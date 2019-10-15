箱根予選会エントリー　明大のエース阿部弘輝、中大の田母神一喜主将らが外れる

１８年予選会のスタート

第９６回箱根駅伝予選会（２６日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地～国営昭和記念公園＝２１・０９７５キロ）の出場校と登録選手が１日、発表された。出場校は前回（３９校）より４増の４３校となった。

前回から競技距離が２０キロからハーフマラソンに約１・１キロ延長。各校１４人以内が選手登録され、当日に１２人以内が一斉スタート。各チーム上位１０選手の合計タイムで競い、１０位までが本戦（来年１月２、３日）の出場権を獲得する。９５回記念大会だった前回から出場枠は、関東インカレ成績枠（日大）を含め２減。今年新春の箱根路を駆けたチームが少なくとも２校は敗退する。優勝回数ランク１位中大（１４回）、２位早大（１３回）、３位日大（１２回）、５位日体大（１０回）、６位明大（７回）の伝統校も予選会の参戦を余儀なくされている。一方、前回、次点に泣いた麗沢大は悲願の初出場を目指す。名門、新興が入り乱れた大混戦となる。

９５回箱根駅伝で初優勝を飾った東海大をはじめ１０位以内の大学はシード校として出場権を獲得している。

前回の本戦で１７位に終わった明大は、１万メートル２７分５６秒４５の自己ベストを持つ大エースの阿部弘輝（４年）が故障のためメンバーから外れた。前回１２位で１３年ぶりシード権を逃した早大は前回９区９位の新迫志希（４年）、５０００メートル１３分５８秒０８の自己ベストを持つ半沢黎斗（２年）ら主力がメンバー外。中大は、最終学年に初めて箱根駅伝に本格的に取り組んだ１５００メートルを専門とするスピードランナーの田母神一喜（４年）がメンバーから漏れた。

東京国際大、山梨学院大、創価大は外国人留学生ランナーを２人登録。ルールにより、当日は１人以内が出走する。東京国際大は３２歳の渡辺和也（３年）がメンバー入りしなかった。前回本戦で２１位に沈んだ山梨学院大は３４年連続３４回目の本戦出場を目指す。

予選会で敗退した大学の中から個人成績上位者を中心に関東学生連合チームが編成される（１校１人に限定し、外国人留学生を除く）。

千葉大は有効期限内（２０１８年１月～今年１０月１４日）に１万メートル３４分以内の公認記録を持つ選手が１０人そろわず、参加資格を得られなかったため、関東学生連合チーム入りの可能性を秘めていた日本学生対校選手権３０００メートル障害２位の今江勇人（４年）は予選会に挑戦することなく「箱根への道」が途絶えた。

