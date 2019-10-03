【巨人】紅白戦全イニング経過…ＣＳへ岡本、阿部、石川、若林にタイムリー

巨人１軍紅白戦（３日・東京Ｄ）

（球審）森（一）原（二）川口（三）深谷

【１回表紅組・Ｐ桜井・得点０】

若林 二直

吉川尚 遊ゴロ

石川 右安

阿部 遊直

【１回裏白組・Ｐ山口・得点０】

亀井 四球

坂本 右飛

丸 右安で一、三塁

岡本 遊ゴロ併殺（三遊間の打球を増田大が逆シングルで二塁へジャンピングスローの好プレー）

【２回表紅組・Ｐ桜井・得点０】

山本 中飛

陽 空三振

中島 中飛

【２回裏白組・Ｐ山口・得点０】

大城 四球

ゲレーロ 左中間二塁打（大城本塁アウト、増田大が中継からノーバウンド好送球、ゲレーロ三塁へ）

１死三塁重信２球目ゲレーロスタート、重信ヒッティングで空振り、ゲレーロ三本間に挟まれアウト

重信 四球

（田中俊の打席で山口ボークで重信二進）

田中俊 中飛

【３回表紅組・Ｐ桜井・得点３】

（球審）牧田（一）川口（二）深谷（三）原

小林 見三振

増田大 中安

若林 左中間先制二塁打（増田大スタートでエンドラン、低いライナー左中間へ、丸がフェンス手前で処理も増田大が一気にホームイン）

吉川尚 遊ゴ

石川 左中間へ適時二塁打

阿部 右前タイムリー

臨時代走吉川尚 盗塁死（炭谷好送球）

【３回裏白組・Ｐ山口→高橋・得点２】

炭谷 遊ゴロ

ビヤヌエバ（特別に１０番打者）見三振

亀井 中越え二塁打

坂本 四球

丸 四球で満塁

岡本 左前２点タイムリーなお一、二塁

大城 左飛

【４回表紅組・得点０】

Ｐ桜井に代わりメルセデス

一塁大城が捕手

特別に１０人目打者で出場のビヤヌエバが三塁

三塁岡本が一塁

９番炭谷が一度ベンチへ

山本 右飛

陽 レフト線二塁打

中島 左飛

小林 中飛

【４回裏白組・Ｐ高橋・得点０】

ゲレーロ 中安

重信 三犠打

田中俊 左飛

炭谷 空三振（守備は一度ベンチに下がるも打席あり）

【５回表紅組・Ｐメルセデス・得点０】

増田大 空三振

若林 空三振

吉川尚 死球（右太もも裏で大事至らず）

石川 遊ゴロ

【５回裏白組・Ｐ高橋・得点０】

捕手小林に代わり岸田

ビヤヌエバ 中飛

亀井 一ゴロ

坂本 遊ゴロ

【６回表紅組・Ｐメルセデス・得点０】

阿部 三塁内野安打（ライン際ボテボテのゴロをビヤヌエバ見送りもフェア）

（臨時代走若林）

山本 右安で一、二塁

陽 遊ゴロ三塁フォースアウト

中島 １死一、二塁、中安で満塁

小林（守備は交代でベンチに下がるも打席はあり）三―捕―一の併殺打

【６回裏白組・得点０】

Ｐ高橋に代わり古川

捕手は岸田のまま

丸 空三振

岡本 三直（痛烈正面）

大城 左安

ゲレーロ 空三振

【７回表紅組・得点０】

Ｐメルセデスに代わり戸郷

捕手に炭谷が復帰

大城がベンチへ

増田大 右飛

若林 遊飛

吉川尚 二ゴロ

【７回裏白組・Ｐ古川・得点０】

重信 右安

田中俊 一犠打

炭谷 空三振

１０番ビヤヌエバ 中直

試合終了

紅組３―２白組（特別ルール）