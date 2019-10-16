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１０月１５日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１０月１５日の関東地方釣果と１７日のこよみ

１０月１７日のこよみ
月齢
18.4 中潮
日出 日入
5.48 17.04
月出 月入
19.17 8.36
１０月１７日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 6.46 6.02 6.46 6.47 7.23 7.18
18.16 17.12 18.13 18.08 18.44 18.48
干潮 0.30 11.32 0.27 0.29 0.50 0.47
12.38 - 12.35 12.35 13.01 13.03
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		マダラ - - 　乗合は土日祝中心に出る。マダラは５～６キロ級が食う。ジギング船でヒラメ等狙う
夜紫イカ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ - - 　出船しなかった。乗合船は一つテンヤのマダイ。１キロ前後が主体。交じりもの多彩
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダコ - - 　マダコは良型交じる。夜ムラサキイカはタナ４０～６０メートルで数釣り期待。イナダ船有
夜紫イカ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ - - 　定休日。マダイは水深３０メートルを一つテンヤで狙う。２～３キロ級も食う。交じり多彩
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		半日タイ - - 　一つテンヤや小型ジグでマダイを狙う。午前と午後出船。２７日報知マダイ大会開催
茨城
波崎港 		波崎沖
信栄丸
0479-44-1224 		アカムツ - - 　出船中止。アカムツ船は寒猫根で釣り４０センチ級の良型も食う。シケ後、数釣り期待
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ヒラメ - - 　出船せず。ヒラメ船は数釣り期待できる１キロ前後主体。ハナダイはナギなら有望
ハナダイ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ヒラメ - - 　出船せず。ヒラメは２～３キロ級も。花鯛はコマセで４０センチ級も。一つテンヤ真鯛船有
ハナダイ - -
外房
大原港 		太東沖
松栄丸
0470-62-0571 		ヒラメ - - 　天候悪く出船中止。ヒラメは良型が食うフグ船、マハタ船、鬼カサゴ船にも出る
ショウサイフグ - -
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		アジ - - 　出船せず。リレー船は前半Ｆサビキでアジやサバ。後半スルメ。鬼カサゴも狙える
スルメ - -
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 27-43cm 12-25 リレー。Ｆサビキで目鯛や鯖も。後半花鯛や黄鯛等も
南房
千田港 		千倉沖
白浜沖 		三喜丸
0470-43-8293 		イサキ - - 　イサキは３０センチ超も食う。数釣り狙える。夜クロムツは潮流れ次第で。１１月～キンメ
夜クロムツ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		半日タイ - - 　停電で出船再開できず。マダイはコマセで大型を狙う。再開後にダービー開始
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		カンパチ - - 　停電の影響で出船できず。乗合はカンパチ～根魚のリレー。コマセの半日タイ出船
半日タイ - -
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
白浜沖 		早川丸
0470-29-1095 		カワハギ - - 　乗合はカワハギ、スルメイカに出る。カワハギは水温が下がってくれば数釣り期待
スルメ - -
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		半日アジ - - 　船体修理の為しばらく休業。再開後は午前、午後のアジかマダイに出る。６時出船
半日タイ - -
内房
富津港 		富津沖
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ - - 　臨休。タチウオは水深１５メートルの浅場で１メートル級も。ショウサイフグは食わせ釣りで狙う
ショウサイフグ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定で要予約。１９、２０日休食い好調。報知フェスタ１１月４日に延期
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　１８日まで休業。アジはライトタックルで２０センチ級主体。希望でヒラメ・マゴチ船あり
