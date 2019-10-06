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ＤｅＮＡが逆王手！　乙坂、劇的サヨナラ弾で決着…セＣＳ第２戦試合経過

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
９回１死一塁、サヨナラ右越え２ラン本塁打を放ちガッツポーズをする乙坂智（カメラ・中島　傑）
９回１死一塁、サヨナラ右越え２ラン本塁打を放ちガッツポーズをする乙坂智（カメラ・中島　傑）
サヨナラ本塁打を放った乙坂智（３３）のもとに駆け寄るナイン（カメラ・生澤　英里香）
サヨナラ本塁打を放った乙坂智（３３）のもとに駆け寄るナイン（カメラ・生澤　英里香）

◆２０１９　ノジマ　クライマックスシリーズ・セ　ファーストステージ第２戦　ＤｅＮＡ６ｘ―４阪神（６日・横浜）

　ＤｅＮＡが、最終ステージ進出に逆王手をかけた。４―４の９回１死一塁から乙坂が右翼越えサヨナラ２ランでＣＳ第３戦へ望みをつないだ。

　ＣＳ初開催のハマスタで初勝利を飾り、１勝１敗のタイに持ち込んだ。巨人が待つＣＳ最終ステージへ決着戦の第３戦を迎える。

　【試合経過】

　◆１回（神０、Ｄ２）

　【神】近本右中間二塁打、北條の投前バントで近本三進、福留遊ゴロ、マルテ四球、大山三振

　【Ｄ】神里二塁内野安打、ソト三振、筒香の二ゴロで神里二進、ロペス左越１号２ラン、宮崎左翼線安打、戸柱二ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【神】糸原中飛、梅野三振、中谷四球、青柳三振

　【Ｄ】柴田中前安打、大和三振、浜口四球で柴田二進、神里の投ゴロで柴田三進、浜口二封、ソト三振

　◆３回（神０、Ｄ１）

　【神】近本捕邪飛、北條三振、福留四球、マルテ投ゴロ

　【Ｄ】筒香左越２号本塁打、ロペス三ゴロ、宮崎遊ゴロ、戸柱、柴田ともに四球で一、二塁、大和三振

　◆４回（両軍０）

　【神】大山、糸原ともに三振、梅野遊ゴロ

　【Ｄ】青柳、神里ともに三振、ソト左前安打、筒香三邪飛

　◆５回（神２、Ｄ０）

　【神】中谷三振、青柳の代打上本左中間安打、近本三振、北條の左翼線二塁打で上本生還、大和の本塁悪送球で、北條三進、福留の右前安打で北條生還、（投手三嶋）マルテの左前安打で福留二進、大山中飛

　【Ｄ】（投手守屋、二塁上本、三塁糸原）ロペス三振、宮崎捕邪飛、戸柱一ゴロ

　◆６回（両軍１）

　【神】（投手今永）糸原二塁内野安打、梅野の投前バントで糸原二進、中谷三振、上本の左前安打で糸原生還、近本一飛

　【Ｄ】（投手ガルシア）柴田一飛、大和四球、今永の代打中井の一ゴロで大和二進、神里に左前安打で大和一挙生還、送球間に神里二進、ソトのとき暴投で神里三進、ソト四球、筒香三振

　◆７回（両軍０）

　【神】（投手パットン）北條左前安打（代走植田）、福留のとき植田二盗失敗、福留死球、マルテ左前安打、（投手エスコバー）ガルシアの代打原口中飛、糸原二ゴロ

　【Ｄ】（投手ドリス、遊撃植田）ロペス左前安打、宮崎の左翼線二塁打でロペス三進、戸柱の代打梶谷、柴田ともに三振、大和三ゴロ

　◆８回（両軍０）

　【神】（投手山崎、捕手嶺井）梅野三ゴロ、中谷中飛、上本三振

　【Ｄ】（投手岩崎）嶺井三ゴロ、神里三振、ソト四球（代走桑原）、筒香右飛

　◆９回（神１、Ｄ２Ｘ）

　【神】（中堅桑原、右翼神里）近本三振、植田の代打木浪二飛、福留右越１号本塁打、マルテ三振

　【Ｄ】（遊撃木浪）ロペス三振、宮崎左前安打、山崎の代打乙坂右越１号２ランでサヨナラ

試合詳細
９回１死一塁、サヨナラ右越え２ラン本塁打を放ちガッツポーズをする乙坂智（カメラ・中島　傑）
サヨナラ本塁打を放った乙坂智（３３）のもとに駆け寄るナイン（カメラ・生澤　英里香）
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