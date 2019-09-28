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【巨人】山口が投手３冠獲得　レギュラーシーズン終了…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人# 野球# プロ野球# ヤクルト
１回１死一塁、先発の山口俊は山田哲人（１番）を遊ゴロに打ち取る
１回１死一塁、先発の山口俊は山田哲人（１番）を遊ゴロに打ち取る

◆ヤクルト２ｘ―１巨人＝延長１０回＝（２８日・神宮）

　巨人・山口が最多勝、最高勝率、最多奪三振のタイトルを獲得した。レギュラーシーズン最後のヤクルト戦に先発し、７回まで無安打の快投。８回、先頭打者に安打を許して降板し、２年連続２度目のノーヒットノーランと今季１６勝目は逃した。三振は７個奪った。今季限りで引退する阿部は、同点の９回１死二塁、代打で申告敬遠された。チームは１０回にサヨナラ負け。７７勝６４敗２分けでシーズンを終えた。

　◇１回（両軍０）

　【巨】亀井二飛、坂本勇中前安打、丸二飛、岡本中飛

　【ヤ】太田左飛、青木四球、山田哲の遊ゴロで青木二封、バレンティン三振

　◇２回（両軍０）

　【巨】大城中飛、重信左前安打、田中俊二ゴロ併殺打

　【ヤ】雄平一直、村上四球、広岡三振、松本直投ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【巨】小林三振、山口中前安打、亀井三振、坂本勇四球で山口二進、丸の二塁内野安打で満塁、岡本二飛

　【ヤ】小川三振、太田四球、青木三振、山田哲一邪飛

　◇４回（両軍０）

　【巨】大城遊飛、重信、田中俊ともに三振

　【ヤ】バレンティン遊ゴロ、雄平中飛、村上二ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【巨】（左翼若林、右翼重信）小林投直、山口三振、亀井左邪飛

　【ヤ】広岡三振、松本直中飛、小川の代打浜田三振

　◇６回（両軍０）

　【巨】（投手高橋、捕手古賀）坂本勇四球（代走山本）、丸三振、岡本中飛、大城の代打ゲレーロ遊直

　【ヤ】（一塁岡本、三塁若林、遊撃山本、左翼ゲレーロ、中堅重信、右翼陽岱鋼）太田遊ゴロ、青木二ゴロ、山田哲左飛

　◇７回（両軍０）

　【巨】（中堅山崎）重信中前安打、田中俊の代打増田大のとき重信二盗、増田大の投前バントで重信三進、小林、山口ともに三振

　【ヤ】（二塁山本、遊撃増田大）バレンティン一邪飛、雄平右飛、村上三振

　◇８回（巨１、ヤ１）

　【巨】（左翼山崎、中堅塩見）若林三振、山本死球、陽岱鋼三振、岡本の左中間二塁打で山本一挙生還、ゲレーロ申告敬遠、重信三振

  • ８回２死一塁、左越えに先制の適時二塁打を放つ岡本和真

    ８回２死一塁、左越えに先制の適時二塁打を放つ岡本和真

　【ヤ】広岡中前安打、（投手古川）古賀の右前安打で広岡一挙三進、高橋の代打荒木の遊ゴロで広岡生還、古賀二封、太田三振のとき荒木二盗、山崎三振

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手マクガフ）増田大中越二塁打、小林三振、古川の代打阿部申告敬遠（代走鍬原）、若林三振、山本のとき暴投で増田大三進、鍬原二進、山本四球で満塁、陽岱鋼三振

　【ヤ】（投手中川）山田哲右飛、塩見二塁内野安打、雄平の一ゴロで塩見二封、村上中飛

　◇１０回（巨０、ヤ１Ｘ）

　【巨】（投手梅野）岡本左飛、ゲレーロ三ゴロ、重信三振

　【ヤ】（投手鍵谷）広岡左前安打、古賀の投前バントで広岡二進、梅野の代打中山中飛、（投手高木）太田の右翼線安打で広岡生還しサヨナラ

  • １０回２死二塁、太田賢吾に右前サヨナラ打を打たれた高木京介（カメラ・関口　俊明）

    １０回２死二塁、太田賢吾に右前サヨナラ打を打たれた高木京介（カメラ・関口　俊明）

試合詳細
１回１死一塁、先発の山口俊は山田哲人（１番）を遊ゴロに打ち取る
８回２死一塁、左越えに先制の適時二塁打を放つ岡本和真
１０回２死二塁、太田賢吾に右前サヨナラ打を打たれた高木京介（カメラ・関口　俊明）
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