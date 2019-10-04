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プロレスリング・ノア１１・２両国国技館、全カード発表…グレート・ムタ、藤田和之、桜庭和志参戦、ＧＨＣ５大タイトルマッチ開催

スポーツ報知
# 格闘技
両国大会のメインで清宮に挑む拳王
両国大会のメインで清宮に挑む拳王

　プロレスリング・ノアは３日、年間最大のビッグマッチ「ＮＯＡＨ　ｔｈｅ　ＢＥＳＴ２０１９～美学のある闘い～」（１１月２日、両国国技館）の全カードを発表した。

　メインは清宮海斗に拳王が挑戦するＧＨＣヘビー級選手権。セミファイナルは、杉浦貴とマイケル・エルガンが争う新設されたＧＨＣナショナル王座決定戦となった。

　両国大会の全カードは以下の通り。

　

　▼ＧＨＣヘビー級選手権

王者・清宮海斗　ｖｓ　挑戦者・拳王

　

　▼ＧＨＣナショナル選手権初代王者決定戦

杉浦貴　ｖｓ　マイケル・エルガン

　

　▼スペシャルシングルマッチ

グレート・ムタ　ｖｓ　丸藤正道

　

　▼ＧＨＣタッグ選手権

王者組・中嶋勝彦、潮崎豪　ｖｓ　挑戦者組・マサ北宮、稲村愛輝

　

　▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権

王者・ＨＡＹＡＴＡ　ｖｓ　挑戦者・ＹＯ―ＨＥＹ

　

　▼ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権

王者組・小川良成、鈴木鼓太郎　ｖｓ　挑戦者組・原田大輔、タダスケ

　▼シングルマッチ

藤田和之　ｖｓ　谷口周平

　

　▼６人タッグマッチ

エディ・エドワーズ、小峠篤司、クリス・リッジウェイ　ｖｓ　望月成晃、田中稔、スペル・クレイジー

　

　▼１２人タッグマッチ　

桜庭和志、ＫＡＺＭＡ　ＳＡＫＡＭＯＴＯ、イホ・デ・ドクトル・ワグナーＪｒ．、大原はじめ、ＮＯＳＡＷＡ論外、岡田欣也　ｖｓ　モハメド・ヨネ、クワイエット・ストーム、Ｈｉ６９、熊野準、宮脇純太、ソニコ

　

　▼両国大会オープニングマッチ「ＮＯＡＨ　ｔｈｅ　ＣＬＡＳＳＩＣ」

斎藤彰俊、井上雅央　ｖｓ　本田多聞、百田光雄

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