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【ＲＩＺＩＮ】最重量は１６３・２５キロ…全選手計量結果

スポーツ報知
# 格闘技
ＲＩＺＩＮ．１９の対戦表
ＲＩＺＩＮ．１９の対戦表

◆ＲＩＺＩＮ．１９（１２日、エディオンアリーナ大阪）

　１２日にエディオンアリーナ大阪で開催される「ＲＩＺＩＮ．１９」の公開計量が１１日、大阪府内で行われ、８月の前回大会で堀口恭司（２８）にＫＯ勝利した朝倉海（２５）＝トライフォース赤坂＝、“ツヨカワクイーン”ＲＥＮＡ（２８）＝シーザージム＝ら全選手が計量をパスした。

　今大会の最重量選手は１６３・２５キロのキム・チャンヒ（３５）＝韓国＝、最軽量は４８・９５キロのハム・ソヒ（３２）＝韓国＝と山本美憂（４４）＝ＫＲＡＺＹ　ＢＥＥ＝だった。

　【全選手計量結果】

　▽第１試合　５６キロ（キックボクシングルール）

植山征紀（５６・０）―梅井泰成（５６．０）

　▽第２試合　無差別級（ＭＭＡルール）

シビサイ頌真（１０７・４）―キム・チャンヒ（１６３・２５）

　▽第３試合　７７キロ（キックボクシングルール）

ＨＩＲＯＹＡ（７６・２）―小西拓槙（７６・８５）

　▽第４試合　６２キロ（キックボクシングルール）

白鳥大珠（６１・９）―大雅（６２・０）

　▽第５試合　７７キロ（ＭＭＡルール）

中村Ｋ太郎（７６・９５）―マルコス・ヨシオ・ソウザ（７６・９）

　▽第６試合　ライト級（７１キロ）トーナメント

トフィック・ムサエフ（７０・６）―ダミアン・ブラウン（７０・７）

　▽第７試合　ライト級（７１キロ）トーナメント

ルイス・グスタボ（７０・５５）―上迫博仁（７０・８）

　▽第８試合　ライト級（７１キロ）トーナメント

パトリッキー・“ピットブル”・フレイレ（７０・９）―川尻達也（７０・９）

　▽第９試合　ライト級（７１キロ）トーナメント

ジョニー・ケース（７０・９５）―ホベルト・サトシ・ソウザ（７０・７）

　▽第１０試合　５１キロ（ＭＭＡルール）

ＲＥＮＡ（５０・７）―アレキサンドラ・アルヴァーレ（４９・８）

　▽第１１試合　４９キロ（女子ＭＭＡルール）

ハム・ソヒ（４８・９５）―山本美憂（４８・９５）

　▽第１２試合　６１キロ（ＭＭＡルール）

朝倉海（６０・８５）―佐々木憂流迦（６０・８）

　▽第１３試合　１００キロ（ＭＭＡルール）

イリー・プロハースカ（９７・９）―ファビオ・マルドナド（９９・８５）

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