半から順調に食う。楽らくＦ船有
|キハダ
|18kg
|0-1
|船
| 東伊豆
伊東港
| 手石島
| はるひら丸
0557-37-4250
|カワハギ
|-
|-
|カワハギは２０センチ超の良型がそろう。水温下がれば数釣り狙える。各種仕立船も出る
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
銭洲
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|0.6-1.8kg
|4-9
|キンメは水深３００～４８０メートルを狙う。銭洲船は青鯛等も食う
|カンパチ
|-
|-
|船
| 沼津
古宇港
| 長根
| 吉田丸
055-942-2565
|半日タイ
|-
|-
|マダイは午前、午後に出る。夜タチウオも狙う。石花海のヤリイカにも出船する
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|40-50cm
|2
|同所でタチウオも。Ｄ堤でカサゴ６尾。２９日夜新堤でアジ４０尾
|イナダ
|40-60cm
|2
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| 平島
| 磯屋
0467-82-7996
|クロダイ
|0.5-0.9kg
|2
|黒鯛は綾瀬市の猿田さんがスズキ島で。中のトサカでブダイも
|メジナ
|26-28cm
|2
|湖
| 埼玉
円良田湖
| 桟橋
| 円良田湖
048-581-8511
|ワカサギ
|6-11cm
|277
|ワカサギは寄居町の新井さんが梅林で釣る。ヘラは仕切網中で
|ヘラブナ
|25-36cm
|12
|湖
| 神奈川
相模湖
| 嵐山下
| 小川亭
042-684-2011
|ワカサギ
|9-11cm
|300
|府中市山越さんがタナ２～３メートルを赤虫餌で正午まで。ササ濁り
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 湖尻湾
箒沖
| おおば
0460-84-8984
|ワカサギ
|6-12cm
|250
|ワカサギは紅サシ餌で釣る。ヒメマスはヒメトロで好調に食う
|ヒメマス
|25-32cm
|15
|湖
| 山梨
山中湖
| 大池沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|3-10cm
|375
|ソーラードーム船。笛吹市金子さんが水深１２・３メートルを紅サシで
|湖
| 山梨
西湖
| 駒形沖
| 山路
0555-82-2945
|ヒメマス
|15-25cm
|30
|町田市の竹村さんがタナ２０メートル前後をウィリーサビキで釣った
|湖
| 山梨
精進湖
| 赤池
| 赤池
0555-87-2351
|ヘラブナ
|30-39cm
|37
|足立区の塩野さんが浮島ロープを３．９メートル竿いっぱいで。両ダンゴ
|湖
| 群馬
三名湖
| ロープ
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|28-40cm
|70
|越谷市の高田さんが旧石切ロープを５．７メートル竿一杯の宙。両ダンゴ
|湖
| 群馬
鮎川湖
| 東桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ヘラブナ
|26-39cm
|85
|前橋市の野崎さんが３メートル竿いっぱいで。１日からワカサギ解禁
|池
| 野田
幸手園
| 竹桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|30-43cm
|88
|松戸市伊藤さんが３メートル竿タナ１メートルで。両ダンゴ。少ない人２５尾
|渓
| 南伊豆
稲生沢川
| 長瀬橋
| イノウザワ
|オイカワ
|7-11cm
|67
|橋下流の瀬で毛バリの流し釣り魚影は濃い ＡＰＣ井上博司
|渓
| 伊豆
狩野川
| 大見川
| 佐藤おとり店
08026375333
|アユ
|15-19cm
|14
|寒川町の紅野さんが小屋前で釣る。２５センチ高。澄み。新アカ付く