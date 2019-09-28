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【セ・パ公示】（２８日）ヤクルトが市川、高橋、古賀を登録
2019年9月28日 16時38分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
ヤクルト・高橋奎二
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽ヤクルト 市川悠太投手、高橋奎二投手、古賀優大捕手
【同抹消】
▽広島 赤松真人外野手
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽ソフトバンク 増田珠内野手、野村大樹内野手
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