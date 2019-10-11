【ＲＩＺＩＮ】最重量は１６３・２５キロ…全選手計量結果

◆ＲＩＺＩＮ．１９（１２日、エディオンアリーナ大阪）
１２日にエディオンアリーナ大阪で開催される「ＲＩＺＩＮ．１９」の公開計量が１１日、大阪府内で行われ、８月の前回大会で堀口恭司（２８）にＫＯ勝利した朝倉海（２５）＝トライフォース赤坂＝、“ツヨカワクイーン”ＲＥＮＡ（２８）＝シーザージム＝ら全選手が計量をパスした。
今大会の最重量選手は１６３・２５キロのキム・チャンヒ（３５）＝韓国＝、最軽量は４８・９５キロのハム・ソヒ（３２）＝韓国＝と山本美憂（４４）＝ＫＲＡＺＹ ＢＥＥ＝だった。
【全選手計量結果】
▽第１試合 ５６キロ（キックボクシングルール）
植山征紀（５６・０）―梅井泰成（５６．０）
▽第２試合 無差別級（ＭＭＡルール）
シビサイ頌真（１０７・４）―キム・チャンヒ（１６３・２５）
▽第３試合 ７７キロ（キックボクシングルール）
ＨＩＲＯＹＡ（７６・２）―小西拓槙（７６・８５）
▽第４試合 ６２キロ（キックボクシングルール）
白鳥大珠（６１・９）―大雅（６２・０）
▽第５試合 ７７キロ（ＭＭＡルール）
中村Ｋ太郎（７６・９５）―マルコス・ヨシオ・ソウザ（７６・９）
▽第６試合 ライト級（７１キロ）トーナメント
トフィック・ムサエフ（７０・６）―ダミアン・ブラウン（７０・７）
▽第７試合 ライト級（７１キロ）トーナメント
ルイス・グスタボ（７０・５５）―上迫博仁（７０・８）
▽第８試合 ライト級（７１キロ）トーナメント
パトリッキー・“ピットブル”・フレイレ（７０・９）―川尻達也（７０・９）
▽第９試合 ライト級（７１キロ）トーナメント
ジョニー・ケース（７０・９５）―ホベルト・サトシ・ソウザ（７０・７）
▽第１０試合 ５１キロ（ＭＭＡルール）
ＲＥＮＡ（５０・７）―アレキサンドラ・アルヴァーレ（４９・８）
▽第１１試合 ４９キロ（女子ＭＭＡルール）
ハム・ソヒ（４８・９５）―山本美憂（４８・９５）
▽第１２試合 ６１キロ（ＭＭＡルール）
朝倉海（６０・８５）―佐々木憂流迦（６０・８）
▽第１３試合 １００キロ（ＭＭＡルール）
イリー・プロハースカ（９７・９）―ファビオ・マルドナド（９９・８５）