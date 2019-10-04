１０月３日の釣果速報（関西）

釣果
１０月５日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|6.4
|小潮
|5.55
|17.38
|12.36
|22.38
１０月５日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|18.04
|19.59
|11.17
|11.09
|5.54
|12.42
|-
|-
|21.22
|21.04
|-
|23.06
|干潮
|5.59
|5.06
|4.00
|3.48
|0.42
|5.18
|-
|-
|16.12
|15.53
|14.13
|17.58
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|沖
|三重
| 石鏡
上ノ島周辺
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|マダイ
|-
|-
|２６～６５センチのマダイ多い人３０尾以上釣れていた ハマチなど交じる 今後も期待
|ハマチ
|-
|-
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|マダイ
|-
|-
|２５～６０センチのマダイが順調に釣れているマアジやイサギにハマチなども交じる
|マアジ
|-
|-
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|タチウオ
|-
|-
|７５～１１０センチが多い人３０尾ほど釣れていたテンヤ４０号 餌イワシ 今後も期待
|沖
|和歌山
| 加太
友ケ島周辺
| 海斗丸
073・459局0503
|ハマチ
|-
|-
|４０～５０センチのハマチが多い人３０尾近く釣れている イサギやアジ・サバ交じる
|イサギ
|-
|-
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|メジロ
|-
|-
|ノマセ釣りでメジロ・ハマチ好調 別便タチウオにマダコやアオリイカも
|タチウオ
|-
|-
|沖
|明石
| 東二見
シカノセ
| 岩澤丸
078・942局1889
|メジロ
|-
|-
|アジのノマセ釣りでハマチ多い人２０尾ほど釣れていた メジロも期待できる
|ハマチ
|-
|-
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|スルメイカ
|-
|-
|大型のスルメイカが順調に釣れているヒラマサやメジロなど青物狙いも出船
|ヒラマサ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
浦島グリ
| 直幸丸
0770・52局1739
|メダイ
|72～92
|0～4
|丹波篠山市の松本茂氏４人 餌イカ切り身他
|オキメバル
|22～25
|25
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|ヒラマサ
|58～67
|22
|京都市の斉藤氏３人 ハリス７号 オキアミ 好調
|イサギ
|30～38
|10
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|メダイ
|62～98
|0～3
|２日の一日便 メダイ船中１２尾 餌オキアミ
|マダイ
|65
|0～1
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
湾内カセ・ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|チヌ
|-
|-
|餌サナギなどで２５～４０センチのチヌ食い順調 サビキで１５～１６センチのアジ楽しめる
|アジ
|-
|-
|カ
|福井
| 泊
ネジカケイカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|-
|-
|サビキで２４～３０センチのマアジ多い人３０尾ほど １２～２４センチのアオリイカも順調
|アオリイカ
|-
|-
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ
| 奥城丸渡船
0770・52局2845
|チヌ
|26～42
|11
|大津市の柴田氏 ハリス１．２号 チヌ４号 オキアミ ２日
|アジ
|25～32
|3
|カ
|福井
| 若狭本郷
大浦イカダ
| 金丸渡船
0770・77局0083
|マアジ
|18～30
|52
|橋本市の松尾清孝氏 サビキ９号 餌アミエビ ２日
|カ
|福井
| 音海
湾内イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|アジ
|22～27
|36
|神戸の難波氏２人 サゴシ４０センチシオ２７センチ２尾他 ２日
|チャリコ
|18～25
|7
|カ
|京都
| 久美浜
宮崎沖カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|22～35
|6
|美方郡の杉山氏 餌アケミ貝 ２日 秋チヌ食い順調
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
１３番テント西寄
| 公園事務所
078・753局3973
|ツバス
|39
|1
|尼崎市の安田氏 ハリス２・７５号グレ６号 餌シラサ ２日
|メバル
|19～20
|2
|川
|和歌山
| 有田川
田殿橋周辺
| 岡本オトリ店
0737・52局4845
|アユ
|15～25
|26
|寝屋川市の田爪泰造氏 セッカ７．５号３本 平水 １１時迄
|池
|堺
| 西池
８２ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|40.2以下
|63
|大阪市の西山氏 ３．９メートル スレ４号 トントン ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
西中桟橋中央東向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|40.7以下
|41
|八尾の松田氏 ３メートル スレ４号 トントン 大助８枚