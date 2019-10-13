出雲駅伝連覇へ青学大は３人が“デビュー”　東洋大エース・相沢は３区

軽めの練習を行った相沢晃

今季の学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝は１４日、島根・出雲市の出雲大社スタート、出雲ドームゴールの６区間４５・１キロで行われる。１３日に区間エントリーが締め切られ、連覇を狙う青学大はルーキーの岸本大紀ら３人が駅伝デビューを飾る。主将の館沢亨次（４年）を欠く箱根王者・東海大は関颯人（４年）が補欠に回り、王座奪還を目指す東洋大のエース・相沢晃（４年）は３区に登録された。

主な大学のエントリーは以下の通り（円数字は学年）。

◆東海大

１区 西川雄一朗〈４〉

２区 阪口竜平〈４〉

３区 塩沢稀夕〈３〉

４区 市村朋樹〈２〉

５区 鬼塚翔太〈４〉

６区 西田壮志〈３〉

◆青学大

１区 湯原慶吾〈２〉

２区 岸本大紀〈１〉

３区 吉田圭太〈３〉

４区 神林勇太〈３〉

５区 竹石尚人〈４〉

６区 中村友哉〈４〉

◆東洋大

１区 西山和弥〈３〉

２区 大沢駿〈３〉

３区 相沢晃〈４〉

４区 宮下隼人〈２〉

５区 今西駿介〈４〉

６区 定方駿〈４〉

◆駒大

１区 山下一貴〈４〉

２区 伊東颯汰〈３〉

３区 田沢廉〈１〉

４区 小林歩〈３〉

５区 中村大成〈４〉

６区 中村大聖〈４〉

◆帝京大

１区 平田幸四郎〈４〉

２区 遠藤大地〈２〉

３区 小森稜太〈４〉

４区 谷村龍生〈３〉

５区 小野寺悠〈３〉

６区 中村風馬〈２〉

◆法大

１区 鎌田航生〈２〉

２区 田辺佑典〈３〉

３区 青木涼真〈４〉

４区 人見昂誠〈２〉

５区 清家陸〈２〉

６区 河田太一平〈１〉

◆国学院大

１区 藤木宏太〈２〉

２区 中西大翔〈１〉

３区 浦野雄平〈４〉

４区 青木祐人〈４〉

５区 茂原大悟〈４〉

６区 土方英和〈４〉

◆順大

１区 野口雄大〈３〉

２区 藤曲寛人〈４〉

３区 橋本龍一〈４〉

４区 小島優作〈２〉

５区 野村優作〈１〉

６区 沢藤響〈３〉

◆拓殖大

１区 赤崎暁〈４〉

２区 高橋達彦〈２〉

３区 Ｒ・レメティキ〈１〉

４区 竹蓋草太〈２〉

５区 佐々木虎太郎〈１〉

６区 中井槙吾〈４〉

◆中央学院大

１区 川村悠登〈４〉

２区 小島慎也〈１〉

３区 高橋翔也〈３〉

４区 吉田光汰〈２〉

５区 栗原啓吾〈２〉

６区 長山瑞季〈４〉