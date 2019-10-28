貴景勝が大関復帰、栃ノ心が関脇降下でまた立場が逆転…九州場所幕内新番付一覧

貴景勝

日本相撲協会は２８日、九州場所（１１月１０日初日・福岡国際センター）の新番付を発表した。関脇に陥落しながら秋場所で１２勝を挙げた貴景勝（２３）＝千賀ノ浦＝が東大関に復帰し、秋場所カド番で負け越した栃ノ心（３２）＝春日野＝が西関脇に降下。秋場所と番付が入れ替わり、また夏場所と同じ立場となった。栃ノ心は１０勝以上で元大関・栃東以来２人目となる大関再復帰を目指す。朝乃山（２５）＝高砂＝が新三役（西小結）、若隆景（２４）＝荒汐＝が新入幕（東前頭１６枚目）を果たした。

幕内新番付は以下の通り。

◆大相撲九州場所番付

【東】

東横綱・鶴竜（３４）＝陸奥＝

東大関・豪栄道（３３）＝境川＝

東大関・貴景勝（２３）＝千賀ノ浦＝ 再

東関脇・御嶽海（２６）＝出羽海＝

東小結・阿炎（２５）＝錣山＝

東小結・北勝富士（２７）＝八角＝ 再

東前頭筆頭・大栄翔（２５）＝追手風＝

東前頭２枚目・妙義龍（３３）＝境川＝

東前頭３枚目・宝富士（３２）＝伊勢ケ浜＝

東前頭４枚目・玉鷲（３４）＝片男波＝

東前頭５枚目・碧山（３３）＝春日野＝

東前頭６枚目・阿武咲（２３）＝阿武松＝

東前頭７枚目・剣翔（２８）＝追手風＝

東前頭８枚目・松鳳山（３５）＝二所ノ関＝

東前頭９枚目・琴奨菊（３５）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭１０枚目・志摩ノ海（３０）＝木瀬＝

東前頭１１枚目・石浦（２９）＝宮城野＝

東前頭１２枚目・逸ノ城（２６）＝湊＝

東前頭１３枚目・千代丸（２８）＝九重＝ 再

東前頭１４枚目・照強（２４）＝伊勢ケ浜＝

東前頭１５枚目・大翔丸（２８）＝追手風＝ 再

東前頭１６枚目・若隆景（２４）＝荒汐＝ 新

【西】

西横綱・白鵬（３４）＝宮城野＝

西大関・高安（２９）＝田子ノ浦＝

西関脇・栃ノ心（３２）＝春日野＝

西小結・遠藤（２９）＝追手風＝

西小結・朝乃山（２５）＝高砂＝ 新

西前頭筆頭・隠岐の海（３４）＝八角＝

西前頭２枚目・明生（２４）＝立浪＝

西前頭３枚目・友風（２４）＝尾車＝

西前頭４枚目・琴勇輝（２８）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭５枚目・竜電（２９）＝高田川＝

西前頭６枚目・炎鵬（２５）＝宮城野＝

西前頭７枚目・琴恵光（２７）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭８枚目・佐田の海（３２）＝境川＝

西前頭９枚目・豊山（２６）＝時津風＝

西前頭１０枚目・正代（２８）＝時津風＝

西前頭１１枚目・千代大龍（３０）＝九重＝

西前頭１２枚目・隆の勝（２４）＝千賀ノ浦＝ 再

西前頭１３枚目・輝（２５）＝高田川＝

西前頭１４枚目・錦木（２９）＝伊勢ノ海＝

西前頭１５枚目・大翔鵬（２４）＝追手風＝