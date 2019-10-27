大阪桐蔭の３季ぶり甲子園出場が当確　西野の同点３ランで明石商の中森を攻略

◆秋季近畿大会 ▽準々決勝 大阪桐蔭４―３明石商（２７日・佐藤薬品スタジアム）

来春の第９２回センバツ高校野球大会の出場校を決めるための重要な参考資料となる秋季近畿大会の準々決勝が行われた。大阪桐蔭（大阪１位）が、来秋ドラフト候補の中森俊介投手と来田涼斗中堅手（ともに２年）を擁する明石商（兵庫２位）に競り勝ち、３季ぶりの甲子園出場が有力となった。

明石商は初回、福本綺羅右翼手（１年）の中越え適時三塁打で１点を先制した。２回は来田の２点適時打でリードを３点に広げた。

大阪桐蔭は３回、西野力矢三塁手（２年）が右越えに同点３ランを放った。６回は中森の暴投で１点を勝ち越した。

中森は８回を投げ、６安打４失点８奪三振だった。

以下は両チームのスタメン

明石商（先行）

（中）来田 涼斗

（遊）井上 隼人

（一）植本 拓哉

（右）福本 綺羅

（二）宮城 光伸

（左）福井 雄太

（捕）名村 康太郎

（三）井崎 太玖翔

（投）中森 俊介

※福本は１年

大阪桐蔭（後攻）

（中）池田 陵真

（遊）伊東 光亮

（三）西野 力矢

（右）仲三河 優太

（左）船曳 烈士

（二）加藤 巧也

（一）前田 健伸

（捕）清水 大晟

（投）藤江 星河

※池田と前田は１年