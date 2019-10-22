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アトム級女王・前澤智が涙の防衛！中井りん圧勝も仮面女子・川村虹花は連敗…ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　２６全試合結果

スポーツ報知
# 格闘技
防衛を果たし涙を流しながらマイクアピールした前澤智
防衛を果たし涙を流しながらマイクアピールした前澤智

◆ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　２６（２２日・後楽園ホール）

　アトム級女王・前澤智（３１）＝リバーサルジム　立川　ＡＬＰＨＡ＝が、富松恵美（３７）＝パラエストラ松戸＝を判定で下し、防衛を果たした。

　６３．０キロ以下契約のＫＩＮＧレイナ（２３）＝ＳＨＩＢＵＹＡ　ＣＬＵＢ　４２８＝の体重オーバーにより代役として急きょ参戦した“エロツヨ”中井りん（３３）＝修斗道場四国＝は自身の誕生日に快勝。練習中に負った首のケガで２大会ぶりの参戦となった仮面女子の川村虹花（２３）＝アリス十番＝は判定負けを喫した。

　【全試合結果】

▽メインイベント（第９試合）　アトム級タイトルマッチ　５分３回

　〇前澤智（判定５－０）富松恵美●

　※前澤が初防衛

▽セミファイナル（第８試合）　６３キロ以下　５分３回

　〇中井りん（１回３分２０秒　レフェリーストップ）ダイヤモンドローズ・ザ・ロケット●

▽第７試合　フライ級　５分３回　

　〇渡辺華奈（１回１分４８秒　リアネイキッドチョーク）カン・ヒウン●

▽第６試合　アトム級　５分３回

　○アム・ザ・ロケット（１回１分３７秒　腕十字）ホン・ユンハ●

▽第５試合　フライ級　５分２回

　〇奈部ゆかり（１回３分１５秒　レフェリーストップ）ゲオチャイ・ザ・ロケット●

▽第４試合　アトム級　５分２回

　〇パク・ジョンウン（１回１分３６秒　レフェリーストップ）佐藤絵実●

▽第３試合　４９キロ以下級　５分２回

　〇古瀬美月（判定３－０）ＫＡＩ●

▽第２試合　４９キロ　５分２回

　〇永尾音波（判定３－０）川村虹花●

▽第１試合　ミクロ級　５分２回

　〇ＫＯＴＯＲＩ（判定３－０）玉田育子●

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