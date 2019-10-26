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【コックスプレート】日本から参戦リスグラシューがＶ…レース結果（全着順）

スポーツ報知
# 競馬# 海外競馬

　海外馬券発売対象の第99回コックスプレート・Ｇ１（芝2040メートル＝14頭立て）が26日、オーストラリアムーニーバレー競馬場で行われ、日本から参戦したリスグラシュー（牝5歳、栗東・矢作芳人厩舎）が優勝。2着には地元のキャステルヴェキオ（牡3歳、豪・Ｒ．リット厩舎）が入った。全馬の着順は以下の通り。

１着　9番リスグラシュー（牝5、Ｄ．レーン）
２着　14番キャステルヴェキオ（牡3、Ｃ．ウィリアムズ）
３着　7番テアカウシャーク（せん5、Ｏ．ボッソン）
４着　10番マジックワンド（牝4、Ｒ．ムーア）
５着　12番ミスティックジャーニー（牝4、Ａ．ダルマニン）
６着　6番キングズウィルドリーム（せん5、Ｈ．ボウマン）
７着　2番アヴィリオス（せん5、Ｋ．マカヴォイ）
８着　4番ハーレム（せん7、Ｄ．ダン）
９着　1番ブラックハートバート（せん9、Ｂ．ローウィラー）
10着　11番ケープオブグッドホープ（牡3、Ｍ．ザーラ）
11着　5番ホームズマン（せん5、Ｂ．メルハム）
12着　13番ベリーエレガント（牝4、Ｊ．マクドナルド）
13着　3番クルーガー（牡7、Ｔ．ベリー）
14着　8番ダンステリア（せん4、Ｊ．スペンサー）

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