日本代表、南ア戦メンバー発表　ＦＢは山中が先発

ラグビー日本代表のジェイミー・ジョセフ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は１８日、Ｗ杯４強入りをかけて対戦する南アフリカ代表との準々決勝（２０日、東京スタジアム）に臨む試合登録メンバー２３人を発表した。
フランカーのリーチ・マイケル主将（３０）＝東芝＝、ＮＯ８に姫野和樹（２５）＝トヨタ自動車＝が先発で入り。前回スコットランド戦でベンチ外だったアマナキ・レレイ・マフィ（ＮＴＴコム）が控えで復帰した。ＦＢはウィリアム・トゥポウ（コカ・コーラ）が脳しんとうで登録できず、山中がスタメンに入った。
ウィング陣は福岡堅樹（パナソニック）、松島幸太朗（サントリー）のジョセフ日本の“ダブル・フェラーリ”が先発し、前回ベンチ外だった、レメキ・ロマノラヴァ（ホンダ）が控えに入った。以下は登録メンバー（数字は背番号）。
▼ＦＷ
【１】稲垣啓太（パナソニック）
【２】堀江翔太（パナソニック）
【３】具智元（ホンダ）
【４】トンプソン・ルーク（近鉄）
【５】ジェームス・ムーア（サニックス）
【６】リーチ・マイケル（東芝）＝主将
【７】ピーター・ラブスカフニ（クボタ）
【８】姫野和樹（トヨタ自動車）
▼ＢＫ
【９】流大（サントリー）
【１０】田村優（キヤノン）
【１１】福岡堅樹（パナソニック）
【１２】中村亮土（サントリー）
【１３】ラファエレ・ティモシー（神戸製鋼）
【１４】松島幸太朗（サントリー）
【１５】山中亮平（神戸製鋼）
【リザーブ】
▼ＦＷ
【１６】坂手淳史（パナソニック）
【１７】中島イシレリ（神戸製鋼）
【１８】ヴァルアサエリ愛（パナソニック）
【１９】ヴィンピー・ファンデルヴァルト（ＮＴＴドコモ）
【２０】アマナキ・レレイ・マフィ（ＮＴＴコム）
▼ＢＫ
【２１】田中史朗（キヤノン（
【２２】松田力也（パナソニック）
【２３】レメキ・ロマノラヴァ（ホンダ）