１０月１５日の釣果速報（関東）

１０月１５日の関東地方釣果と１７日のこよみ
|月齢
|潮
|18.4
|中潮
|日出
|日入
|5.48
|17.04
|月出
|月入
|19.17
|8.36
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|6.46
|6.02
|6.46
|6.47
|7.23
|7.18
|18.16
|17.12
|18.13
|18.08
|18.44
|18.48
|干潮
|0.30
|11.32
|0.27
|0.29
|0.50
|0.47
|12.38
|-
|12.35
|12.35
|13.01
|13.03
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|マダラ
|-
|-
|乗合は土日祝中心に出る。マダラは５～６キロ級が食う。ジギング船でヒラメ等狙う
|夜紫イカ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|-
|-
|出船しなかった。乗合船は一つテンヤのマダイ。１キロ前後が主体。交じりもの多彩
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダコ
|-
|-
|マダコは良型交じる。夜ムラサキイカはタナ４０～６０メートルで数釣り期待。イナダ船有
|夜紫イカ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|-
|-
|定休日。マダイは水深３０メートルを一つテンヤで狙う。２～３キロ級も食う。交じり多彩
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|半日タイ
|-
|-
|一つテンヤや小型ジグでマダイを狙う。午前と午後出船。２７日報知マダイ大会開催
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|アカムツ
|-
|-
|出船中止。アカムツ船は寒猫根で釣り４０センチ級の良型も食う。シケ後、数釣り期待
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ヒラメ
|-
|-
|出船せず。ヒラメ船は数釣り期待できる１キロ前後主体。ハナダイはナギなら有望
|ハナダイ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ヒラメ
|-
|-
|出船せず。ヒラメは２～３キロ級も。花鯛はコマセで４０センチ級も。一つテンヤ真鯛船有
|ハナダイ
|-
|-
|船
| 外房
大原港
| 太東沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|ヒラメ
|-
|-
|天候悪く出船中止。ヒラメは良型が食うフグ船、マハタ船、鬼カサゴ船にも出る
|ショウサイフグ
|-
|-
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|アジ
|-
|-
|出船せず。リレー船は前半Ｆサビキでアジやサバ。後半スルメ。鬼カサゴも狙える
|スルメ
|-
|-
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|27-43cm
|12-25
|リレー。Ｆサビキで目鯛や鯖も。後半花鯛や黄鯛等も
|船
| 南房
千田港
| 千倉沖
白浜沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|-
|-
|イサキは３０センチ超も食う。数釣り狙える。夜クロムツは潮流れ次第で。１１月～キンメ
|夜クロムツ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|半日タイ
|-
|-
|停電で出船再開できず。マダイはコマセで大型を狙う。再開後にダービー開始
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|カンパチ
|-
|-
|停電の影響で出船できず。乗合はカンパチ～根魚のリレー。コマセの半日タイ出船
|半日タイ
|-
|-
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 洲崎沖
白浜沖
| 早川丸
0470-29-1095
|カワハギ
|-
|-
|乗合はカワハギ、スルメイカに出る。カワハギは水温が下がってくれば数釣り期待
|スルメ
|-
|-
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|半日アジ
|-
|-
|船体修理の為しばらく休業。再開後は午前、午後のアジかマダイに出る。６時出船
|半日タイ
|-
|-
|船
| 内房
富津港
| 富津沖
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|-
|-
|臨休。タチウオは水深１５メートルの浅場で１メートル級も。ショウサイフグは食わせ釣りで狙う
|ショウサイフグ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定で要予約。１９、２０日休食い好調。報知フェスタ１１月４日に延期
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|１８日まで休業。アジはライトタックルで２０センチ級主体。希望でヒラメ・マゴチ船あり
|船
| 金沢
八景
| 竹岡沖
富岡沖
| 弁天屋
045-701-9061
|カワハギ
|15-30cm
|0-9
|午前タチ２～３尾。午後鯵２２～４０。午後墨イカ０～３
|午前アジ
|18-39cm
|3-67
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午前アジ
