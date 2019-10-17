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１０月１６日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１０月１６日の関東地方釣果と１８日のこよみ

１０月１８日のこよみ
月齢
19.4 中潮
日出 日入
5.49 17.03
月出 月入
19.58 9.36
１０月１８日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 7.27 6.44 7.27 7.28 8.04 7.58
18.39 17.33 18.36 18.31 19.08 19.12
干潮 1.01 0.01 0.59 1.00 1.23 1.20
13.06 11.58 13.03 13.02 13.32 13.35
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		マダラ - - 　乗合は土日祝中心に出る。マダラは５～６キロ級が食う。ジギング船でヒラメ等狙う
夜紫イカ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ - - 　出船しなかった。乗合船は一つテンヤのマダイ。１キロ前後が主体。交じりもの多彩
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダコ - - 　マダコは良型交じる。夜ムラサキイカはタナ４０～６０メートルで数釣り期待。イナダ船有
夜紫イカ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ 0.2-1kg 0-4 水深３０メートル。北東の風強く苦戦。メバルやイナダ等多彩
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		半日タイ - - 　一つテンヤや小型ジグでマダイを狙う。午前と午後出船。２７日報知マダイ大会開催
茨城
波崎港 		波崎沖
信栄丸
0479-44-1224 		アカムツ - - 　出船中止。アカムツ船は寒猫根で釣り４０センチ級の良型も食う。シケ後、数釣り期待
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ヒラメ - - 　出船せず。ヒラメ船は数釣り期待できる１キロ前後主体。ハナダイはナギなら有望
ハナダイ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ヒラメ - - 　出船せず。ヒラメは２～３キロ級も。花鯛はコマセで大型狙う。一つテンヤ真鯛船有
ハナダイ - -
外房
大原港 		太東沖
松栄丸
0470-62-0571 		ヒラメ 0.5-1.4kg 0-3 水深１７メートル狙いイナダも多数１８日ヒラメ・マハタ出船
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		アジ - - 　出船せず。リレー船は前半Ｆサビキでアジやサバ。後半スルメ。鬼カサゴも狙える
スルメ - -
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 28-43cm 1-8 リレー。前半サビキで鯵、鯖等。後半ホウキハタ等も
ハナダイ 6-40cm 1-6
南房
千田港 		千倉沖
白浜沖 		三喜丸
0470-43-8293 		イサキ - - 　イサキは３０センチ超も食う。数釣り狙える。夜クロムツは潮流れ次第で。１１月～キンメ
夜クロムツ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		半日タイ - - 　２１日から乗合船再開。真鯛ダービーも１１月２４まで開催。午前、午後出船で大型狙う
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		カンパチ - - 　１７日再開。乗合はリレー。カンパチ狙った後、カサゴ等根魚釣り。半日タイ船あり
半日タイ - -
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
白浜沖 		早川丸
0470-29-1095 		カワハギ - - 　乗合はカワハギ、スルメイカに出る。カワハギは水温が下がってくれば数釣り期待
スルメ - -
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		半日アジ - - 　船体修理の為しばらく休業。再開後は午前、午後のアジかマダイに出る。６時出船
半日タイ - -
内房
富津港 		走水沖
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ 65-95cm 7-28 タチウオは水深７０メートルを狙う２番手２３尾。フグ船あり
ショウサイフグ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定で要予約。１９、２０日休食い好調。報知フェスタ１１月４日に延期
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　１８日まで休業。アジはライトタックルで２０センチ級主体。希望でヒラメ・マゴチ船あり
金沢
八景 		本牧沖
横須賀 		弁天屋
