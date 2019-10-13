「修斗」と「ＰＡＮＣＲＡＳＥ」２勝２敗の引き分けに…全試合結果

◆ＯＮＥ：ＣＥＮＴＵＲＹ 世紀 ＰＡＲＴ２（１３日・両国国技館）
台風の脅威にも負けず、午前から２部制で開催された１００回記念大会。午後の部では日本の総合格闘技団体「修斗」と「ＰＡＮＣＲＡＳＥ」がチャンピオン同士の対抗戦を繰り広げ２勝２敗の引き分けで終わった。
Ｋ―１でも活躍したジョルジオ・ペトロシアン（３３）＝イタリア＝がフェザー級ワールドＧＰを制覇。“バカサバイバー”青木真也（３６）＝パラエストラ東京／イヴォルブＭＭＡ＝も秒殺決着で会場を沸かせた。
【全試合結果】
▽第１試合 「修斗ｖｓＰＡＮＣＲＡＳＥ」ライト級（ＭＭＡルール）
○久米鷹介（判定 ３―０）松本光史●
▽第２試合 「修斗ｖｓＰＡＮＣＲＡＳＥ」ウェルター級（ＭＭＡルール）
○手塚裕之（判定 ３―０）エルナニ・ペルペトゥオ●
▽第３試合 「修斗ｖｓＰＡＮＣＲＡＳＥ」バンタム級（ＭＭＡルール）
○佐藤将光（２回４分３０秒 ＴＫＯ）ハファエル・シウバ●
▽第４試合 「修斗ｖｓＰＡＮＣＲＡＳＥ」ストロー級（ＭＭＡルール）
○猿田洋祐（２回 ＫＯ）北方大地●
▽第５試合 女子アトム級（ＭＭＡルール）
○山口芽生（判定 ３―０）ジェニー・ファン●
▽第６試合 ヘビー級（ＭＭＡルール）
○アルジャン・ブラー（判定 ３―０）マウロ・チリリ●
▽第７試合 フェザー級ワールドＧＰ・決勝（キックボクシングルール）
○ジョルジオ・ペトロシアン（判定 ３―０）サミー・サナ●
▽第８試合 フライ級世界チャンピオンシップ（ムエタイルール）
○ロッタン・ジットムアンノン（判定 ２―１）ボルター・ゴンサルベス●
▽第９試合 バンタム級世界チャンピオンシップ（ＭＭＡルール）
○ビビアーノ・フェルナンデス（２回２分２３秒 リアネイキッドチョーク）ケビン・ベリンゴン●
▽第１０試合 ライト級（ＭＭＡルール）
○青木真也（１回５５秒 ダースチョーク）ホノリオ・バナリオ●
▽第１１試合 ライトヘビー級世界チャンピオンシップ（ＭＭＡルール）
○アウンラ・ンサン（２回３分２５秒 ＴＫＯ）ブランドン・ベラ●