|25-36cm
|5-43
|水深４０メートルを狙う。サバやマダイも。１４日午後５～２６尾
|船
| 三浦
長井港
| 城ケ島西沖
| 辰丸
046-856-2778
|ヤリイカ
|17-28cm
|6
|乗合１人。水深１０７～１６０メートルでバラシ多数。２２日～アオリ
|船
| 逗子
小坪港
| 小坪沖
| 太郎丸
0467-22-7662
|キハダ
|-
|-
|定休日。コマセで狙う。キハダは３０～４０キロ級が食う。本鰹も食い好調。５時半集合
|本ガツオ
|-
|-
|船
| 湘南
腰越港
| 江の島
腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|アマダイ
|-
|-
|船体整備で１７日まで休業。アマダイ船は４０センチ超が食う。マダイ船は１キロ級主体
|マダイ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|イナダ
|-
|-
|定休日。乗合はイナダ船、アマダイ船、キハダ・本ガツオ船、カワハギ船が出る
|キハダ
|-
|-
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|キハダ
|-
|-
|定休日。キハダは今後も期待できそう。ＬＴ五目船でイナダ。マダイ五目船あり
|イナダ
|-
|-
|船
| 小田原
早川港
| 小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|キハダ
|30kg
|0-1
|キハダ船はバラシ有。イナダ船で真鯛も。槍イカ船有
|イナダ
|30-40cm
|10-25
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|本ガツオ
|3.2-5.5kg
|2-7
|朝から鰹の活性は高かったキハダはバラす。５時集合
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代南
網代沖
| 森竜丸
0557-68-1477
|キハダ
|-
|-
|キハダは泳がせ釣りかジギングで４０キロ級も。半日楽らくフィッシングでワカシなど
|ワカシ
|-
|-
|船
| 東伊豆
伊東港
| 手石島
| はるひら丸
0557-37-4250
|カワハギ
|-
|-
|手石島沖のカワハギは２０センチオーバーの良型が食う。状況により川奈沖や伊東沖へ
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
銭洲
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|-
|-
|１６日まで休業。キンメは２キロ級交じりで食う。カンパチは泳がせで１０キロ級が釣れる
|カンパチ
|-
|-
|船
| 沼津
古宇港
| 長根
古宇沖
| 吉田丸
055-942-2565
|午前タイ
|0.8-2.3kg
|1-4
|午前タイは４日の釣果。同午後船０．８～３．７キロ０～３尾
|夜タチウオ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|20-50cm
|10
|川崎堤でワカシ５尾、アジ３０尾Ｄ堤でカサゴ１８尾、新堤で１２尾
|クロダイ
|1.3-2.1kg
|21
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|クロダイ
|-
|-
|定休日。渡船始発は６時。各磯でクロダイやメジナ、イシダイなど。各種餌常備
|メジナ
|-
|-
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 湖尻湾
| おおば
0460-84-8984
|ワカサギ
|-
|-
|増水のためしばらく休業。ワカサギは紅サシ餌で１００～２００尾。ヒメマスなども有望
|湖
| 山梨
山中湖
| 第２桟橋沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|5-10cm
|250
|ソーラードーム船。小田原市杉田さんが水深１２メートルを紅サシ餌で
|湖
| 山梨
西湖
| 浅原
| 山路
0555-82-2945
|ワカサギ
|8-13cm
|100
|静岡・森町の太田さんが水深２０メートルをタナ１５メートルで。１３時まで
|湖
| 山梨
精進湖
| 赤池
| 赤池
0555-87-2351
|ヘラブナ
|30-39cm
|30
|あかいけ会の小林さんが浮島ロープを４．５メートル竿一杯で。両ダンゴ
|湖
| 群馬
三名湖
| 桟橋
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|28-40cm
|80
|春日部市の須長さんが大土手桟橋を３．６メートル竿一杯の宙。トロロ
|湖
| 群馬
鮎川湖
| 東桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ヘラブナ
|26-39cm
|70
|関東カラツン会の江森さんが２．７メートル竿一杯で。重量で３２・６キロ
|池
| 野田
幸手園
| 竹桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|30-43cm
|88
|成田市の檜垣さんが３メートル竿一杯の宙。両ダンゴ。少ない人３０尾
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|-
|-
|台風１９号の影響でしばらく休業。再開後はルアーやフライでニジマスやイワナなど
|渓
| 静岡
興津川
| 高瀬
| さかなや
054-395-2637
|アユ
|-
|-
|台風の影響が残り、１５時現在で１０センチ高、柳濁り。釣り再開には数日かかりそう