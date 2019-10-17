１０月１６日の釣果速報（関東）

１０月１６日の関東地方釣果と１８日のこよみ
|月齢
|潮
|19.4
|中潮
|日出
|日入
|5.49
|17.03
|月出
|月入
|19.58
|9.36
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|7.27
|6.44
|7.27
|7.28
|8.04
|7.58
|18.39
|17.33
|18.36
|18.31
|19.08
|19.12
|干潮
|1.01
|0.01
|0.59
|1.00
|1.23
|1.20
|13.06
|11.58
|13.03
|13.02
|13.32
|13.35
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|マダラ
|-
|-
|乗合は土日祝中心に出る。マダラは５～６キロ級が食う。ジギング船でヒラメ等狙う
|夜紫イカ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|-
|-
|出船しなかった。乗合船は一つテンヤのマダイ。１キロ前後が主体。交じりもの多彩
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダコ
|-
|-
|マダコは良型交じる。夜ムラサキイカはタナ４０～６０メートルで数釣り期待。イナダ船有
|夜紫イカ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|0.2-1kg
|0-4
|水深３０メートル。北東の風強く苦戦。メバルやイナダ等多彩
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|半日タイ
|-
|-
|一つテンヤや小型ジグでマダイを狙う。午前と午後出船。２７日報知マダイ大会開催
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|アカムツ
|-
|-
|出船中止。アカムツ船は寒猫根で釣り４０センチ級の良型も食う。シケ後、数釣り期待
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ヒラメ
|-
|-
|出船せず。ヒラメ船は数釣り期待できる１キロ前後主体。ハナダイはナギなら有望
|ハナダイ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ヒラメ
|-
|-
|出船せず。ヒラメは２～３キロ級も。花鯛はコマセで大型狙う。一つテンヤ真鯛船有
|ハナダイ
|-
|-
|船
| 外房
大原港
| 太東沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|ヒラメ
|0.5-1.4kg
|0-3
|水深１７メートル狙いイナダも多数１８日ヒラメ・マハタ出船
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|アジ
|-
|-
|出船せず。リレー船は前半Ｆサビキでアジやサバ。後半スルメ。鬼カサゴも狙える
|スルメ
|-
|-
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|28-43cm
|1-8
|リレー。前半サビキで鯵、鯖等。後半ホウキハタ等も
|ハナダイ
|6-40cm
|1-6
|船
| 南房
千田港
| 千倉沖
白浜沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|-
|-
|イサキは３０センチ超も食う。数釣り狙える。夜クロムツは潮流れ次第で。１１月～キンメ
|夜クロムツ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|半日タイ
|-
|-
|２１日から乗合船再開。真鯛ダービーも１１月２４まで開催。午前、午後出船で大型狙う
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|カンパチ
|-
|-
|１７日再開。乗合はリレー。カンパチ狙った後、カサゴ等根魚釣り。半日タイ船あり
|半日タイ
|-
|-
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 洲崎沖
白浜沖
| 早川丸
0470-29-1095
|カワハギ
|-
|-
|乗合はカワハギ、スルメイカに出る。カワハギは水温が下がってくれば数釣り期待
|スルメ
|-
|-
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|半日アジ
|-
|-
|船体修理の為しばらく休業。再開後は午前、午後のアジかマダイに出る。６時出船
|半日タイ
|-
|-
|船
| 内房
富津港
| 走水沖
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|65-95cm
|7-28
|タチウオは水深７０メートルを狙う２番手２３尾。フグ船あり
|ショウサイフグ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定で要予約。１９、２０日休食い好調。報知フェスタ１１月４日に延期
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|１８日まで休業。アジはライトタックルで２０センチ級主体。希望でヒラメ・マゴチ船あり
|船
| 金沢
八景
| 本牧沖
横須賀
| 弁天屋
045-701-9061
|ＬＴアジ
|16-33cm
|34-86
|ハギ２～９尾。午前鯵１８～５４尾。午後墨イカ０～２杯
|午前タチ
|70-107cm
|5-36
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午前アジ
|25-36cm
|12-60
|鯖、真鯛も。１５日午後アジ１２～３５尾。共に水深４０メートルで
