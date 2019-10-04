プロレスリング・ノア１１・２両国国技館、全カード発表…グレート・ムタ、藤田和之、桜庭和志参戦、ＧＨＣ５大タイトルマッチ開催

プロレスリング・ノアは３日、年間最大のビッグマッチ「ＮＯＡＨ ｔｈｅ ＢＥＳＴ２０１９～美学のある闘い～」（１１月２日、両国国技館）の全カードを発表した。
メインは清宮海斗に拳王が挑戦するＧＨＣヘビー級選手権。セミファイナルは、杉浦貴とマイケル・エルガンが争う新設されたＧＨＣナショナル王座決定戦となった。
両国大会の全カードは以下の通り。
▼ＧＨＣヘビー級選手権
王者・清宮海斗 ｖｓ 挑戦者・拳王
▼ＧＨＣナショナル選手権初代王者決定戦
杉浦貴 ｖｓ マイケル・エルガン
▼スペシャルシングルマッチ
グレート・ムタ ｖｓ 丸藤正道
▼ＧＨＣタッグ選手権
王者組・中嶋勝彦、潮崎豪 ｖｓ 挑戦者組・マサ北宮、稲村愛輝
▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権
王者・ＨＡＹＡＴＡ ｖｓ 挑戦者・ＹＯ―ＨＥＹ
▼ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権
王者組・小川良成、鈴木鼓太郎 ｖｓ 挑戦者組・原田大輔、タダスケ
▼シングルマッチ
藤田和之 ｖｓ 谷口周平
▼６人タッグマッチ
エディ・エドワーズ、小峠篤司、クリス・リッジウェイ ｖｓ 望月成晃、田中稔、スペル・クレイジー
▼１２人タッグマッチ
桜庭和志、ＫＡＺＭＡ ＳＡＫＡＭＯＴＯ、イホ・デ・ドクトル・ワグナーＪｒ．、大原はじめ、ＮＯＳＡＷＡ論外、岡田欣也 ｖｓ モハメド・ヨネ、クワイエット・ストーム、Ｈｉ６９、熊野準、宮脇純太、ソニコ
▼両国大会オープニングマッチ「ＮＯＡＨ ｔｈｅ ＣＬＡＳＳＩＣ」
斎藤彰俊、井上雅央 ｖｓ 本田多聞、百田光雄