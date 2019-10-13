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出雲駅伝連覇へ青学大は３人が“デビュー”　東洋大エース・相沢は３区

スポーツ報知
# スポーツ# 陸上
軽めの練習を行った相沢晃
軽めの練習を行った相沢晃

　　今季の学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝は１４日、島根・出雲市の出雲大社スタート、出雲ドームゴールの６区間４５・１キロで行われる。１３日に区間エントリーが締め切られ、連覇を狙う青学大はルーキーの岸本大紀ら３人が駅伝デビューを飾る。主将の館沢亨次（４年）を欠く箱根王者・東海大は関颯人（４年）が補欠に回り、王座奪還を目指す東洋大のエース・相沢晃（４年）は３区に登録された。

　主な大学のエントリーは以下の通り（円数字は学年）。

◆東海大

１区　西川雄一朗〈４〉

２区　阪口竜平〈４〉

３区　塩沢稀夕〈３〉

４区　市村朋樹〈２〉

５区　鬼塚翔太〈４〉

６区　西田壮志〈３〉

◆青学大

１区　湯原慶吾〈２〉

２区　岸本大紀〈１〉

３区　吉田圭太〈３〉

４区　神林勇太〈３〉

５区　竹石尚人〈４〉

６区　中村友哉〈４〉

◆東洋大

１区　西山和弥〈３〉

２区　大沢駿〈３〉

３区　相沢晃〈４〉

４区　宮下隼人〈２〉

５区　今西駿介〈４〉

６区　定方駿〈４〉

◆駒大

１区　山下一貴〈４〉

２区　伊東颯汰〈３〉

３区　田沢廉〈１〉

４区　小林歩〈３〉

５区　中村大成〈４〉

６区　中村大聖〈４〉

◆帝京大

１区　平田幸四郎〈４〉

２区　遠藤大地〈２〉

３区　小森稜太〈４〉

４区　谷村龍生〈３〉

５区　小野寺悠〈３〉

６区　中村風馬〈２〉

◆法大

１区　鎌田航生〈２〉

２区　田辺佑典〈３〉

３区　青木涼真〈４〉

４区　人見昂誠〈２〉

５区　清家陸〈２〉

６区　河田太一平〈１〉

◆国学院大

１区　藤木宏太〈２〉

２区　中西大翔〈１〉

３区　浦野雄平〈４〉

４区　青木祐人〈４〉

５区　茂原大悟〈４〉

６区　土方英和〈４〉

◆順大

１区　野口雄大〈３〉

２区　藤曲寛人〈４〉

３区　橋本龍一〈４〉

４区　小島優作〈２〉

５区　野村優作〈１〉

６区　沢藤響〈３〉

◆拓殖大

１区　赤崎暁〈４〉

２区　高橋達彦〈２〉

３区　Ｒ・レメティキ〈１〉

４区　竹蓋草太〈２〉

５区　佐々木虎太郎〈１〉

６区　中井槙吾〈４〉

◆中央学院大

１区　川村悠登〈４〉

２区　小島慎也〈１〉

３区　高橋翔也〈３〉

４区　吉田光汰〈２〉

５区　栗原啓吾〈２〉

６区　長山瑞季〈４〉

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