|船
| 三浦
長井港
| 城ケ島
| 辰丸
046-856-2778
|ヤリイカ
|-
|-
|乗合は水深１０７～１６０メートルでヤリイカ狙う。６時半出船。２２日から餌木のアオリイカ開始
|船
| 葉山
あぶずり
| 葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|キハダ
|-
|-
|コマセ釣りで出船中。キハダは４０キロオーバーが食ってくる。本鰹も狙える。６時出
|本ガツオ
|-
|-
|船
| 逗子
小坪港
| 小坪沖
| 太郎丸
0467-22-7662
|キハダ
|-
|-
|乗合船はコマセ釣りで。キハダは３０～４０キロ級が食う。本ガツオも狙う。５時半集合
|本ガツオ
|-
|-
|船
| 湘南
腰越港
| 江の島
腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|アマダイ
|-
|-
|船体整備で１７日まで休業。アマダイ船は４０センチ超が食う。マダイ船は１キロ級主体
|マダイ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|イナダ
|31-42cm
|15-38
|アマダイ２２～３４センチ０～３尾キハダ・本鰹で本鰹バラす
|カワハギ
|13-27cm
|1-24
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|イナダ
|30-43cm
|12-58
|イナダはＬＴ五目でカンパチも。本ガツオ０～１尾
|マダイ
|0.7-3.3kg
|0-4
|船
| 小田原
早川港
| 小田原
二宮沖
| 平安丸
0465-22-0676
|イナダ
|30-40cm
|10-30
|イナダでカンパチも。槍船２人各１２杯。本鰹０～４尾
|ヤリイカ
|23-35cm
|12
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴南
真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|キハダ
|-
|-
|出船せず。キハダはコマセ釣りで。大型が狙える。希望でヤリイカ釣りにも出る
|ヤリイカ
|-
|-
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代南
| 森竜丸
0557-68-1477
|キハダ
|8.2kg
|1
|仕立船１人。泳がせ釣りでシイラが邪魔。２時半出船
|船
| 東伊豆
伊東港
| 手石島
| はるひら丸
0557-37-4250
|カワハギ
|-
|-
|手石島沖のカワハギは２０センチオーバーの良型が食う。状況により川奈沖や伊東沖へ
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
銭洲
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|-
|-
|祭礼で休業。キンメは２キロ級交じりで食う。カンパチは泳がせで１０キロ級が釣れる
|カンパチ
|-
|-
|船
| 沼津
古宇港
| 長根
古宇沖
| 吉田丸
055-942-2565
|午後タイ
|0.8-8.3kg
|4-10
|午後タイ１５日。大型交じり順調に食う。午前タイ船有
|夜タチウオ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|30-59cm
|5
|同所でワカシ０～６尾。カサゴ５～１５尾。クロダイは新堤２尾
|タチウオ
|60-90cm
|6
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| 平島
| 磯屋
0467-82-7996
|クロダイ
|1.6kg
|1
|相模原市の加藤さんが沖の大島をサナギ餌で。スズキ島でも
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 湖尻湾
| おおば
0460-84-8984
|ワカサギ
|-
|-
|増水のためしばらく休業。ワカサギは紅サシ餌で１００～２００尾。ヒメマスなども有望
|湖
| 山梨
山中湖
| 長池沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|5-10cm
|770
|ソーラードーム船。八王子市の石井さんが水深１２メートルを紅サシで
|湖
| 山梨
西湖
| 浅原
| 山路
0555-82-2945
|ワカサギ
|-
|-
|ワカサギは底から５メートル前後で順調に食うヒメマスは群れが固まれば制限尾数狙える
|ヒメマス
|-
|-
|湖
| 群馬
三名湖
| ロープ
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|-
|-
|関東へら研(1)加藤５０キロ水神Ｒ３．６メートル竿タナ１メートルの宙(2)伊草４７・９(3)大関４７・２(4)染谷
|湖
| 群馬
鮎川湖
| 東桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ヘラブナ
|26-39cm
|77
|熊谷市の矢島さんが４．２メートル竿一杯で。両ダンゴ。少ない人２８尾
|湖
| 群馬
榛名湖
| 東村の家前
| 榛名湖
027-374-9217
|ワカサギ
|5-12cm
|777
|高崎市の小池さんが水深１０メートルの底釣り。サシ餌。少ない人５０尾
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
パイン
| 鹿留
|ニジマス
|-
|-
|ニジマスはスプーン１．６グラム前後のブラックや暗めのカラーで。スローな引きに好反応
|ロックトラウト
|-
|-
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|-
|-
|台風１９号の影響でしばらく休業。再開後はルアーやフライでニジマスやイワナなど
|渓
| 伊豆
狩野川
| 大見川
| 佐藤おとり店
08026375333
|アユ
|-
|-
|１５時現在５０センチ増水。薄濁り。釣り再開は数日かかる見込み。残りアユの跳ね見える