【コックスプレート】日本から参戦リスグラシューがＶ…レース結果（全着順）

海外馬券発売対象の第99回コックスプレート・Ｇ１（芝2040メートル＝14頭立て）が26日、オーストラリアムーニーバレー競馬場で行われ、日本から参戦したリスグラシュー（牝5歳、栗東・矢作芳人厩舎）が優勝。2着には地元のキャステルヴェキオ（牡3歳、豪・Ｒ．リット厩舎）が入った。全馬の着順は以下の通り。

１着 9番リスグラシュー（牝5、Ｄ．レーン）

２着 14番キャステルヴェキオ（牡3、Ｃ．ウィリアムズ）

３着 7番テアカウシャーク（せん5、Ｏ．ボッソン）

４着 10番マジックワンド（牝4、Ｒ．ムーア）

５着 12番ミスティックジャーニー（牝4、Ａ．ダルマニン）

６着 6番キングズウィルドリーム（せん5、Ｈ．ボウマン）

７着 2番アヴィリオス（せん5、Ｋ．マカヴォイ）

８着 4番ハーレム（せん7、Ｄ．ダン）

９着 1番ブラックハートバート（せん9、Ｂ．ローウィラー）

10着 11番ケープオブグッドホープ（牡3、Ｍ．ザーラ）

11着 5番ホームズマン（せん5、Ｂ．メルハム）

12着 13番ベリーエレガント（牝4、Ｊ．マクドナルド）

13着 3番クルーガー（牡7、Ｔ．ベリー）

14着 8番ダンステリア（せん4、Ｊ．スペンサー）