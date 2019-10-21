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アジアウインターリーグに巨人・畠、中日・根尾ら　ＮＰＢがメンバー発表

スポーツ報知
# 野球# プロ野球

　ＮＰＢは２１日、１１月２３日から台湾で開催される「２０１９アジアウインターベースボールリーグ」に参加する各球団の若手混成チーム「ＮＰＢ　ＲＥＤ（紅）」と「ＮＰＢ　ＷＨＩＴＥ（白）」のメンバーを発表した。

　同リーグには「ＲＥＤ」「ＷＨＩＴＥ」のほか、ＣＰＢＬ（台湾リーグ）選抜、ＪＡＢＡ（日本野球連盟）選抜、ＫＢＯ（韓国リーグ）選抜、今季途中でＣＰＢＬに再加盟した味全ドラゴンズが参加する。

《ＮＰＢ　ＲＥＤ参加選手》

▽投手　古谷、尾形、長谷川、重田（以上ソフトバンク）、引地、鈴木（以上楽天）、粟津、伊藤（以上西武）、清水、市川、久保（以上ヤクルト）、本田、東（以上オリックス）

▽捕手　斎藤誠（西）、古賀（ヤ）、頓宮（オ）

▽内野手　野村、砂川（以上ソ）、村林（楽）、西川、綱島（以上西）、吉田（ヤ）、宜保、広沢（以上オ）

▽外野手　清水（ソ）、小郷（楽）、浜田（ヤ）

《ＮＰＢ　ＷＨＩＴＥ参加選手》

▽投手　畠、横川、大江、田中優（以上巨人）、原、鎌田（以上ロッテ）、コルデロ（ＤｅＮＡ）、鈴木博、清水（以上中日）、馬場、斎藤（以上阪神）

▽捕手　岸田（巨）、石橋（中）、片山（神）

▽内野手　増田陸、黒田（以上巨）、松田（ロ）、伊藤裕、知野（以上Ｄ）、根尾（中）、熊谷（神）

▽外野手　加藤、山下航（以上巨）、島田（神）

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