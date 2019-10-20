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【巨人】反撃及ばず２連敗　２２日から東京ドームで仕切り直し…日本Ｓ第２戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７回、大竹寛（中）を中心にマウンド上に集まる巨人ナイン（カメラ・馬場　秀則）
７回、大竹寛（中）を中心にマウンド上に集まる巨人ナイン（カメラ・馬場　秀則）
５回２死一、二塁、内川聖一の右飛を捕球した亀井善行（９）とハイタッチするメルセデス（カメラ・生澤　英里香）
５回２死一、二塁、内川聖一の右飛を捕球した亀井善行（９）とハイタッチするメルセデス（カメラ・生澤　英里香）

◆ＳＭＢＣ　日本シリーズ２０１９　第２戦　ソフトバンク６―３巨人（２０日・福岡ヤフオクドーム）

　巨人はソフトバンクに敗れ２連敗。０―０の７回。２番手の大竹が無死一、三塁で松田に中越え３ランを浴び先制されると、８回には３番手の桜井が柳田に１号ソロ。４番手の高木は福田に右越え２ランを被弾した。打線は９回に反撃。３点を奪ったものの及ばなかった。

　第３戦は２２日に本拠地・東京ドームで行われる。中１日挟んで、原巨人が仕切り直しを図る。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】亀井二ゴロ、坂本中飛、丸三振

　【ソ】川島中飛、今宮三ゴロ、柳田二ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本、阿部ともに三振、大城二ゴロ

　【ソ】デスパイネ三振、グラシアル、松田宣ともに遊ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【巨】若林二ゴロ、田中俊三ゴロ、重信三振

　【ソ】中村晃三邪飛、内川三ゴロ、甲斐三振

　◆４回（両軍０）

　【巨】亀井、坂本ともに二ゴロ、丸一ゴロ

　【ソ】川島三ゴロ、今宮三振、柳田左飛

　◆５回（両軍０）

　【巨】岡本三ゴロ、阿部三振、大城三邪飛

　【ソ】デスパイネ一直、グラシアル遊ゴロ、松田宣左前安打、中村晃四球で松田宣二進、内川右飛

　◆６回（両軍０）

　【巨】若林死球、田中俊の投前バントで若林二進、重信の遊直で若林戻れず併殺

  • ６回の攻撃前に円陣を組む巨人ナイン（カメラ・馬場　秀則）

    ６回の攻撃前に円陣を組む巨人ナイン（カメラ・馬場　秀則）

　【ソ】甲斐遊ゴロ、川島四球、今宮のとき川島二盗、今宮の遊ゴロで川島三進、柳田一ゴロ

　◆７回（巨０、ソ３）

　【巨】亀井左飛、坂本四球、丸二飛、岡本の左中間安打で坂本三進、阿部三ゴロ

  • ７回２死一塁、岡本和真が左前にチーム初安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ７回２死一塁、岡本和真が左前にチーム初安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【ソ】（投手大竹、三塁山本）デスパイネの三ゴロを三塁山本が失策（代走周東）、グラシアルの左前安打で周東一挙三進、松田宣中越１号本塁打、（投手桜井）中村晃中前安打、内川の投前バントで中村晃二進、甲斐の代打長谷川勇の一ゴロで中村晃三進、川島の代打牧原左飛

  • ７回無死一、三塁、松田に先制となる中越え３ラン本塁打を浴び肩を落とす大竹寛（カメラ・義村　治子）

    ７回無死一、三塁、松田に先制となる中越え３ラン本塁打を浴び肩を落とす大竹寛（カメラ・義村　治子）

　◇８回（巨０、ソ３）

　【巨】（投手モイネロ、捕手高谷、二塁牧原、左翼中村晃、右翼福田）大城の代打陽岱鋼三振、山本遊ゴロ、田中俊中飛

　【ソ】（捕手小林）今宮三振、柳田左中間１号本塁打、周東の代打明石四球、（投手高木）福田右越１号２ラン、松田宣左飛、中村晃左前安打、内川中飛

　◇９回（巨３、ソＸ）

　【巨】（投手高橋純）重信四球、亀井四球で重信二進、坂本一邪飛、丸四球で満塁、（投手森）岡本の中越安打で重信、亀井ともに生還、丸二進、岡本二塁を狙い飛び出すもタッチアウト、阿部の右翼線安打で丸生還（阿部の代走増田大）、小林の代打ゲレーロの右翼線安打で増田大三進、山本遊ゴロ

  • ９回２死二塁、阿部が右線適時打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

    ９回２死二塁、阿部が右線適時打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

試合詳細
７回、大竹寛（中）を中心にマウンド上に集まる巨人ナイン（カメラ・馬場　秀則）
５回２死一、二塁、内川聖一の右飛を捕球した亀井善行（９）とハイタッチするメルセデス（カメラ・生澤　英里香）
６回の攻撃前に円陣を組む巨人ナイン（カメラ・馬場　秀則）
７回２死一塁、岡本和真が左前にチーム初安打を放つ（カメラ・橋口　真）
７回無死一、三塁、松田に先制となる中越え３ラン本塁打を浴び肩を落とす大竹寛（カメラ・義村　治子）
９回２死二塁、阿部が右線適時打を放つ（カメラ・生澤　英里香）
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