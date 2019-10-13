出雲駅伝連覇へ青学大は３人が“デビュー”　東洋大エース・相沢は３区

今季の学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝は１４日、島根・出雲市の出雲大社スタート、出雲ドームゴールの６区間４５・１キロで行われる。１３日に区間エントリーが締め切られ、連覇を狙う青学大はルーキーの岸本大紀ら３人が駅伝デビューを飾る。主将の館沢亨次（４年）を欠く箱根王者・東海大は関颯人（４年）が補欠に回り、王座奪還を目指す東洋大のエース・相沢晃（４年）は３区に登録された。
主な大学のエントリーは以下の通り（円数字は学年）。
◆東海大
１区 西川雄一朗〈４〉
２区 阪口竜平〈４〉
３区 塩沢稀夕〈３〉
４区 市村朋樹〈２〉
５区 鬼塚翔太〈４〉
６区 西田壮志〈３〉
◆青学大
１区 湯原慶吾〈２〉
２区 岸本大紀〈１〉
３区 吉田圭太〈３〉
４区 神林勇太〈３〉
５区 竹石尚人〈４〉
６区 中村友哉〈４〉
◆東洋大
１区 西山和弥〈３〉
２区 大沢駿〈３〉
３区 相沢晃〈４〉
４区 宮下隼人〈２〉
５区 今西駿介〈４〉
６区 定方駿〈４〉
◆駒大
１区 山下一貴〈４〉
２区 伊東颯汰〈３〉
３区 田沢廉〈１〉
４区 小林歩〈３〉
５区 中村大成〈４〉
６区 中村大聖〈４〉
◆帝京大
１区 平田幸四郎〈４〉
２区 遠藤大地〈２〉
３区 小森稜太〈４〉
４区 谷村龍生〈３〉
５区 小野寺悠〈３〉
６区 中村風馬〈２〉
◆法大
１区 鎌田航生〈２〉
２区 田辺佑典〈３〉
３区 青木涼真〈４〉
４区 人見昂誠〈２〉
５区 清家陸〈２〉
６区 河田太一平〈１〉
◆国学院大
１区 藤木宏太〈２〉
２区 中西大翔〈１〉
３区 浦野雄平〈４〉
４区 青木祐人〈４〉
５区 茂原大悟〈４〉
６区 土方英和〈４〉
◆順大
１区 野口雄大〈３〉
２区 藤曲寛人〈４〉
３区 橋本龍一〈４〉
４区 小島優作〈２〉
５区 野村優作〈１〉
６区 沢藤響〈３〉
◆拓殖大
１区 赤崎暁〈４〉
２区 高橋達彦〈２〉
３区 Ｒ・レメティキ〈１〉
４区 竹蓋草太〈２〉
５区 佐々木虎太郎〈１〉
６区 中井槙吾〈４〉
◆中央学院大
１区 川村悠登〈４〉
２区 小島慎也〈１〉
３区 高橋翔也〈３〉
４区 吉田光汰〈２〉
５区 栗原啓吾〈２〉
６区 長山瑞季〈４〉