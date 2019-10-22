アトム級女王・前澤智が涙の防衛！中井りん圧勝も仮面女子・川村虹花は連敗…ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　２６全試合結果

◆ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ２６（２２日・後楽園ホール）
アトム級女王・前澤智（３１）＝リバーサルジム 立川 ＡＬＰＨＡ＝が、富松恵美（３７）＝パラエストラ松戸＝を判定で下し、防衛を果たした。
６３．０キロ以下契約のＫＩＮＧレイナ（２３）＝ＳＨＩＢＵＹＡ ＣＬＵＢ ４２８＝の体重オーバーにより代役として急きょ参戦した“エロツヨ”中井りん（３３）＝修斗道場四国＝は自身の誕生日に快勝。練習中に負った首のケガで２大会ぶりの参戦となった仮面女子の川村虹花（２３）＝アリス十番＝は判定負けを喫した。
【全試合結果】
▽メインイベント（第９試合） アトム級タイトルマッチ ５分３回
〇前澤智（判定５－０）富松恵美●
※前澤が初防衛
▽セミファイナル（第８試合） ６３キロ以下 ５分３回
〇中井りん（１回３分２０秒 レフェリーストップ）ダイヤモンドローズ・ザ・ロケット●
▽第７試合 フライ級 ５分３回
〇渡辺華奈（１回１分４８秒 リアネイキッドチョーク）カン・ヒウン●
▽第６試合 アトム級 ５分３回
○アム・ザ・ロケット（１回１分３７秒 腕十字）ホン・ユンハ●
▽第５試合 フライ級 ５分２回
〇奈部ゆかり（１回３分１５秒 レフェリーストップ）ゲオチャイ・ザ・ロケット●
▽第４試合 アトム級 ５分２回
〇パク・ジョンウン（１回１分３６秒 レフェリーストップ）佐藤絵実●
▽第３試合 ４９キロ以下級 ５分２回
〇古瀬美月（判定３－０）ＫＡＩ●
▽第２試合 ４９キロ ５分２回
〇永尾音波（判定３－０）川村虹花●
▽第１試合 ミクロ級 ５分２回
〇ＫＯＴＯＲＩ（判定３－０）玉田育子●