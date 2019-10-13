【巨人】６年ぶり日本Ｓ進出！丸のセーフティースクイズが決勝点…ＣＳ第４戦試合経過

◆２０１９ セノン クライマックスシリーズ・セ 最終ステージ第４戦 巨人４―１阪神（１３日・東京ドーム）

５年ぶりにセ・リーグチャンピオンに輝いた巨人が、２０１３年以来６年ぶりの日本シリーズ（Ｓ）進出を決めた。ＣＳの第１ＳでＤｅＮＡを破って勝ち上がった阪神を４勝１敗（１勝のアドバンテージ含む）で破り、ＣＳ最終Ｓを突破した。１９日から、パ・リーグ覇者の西武を４連勝で下したソフトバンクと日本Ｓを戦う。

巨人は２回に先発・高橋が糸原に左犠飛を許して先取点を献上したものの、救援陣が踏ん張り追加点を与えなかった。

打線は５回に岡本のソロで同点に追いつくと、６回２死三塁、丸がまさかの初球セーフティーバントで勝ち越した。７回１死一塁でゲレーロがＣＳ２号２ランを放ちリードを広げた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【神】近本、北條ともに三振、福留四球、マルテのとき福留二盗、マルテ遊直

【巨】亀井二ゴロ、坂本勇三ゴロ、丸三邪飛

◆２回（神１、巨０）

【神】大山左中間二塁打、梅野の一前バントで大山三進、糸原の左犠飛で大山生還、陽川三振

【巨】岡本三振、阿部中飛、大城三ゴロ

◆３回（両軍０）

【神】西三振、近本一ゴロ失、北條死球で近本二進、福留三振、マルテ三ゴロ

【巨】ゲレーロ遊ゴロ、田中俊三振、高橋三ゴロ

◆４回（両軍０）

【神】大山中前安打、梅野のとき大山二盗失敗、梅野、糸原ともに二ゴロ

【巨】亀井中飛、坂本勇中前安打、丸二ゴロ併殺打

◆５回（神０、巨１）

【神】陽川中飛、西遊ゴロ、近本四球、北條のとき近本二盗失敗

【巨】岡本中越３号本塁打、阿部三振、大城中前安打、ゲレーロのとき大城牽制タッチアウト、ゲレーロ右前安打、田中俊二ゴロ

◆６回（神０、巨１）

【神】北條四球（代走植田）、福留四球で植田二進、（投手大竹、二塁山本）マルテの三ゴロで植田三封、福留二進、大山、梅野ともに三振

【巨】（遊撃植田）山本左翼線二塁打、亀井の投前バントで山本三進、坂本勇三振、丸の投手バント内野安打で山本生還、岡本投ゴロ

◆７回（神０、巨２）

【神】（投手田口）糸原投ゴロ、陽川三振、西の代打上本投直

【巨】（投手岩崎）阿部二ゴロ、大城四球（代走増田大）、ゲレーロ右中間２号２ラン、田口の代打陽岱鋼三ゴロ、山本三邪飛

◆８回（両軍０）

【神】（投手中川、捕手小林、一塁岡本、二塁増田大、三塁山本、左翼亀井、右翼陽岱鋼）近本二ゴロ、植田三ゴロ、福留三飛

【巨】（投手藤川、遊撃木浪）亀井遊邪飛、坂本勇左飛、丸四球、岡本四球で丸二進、中川の代打重信一ゴロ

◆９回（神０、巨Ｘ）