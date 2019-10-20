【巨人】反撃及ばず２連敗　２２日から東京ドームで仕切り直し…日本Ｓ第２戦試合経過

◆ＳＭＢＣ 日本シリーズ２０１９ 第２戦 ソフトバンク６―３巨人（２０日・福岡ヤフオクドーム）

巨人はソフトバンクに敗れ２連敗。０―０の７回。２番手の大竹が無死一、三塁で松田に中越え３ランを浴び先制されると、８回には３番手の桜井が柳田に１号ソロ。４番手の高木は福田に右越え２ランを被弾した。打線は９回に反撃。３点を奪ったものの及ばなかった。

第３戦は２２日に本拠地・東京ドームで行われる。中１日挟んで、原巨人が仕切り直しを図る。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】亀井二ゴロ、坂本中飛、丸三振

【ソ】川島中飛、今宮三ゴロ、柳田二ゴロ

◆２回（両軍０）

【巨】岡本、阿部ともに三振、大城二ゴロ

【ソ】デスパイネ三振、グラシアル、松田宣ともに遊ゴロ

◆３回（両軍０）

【巨】若林二ゴロ、田中俊三ゴロ、重信三振

【ソ】中村晃三邪飛、内川三ゴロ、甲斐三振

◆４回（両軍０）

【巨】亀井、坂本ともに二ゴロ、丸一ゴロ

【ソ】川島三ゴロ、今宮三振、柳田左飛

◆５回（両軍０）

【巨】岡本三ゴロ、阿部三振、大城三邪飛

【ソ】デスパイネ一直、グラシアル遊ゴロ、松田宣左前安打、中村晃四球で松田宣二進、内川右飛

◆６回（両軍０）

【ソ】甲斐遊ゴロ、川島四球、今宮のとき川島二盗、今宮の遊ゴロで川島三進、柳田一ゴロ

◆７回（巨０、ソ３）

◇８回（巨０、ソ３）

【巨】（投手モイネロ、捕手高谷、二塁牧原、左翼中村晃、右翼福田）大城の代打陽岱鋼三振、山本遊ゴロ、田中俊中飛

【ソ】（捕手小林）今宮三振、柳田左中間１号本塁打、周東の代打明石四球、（投手高木）福田右越１号２ラン、松田宣左飛、中村晃左前安打、内川中飛

◇９回（巨３、ソＸ）