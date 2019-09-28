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【セ・パ公示】（２８日）ヤクルトが市川、高橋、古賀を登録

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
ヤクルト・高橋奎二
ヤクルト・高橋奎二

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ヤクルト　市川悠太投手、高橋奎二投手、古賀優大捕手

　【同抹消】

　▽広島　赤松真人外野手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ソフトバンク　増田珠内野手、野村大樹内野手

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