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日本代表、南ア戦メンバー発表　ＦＢは山中が先発

スポーツ報知
# スポーツ# ラグビー
南アフリカ戦の先発メンバーを発表したジョセフ・ジェレミー・ヘッドコーチ
南アフリカ戦の先発メンバーを発表したジョセフ・ジェレミー・ヘッドコーチ

　ラグビー日本代表のジェイミー・ジョセフ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は１８日、Ｗ杯４強入りをかけて対戦する南アフリカ代表との準々決勝（２０日、東京スタジアム）に臨む試合登録メンバー２３人を発表した。

　フランカーのリーチ・マイケル主将（３０）＝東芝＝、ＮＯ８に姫野和樹（２５）＝トヨタ自動車＝が先発で入り。前回スコットランド戦でベンチ外だったアマナキ・レレイ・マフィ（ＮＴＴコム）が控えで復帰した。ＦＢはウィリアム・トゥポウ（コカ・コーラ）が脳しんとうで登録できず、山中がスタメンに入った。

　ウィング陣は福岡堅樹（パナソニック）、松島幸太朗（サントリー）のジョセフ日本の“ダブル・フェラーリ”が先発し、前回ベンチ外だった、レメキ・ロマノラヴァ（ホンダ）が控えに入った。以下は登録メンバー（数字は背番号）。

　▼ＦＷ

【１】稲垣啓太（パナソニック）

【２】堀江翔太（パナソニック）

【３】具智元（ホンダ）

【４】トンプソン・ルーク（近鉄）

【５】ジェームス・ムーア（サニックス）

【６】リーチ・マイケル（東芝）＝主将　

【７】ピーター・ラブスカフニ（クボタ）

【８】姫野和樹（トヨタ自動車）

　▼ＢＫ

【９】流大（サントリー）

【１０】田村優（キヤノン）

【１１】福岡堅樹（パナソニック）

【１２】中村亮土（サントリー）

【１３】ラファエレ・ティモシー（神戸製鋼）

【１４】松島幸太朗（サントリー）

【１５】山中亮平（神戸製鋼）

　【リザーブ】

　▼ＦＷ

【１６】坂手淳史（パナソニック）

【１７】中島イシレリ（神戸製鋼）

【１８】ヴァルアサエリ愛（パナソニック）

【１９】ヴィンピー・ファンデルヴァルト（ＮＴＴドコモ）

【２０】アマナキ・レレイ・マフィ（ＮＴＴコム）

　▼ＢＫ

【２１】田中史朗（キヤノン（

【２２】松田力也（パナソニック）

【２３】レメキ・ロマノラヴァ（ホンダ）

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