045-701-9061 		ＬＴアジ 16-33cm 34-86 ハギ２～９尾。午前鯵１８～５４尾。午後墨イカ０～２杯
午前タチ 70-107cm 5-36
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午前アジ 25-36cm 12-60 鯖、真鯛も。１５日午後アジ１２～３５尾。共に水深４０メートルで
三浦
長井港 		城ケ島
辰丸
046-856-2778 		ヤリイカ - - 　乗合は水深１０７～１６０メートルでヤリイカ狙う。６時半出船。２２日から餌木のアオリイカ開始
葉山
あぶずり 		葉山沖
長三朗丸
046-875-1800 		キハダ - - 　コマセ釣りで出船中。キハダは４０キロオーバーが食ってくる。本鰹も狙える。６時出
本ガツオ - -
逗子
小坪港 		小坪沖
太郎丸
0467-22-7662 		キハダ - - 　乗合船はコマセ釣りで。キハダは３０～４０キロ級が食う。本ガツオも狙う。５時半集合
本ガツオ - -
湘南
腰越港 		江の島
腰越沖 		孝太郎丸
0467-31-1344 		アマダイ - - 　船体整備で１７日まで休業。アマダイ船は４０センチ超が食う。マダイ船は１キロ級主体
マダイ - -
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		イナダ 31-42cm 15-38 アマダイ２２～３４センチ０～３尾キハダ・本鰹で本鰹バラす
カワハギ 13-27cm 1-24
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		イナダ 30-43cm 12-58 イナダはＬＴ五目でカンパチも。本ガツオ０～１尾
マダイ 0.7-3.3kg 0-4
小田原
早川港 		小田原
二宮沖 		平安丸
0465-22-0676 		イナダ 30-40cm 10-30 イナダでカンパチも。槍船２人各１２杯。本鰹０～４尾
ヤリイカ 23-35cm 12
西湘
真鶴港 		真鶴南
真鶴沖 		誠いち丸
0465-68-2432 		キハダ - - 　出船せず。キハダはコマセ釣りで。大型が狙える。希望でヤリイカ釣りにも出る
ヤリイカ - -
東伊豆
網代港 		網代南
森竜丸
0557-68-1477 		キハダ 8.2kg 1 仕立船１人。泳がせ釣りでシイラが邪魔。２時半出船
東伊豆
伊東港 		手石島
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　手石島沖のカワハギは２０センチオーバーの良型が食う。状況により川奈沖や伊東沖へ
南伊豆
須崎港 		新島沖
銭洲 		ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ - - 　祭礼で休業。キンメは２キロ級交じりで食う。カンパチは泳がせで１０キロ級が釣れる
カンパチ - -
沼津
古宇港 		長根
古宇沖 		吉田丸
055-942-2565 		午後タイ 0.8-8.3kg 4-10 午後タイ１５日。大型交じり順調に食う。午前タイ船有
夜タチウオ - -
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 30-59cm 5 同所でワカシ０～６尾。カサゴ５～１５尾。クロダイは新堤２尾
タチウオ 60-90cm 6
湘南
茅ケ崎 		平島
磯屋
0467-82-7996 		クロダイ 1.6kg 1 相模原市の加藤さんが沖の大島をサナギ餌で。スズキ島でも
箱根
芦ノ湖 		湖尻湾
おおば
0460-84-8984 		ワカサギ - - 　増水のためしばらく休業。ワカサギは紅サシ餌で１００～２００尾。ヒメマスなども有望
山梨
山中湖 		長池沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 5-10cm 770 ソーラードーム船。八王子市の石井さんが水深１２メートルを紅サシで
山梨
西湖 		浅原
山路
0555-82-2945 		ワカサギ - - 　ワカサギは底から５メートル前後で順調に食うヒメマスは群れが固まれば制限尾数狙える
ヒメマス - -
群馬
三名湖 		ロープ
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ - - 　関東へら研(1)加藤５０キロ水神Ｒ３．６メートル竿タナ１メートルの宙(2)伊草４７・９(3)大関４７・２(4)染谷
群馬
鮎川湖 		東桟橋
鮎川湖
0274-22-0899 		ヘラブナ 26-39cm 77 熊谷市の矢島さんが４．２メートル竿一杯で。両ダンゴ。少ない人２８尾
群馬
榛名湖 		東村の家前
榛名湖
027-374-9217 		ワカサギ 5-12cm 777 高崎市の小池さんが水深１０メートルの底釣り。サシ餌。少ない人５０尾
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス - - 　ニジマスはスプーン１．６グラム前後のブラックや暗めのカラーで。スローな引きに好反応
ロックトラウト - -
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス - - 　台風１９号の影響でしばらく休業。再開後はルアーやフライでニジマスやイワナなど
伊豆
狩野川 		大見川
佐藤おとり店
08026375333 		アユ - - 　１５時現在５０センチ増水。薄濁り。釣り再開は数日かかる見込み。残りアユの跳ね見える

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