金沢
八景 		竹岡沖
富岡沖 		弁天屋
045-701-9061 		カワハギ 15-30cm 0-9 午前タチ２～３尾。午後鯵２２～４０。午後墨イカ０～３
午前アジ 18-39cm 3-67
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午前アジ 25-36cm 5-43 水深４０メートルを狙う。サバやマダイも。１４日午後５～２６尾
三浦
長井港 		城ケ島西沖
辰丸
046-856-2778 		ヤリイカ 17-28cm 6 乗合１人。水深１０７～１６０メートルでバラシ多数。２２日～アオリ
逗子
小坪港 		小坪沖
太郎丸
0467-22-7662 		キハダ - - 　定休日。コマセで狙う。キハダは３０～４０キロ級が食う。本鰹も食い好調。５時半集合
本ガツオ - -
湘南
腰越港 		江の島
腰越沖 		孝太郎丸
0467-31-1344 		アマダイ - - 　船体整備で１７日まで休業。アマダイ船は４０センチ超が食う。マダイ船は１キロ級主体
マダイ - -
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		イナダ - - 　定休日。乗合はイナダ船、アマダイ船、キハダ・本ガツオ船、カワハギ船が出る
キハダ - -
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		キハダ - - 　定休日。キハダは今後も期待できそう。ＬＴ五目船でイナダ。マダイ五目船あり
イナダ - -
小田原
早川港 		小田原
平安丸
0465-22-0676 		キハダ 30kg 0-1 キハダ船はバラシ有。イナダ船で真鯛も。槍イカ船有
イナダ 30-40cm 10-25
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		本ガツオ 3.2-5.5kg 2-7 朝から鰹の活性は高かったキハダはバラす。５時集合
東伊豆
網代港 		網代南
網代沖 		森竜丸
0557-68-1477 		キハダ - - 　キハダは泳がせ釣りかジギングで４０キロ級も。半日楽らくフィッシングでワカシなど
ワカシ - -
東伊豆
伊東港 		手石島
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　手石島沖のカワハギは２０センチオーバーの良型が食う。状況により川奈沖や伊東沖へ
南伊豆
須崎港 		新島沖
銭洲 		ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ - - 　１６日まで休業。キンメは２キロ級交じりで食う。カンパチは泳がせで１０キロ級が釣れる
カンパチ - -
沼津
古宇港 		長根
古宇沖 		吉田丸
055-942-2565 		午前タイ 0.8-2.3kg 1-4 午前タイは４日の釣果。同午後船０．８～３．７キロ０～３尾
夜タチウオ - -
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 20-50cm 10 川崎堤でワカシ５尾、アジ３０尾Ｄ堤でカサゴ１８尾、新堤で１２尾
クロダイ 1.3-2.1kg 21
湘南
茅ケ崎 		エボシ
磯屋
0467-82-7996 		クロダイ - - 　定休日。渡船始発は６時。各磯でクロダイやメジナ、イシダイなど。各種餌常備
メジナ - -
箱根
芦ノ湖 		湖尻湾
おおば
0460-84-8984 		ワカサギ - - 　増水のためしばらく休業。ワカサギは紅サシ餌で１００～２００尾。ヒメマスなども有望
山梨
山中湖 		第２桟橋沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 5-10cm 250 ソーラードーム船。小田原市杉田さんが水深１２メートルを紅サシ餌で
山梨
西湖 		浅原
山路
0555-82-2945 		ワカサギ 8-13cm 100 静岡・森町の太田さんが水深２０メートルをタナ１５メートルで。１３時まで
山梨
精進湖 		赤池
赤池
0555-87-2351 		ヘラブナ 30-39cm 30 あかいけ会の小林さんが浮島ロープを４．５メートル竿一杯で。両ダンゴ
群馬
三名湖 		桟橋
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ 28-40cm 80 春日部市の須長さんが大土手桟橋を３．６メートル竿一杯の宙。トロロ
群馬
鮎川湖 		東桟橋
鮎川湖
0274-22-0899 		ヘラブナ 26-39cm 70 関東カラツン会の江森さんが２．７メートル竿一杯で。重量で３２・６キロ
野田
幸手園 		竹桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ 30-43cm 88 成田市の檜垣さんが３メートル竿一杯の宙。両ダンゴ。少ない人３０尾
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス - - 　台風１９号の影響でしばらく休業。再開後はルアーやフライでニジマスやイワナなど
静岡
興津川 		高瀬
さかなや
054-395-2637 		アユ - - 　台風の影響が残り、１５時現在で１０センチ高、柳濁り。釣り再開には数日かかりそう

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