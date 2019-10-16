ドラフト候補の大商大・大西が最優秀選手賞と最優秀投手賞の２冠　関西六大学リーグ全日程終了

関西六大学野球リーグは１６日、全日程が終了した。１７日のドラフト会議で指名が有力視されている大商大の大西広樹投手（４年）が、初の最優秀選手賞と４度目の最優秀投手賞に輝いた。すでに大商大が、２季連続１９度目（旧リーグを含む）の優勝を決めている。

◇最優秀選手賞 大西広樹〈１〉

◇最優秀投手賞 大西広樹〈４〉

◇担当記者クラブ賞 橋本侑樹〈１〉

◇首位打者 猪奥理希（神院大１年＝打率４割７分２厘）〈１〉

◇平古場賞（新人賞） 田中小鉄（神院大１年）猪奥理希、中村佳喜（龍谷大２年）田淵友二郎（龍谷大２年）石田航大（龍谷大２年）三藤成一郎（大院大１年）三浦良裕（大経大２年）

◇特別賞 橋本侑樹（京産大２回戦で無安打無得点を達成）杉野翔梧（京産大４年、通算１００安打達成）

◇ベストナイン

▽投手＝波多野俊樹（龍谷大３年）〈１〉

▽捕手＝小田悠介（大経大４年）〈１〉

▽一塁手＝内田吉信（大院大３年）

▽二塁手＝三浦良裕〈１〉

▽三塁手＝島野凌多（龍谷大３年）〈１〉

▽遊撃手＝工遼汰（大商大４年）〈１〉

▽外野手＝猪奥理希〈１〉、植田匡哉（大商大４年）〈３〉（一塁手で１度）

▽指名打者＝西脇雅弥（龍谷大４年）〈１〉

※円内数字は受賞回数