主な大学の登録メンバーは以下の通り。

【中大】

舟津 彰馬

池田 勘汰

岩原 智昭

畝 拓夢

大森 太楽

川崎 新太郎

三須 健乃介

矢野 郁人

井上 大輝

手島 駿

三浦 拓朗

森 凪也

助川 拓海

千守 倫央

【早大】

尼子 風斗

伊澤 優人

遠藤 宏夢

太田 智樹

三上 多聞

宍倉 健浩

吉田 匠

太田 直希

千明 龍之佑

中谷 雄飛

向井 悠介

山口 賢助

井川 龍人

鈴木 創士

【日体大】

白永 智彦

冨田 真佑

中川 翔太

廻谷 賢

山口 和也

池田 耀平

太田 哲朗

嶋野 太海

野上 翔大

大内 宏樹

佐藤 慎巴

名村 樹哉

藤本 珠輝

盛本 聖也

【日大】

金子 智哉

廣田 全規

松木 之衣

小林 陸大

武田 悠太郎

野田 啓太

横山 徹

大倉 真亜玖

橋口 大希

小野 修平

チャールズ・ドゥング

樋口 翔太

八木 志樹

若山 岳

【東京国際大】

相沢 悠斗

伊藤 達彦

佐藤 雄志

菅原 直哉

真船 恭輔

山瀬 大成

加藤 純平

草場 大地

佐伯 涼

杉崎 翼

丹所 健

山谷 昌也

イエゴン・ヴィンセントキベット

ジョン・ルカ・ムセンビ

【神奈川大】

安藤 駿

荻野 太成

越川 堅太

古和田 響

長根 浩太

日野 志朗

森 淳喜

安田 共貴

井手 孝一

小笠原 峰士

北崎 拓矢

原塚 友貴

淵田 凌一

安田 響

【明大】

河村 一輝

岸 哲也

三輪 軌道

小袖 英人

大保 海士

長倉 奨美

樋口 大介

前田 舜平

村上 純大

金橋 佳佑

鈴木 聖人

手嶋 杏丞

小澤 大輝

櫛田 佳希

【国士舘大】

石川 智康

鼡田 章宏

濱田 錬

福田 有馬

加藤 直人

杉本 日向

荻原 陸斗

木榑 杏祐

小早川 寛人

清水 拓斗

ライモイ・ヴィンセント

清水 悠雅

綱島 辰弥

福井 大夢

【大東大】

川澄 克弥

奈良 凌介

豊田 紘大

佐藤 弘規

三ツ星 翔

吉井 龍太郎

稲留 涼斗

土本 剣汰郎

片根 洋平

山内 滉士郎

倉田 蓮

蟹江 翔太

井田 春

金田 龍心

【城西大】

荻久保 寛也

中原 佑仁

西嶋 雄伸

宮澤 真太

大里 凌央

菊地 駿弥

雲井 崚太

菅原 伊織

田部 雄作

野上 亮祐

北村 歩夢

志賀 颯太

松尾 鴻雅

熊谷 奨

【山梨学院大】

井上 広之

井上 靖大

川口 竜也

首藤 貴樹

山田 大輔

荒井 祐人

日影 優哉

森山 真伍

坪井 海門

渡邊 晶紀

ポール・オニエゴ

橘田 大河

木山 達哉

ボニフェス・ムルア

【上武大】

齋藤 優

佐々木 守

武田 貫誠

野上 蓮

橋立 旋

岩崎 大洋

坂本 貫登

松倉 頼人

小澤 健太郎

源川 竜也

内藤 宗昌

西村 暉

渡辺 一輝

村上 航大

【麗沢大】

河内 宏太

国川 恭朗

宮田 僚

植田 陽平

加藤 立誠

小林 琢人

杉保 滉太

竹内 奨真

難波 天

萩原 新

水野 優希

椎野 修羅

山本 蒼弥

工藤 郁也

【亜大】

上土井 雅大

田崎 聖良

立石 拓海

大城 義己

兼次 祐希

千田 悠人

森木 優摩

一瀬 達也

河村 悠

竹井 祐貴

長谷部 航

古川 大翔

吉岡 祥希

吉岡 竜希

【専大】

小林 彬寛

塚原 淳之

長谷川 柊

宮下 晴貴

横山 絢史

市来原 潤

大石 亮

鹿嶋 則宏

茅野 雅博

佐々木 詩音

南 美空翔

横山 佑羽

国増 治貴

高瀬 桂

【創価大】

築舘 陽介

上田 結也

鈴木 ニムラ

ムソニ・ムイル

米満 怜

石津 佳晃

大澤 智樹

福田 悠一

鈴木 大海

嶋津 雄大

永井 大育

葛西 潤

新家 裕太郎

フィリップ・ムルワ

【東農大】

川田 裕也

那須野 幸佑

吉田 蒼暉

工藤 颯

小山 日楓

櫻井 亮也

平間 大貴

福脇 昭也

山口 武

畠山 流大

盛田 和輝

大塚 稜介

北田 大起

山田 雄喜

【筑波大】

川瀬 宙夢

金丸 逸樹

大土手 嵩

児玉 朋大

猿橋 拓己

相馬 崇史

西 研人

山下 和希

渡辺 珠生

伊藤 太貴

杉山 魁声

山本 尊仁

岩佐 一楽

小林 竜也

【駿河台大】

清水 涼雅

流田 直希

馬場 凌太

福谷 駿

石山 大輝

河合 拓巳

堀内 弘輝

吉里 駿

阪本 大貴

田尻 健

ジェームズ・ブヌカ

小泉 謙

永井 竜二

町田 康誠

【日本薬科大】

土屋 祐太

寺澤 渉

時川 朋也

今川 深透

大倉 秀太

時川 昌也

山田 直樹

冨永 開来

中川 竜大朗

吉田 鶴斗

梶原 尊人

谷口 蓮

中山 雄太

ノア キフ゜リモ