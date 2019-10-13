注 目
報知映画賞読者投票で豪華賞品！ ライフ スポーツ動画 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 東京五輪 巨人 野球 サッカー スポーツ ラグビーW杯 箱根駅伝 ゴルフ 格闘技 芸能 社会 競馬 ギャンブル

「修斗」と「ＰＡＮＣＲＡＳＥ」２勝２敗の引き分けに…全試合結果

スポーツ報知
# 格闘技

◆ＯＮＥ：ＣＥＮＴＵＲＹ　世紀　ＰＡＲＴ２（１３日・両国国技館）

　台風の脅威にも負けず、午前から２部制で開催された１００回記念大会。午後の部では日本の総合格闘技団体「修斗」と「ＰＡＮＣＲＡＳＥ」がチャンピオン同士の対抗戦を繰り広げ２勝２敗の引き分けで終わった。

　Ｋ―１でも活躍したジョルジオ・ペトロシアン（３３）＝イタリア＝がフェザー級ワールドＧＰを制覇。“バカサバイバー”青木真也（３６）＝パラエストラ東京／イヴォルブＭＭＡ＝も秒殺決着で会場を沸かせた。

　【全試合結果】

　▽第１試合　「修斗ｖｓＰＡＮＣＲＡＳＥ」ライト級（ＭＭＡルール）
　○久米鷹介（判定　３―０）松本光史●

　▽第２試合　「修斗ｖｓＰＡＮＣＲＡＳＥ」ウェルター級（ＭＭＡルール）
　○手塚裕之（判定　３―０）エルナニ・ペルペトゥオ●

　▽第３試合　「修斗ｖｓＰＡＮＣＲＡＳＥ」バンタム級（ＭＭＡルール）
　○佐藤将光（２回４分３０秒　ＴＫＯ）ハファエル・シウバ●

　▽第４試合　「修斗ｖｓＰＡＮＣＲＡＳＥ」ストロー級（ＭＭＡルール）
　○猿田洋祐（２回　ＫＯ）北方大地●

　▽第５試合　女子アトム級（ＭＭＡルール）
　○山口芽生（判定　３―０）ジェニー・ファン●

　▽第６試合　ヘビー級（ＭＭＡルール）
　○アルジャン・ブラー（判定　３―０）マウロ・チリリ●

　▽第７試合　フェザー級ワールドＧＰ・決勝（キックボクシングルール）
　○ジョルジオ・ペトロシアン（判定　３―０）サミー・サナ●

　▽第８試合　フライ級世界チャンピオンシップ（ムエタイルール）
　○ロッタン・ジットムアンノン（判定　２―１）ボルター・ゴンサルベス●

　▽第９試合　バンタム級世界チャンピオンシップ（ＭＭＡルール）
　○ビビアーノ・フェルナンデス（２回２分２３秒　リアネイキッドチョーク）ケビン・ベリンゴン●

　▽第１０試合　ライト級（ＭＭＡルール）
　○青木真也（１回５５秒　ダースチョーク）ホノリオ・バナリオ●

　▽第１１試合　ライトヘビー級世界チャンピオンシップ（ＭＭＡルール）
　○アウンラ・ンサン（２回３分２５秒　ＴＫＯ）ブランドン・ベラ●

格闘技

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請