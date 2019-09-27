注 目
ゴルフ
ライフ
スポーツ動画
報知SNS
お知らせ
ホーム
東京五輪
巨人
野球
サッカー
スポーツ
ラグビーW杯
世界陸上
ゴルフ
格闘技
芸能
社会
競馬
ギャンブル
トップ
記事一覧
記事
【巨人】ありがとう慎之助…ハイライト
2019年9月27日 22時28分
スポーツ報知
# 巨人
◆巨人６―４ＤｅＮＡ（２７日・東京ドーム）
映像提供：GIANTS LIVE STREAM
Tweet
プロ野球特集
スコア速報
オープン戦
日程・結果
順位表
個人成績
チーム情報
ドラフト
巨人
コラムでＨｏ！
一覧へ
７１歳・タイガー戸口が「心房細動」で引退を覚悟、１０月に米国で精密検査へ…金曜８時のプロレスコラム
（9月27日 08:00）
低迷「ＮＥＷＳ２３」小川彩佳アナの迎えた大ピンチ…ＴＢＳ社長の口から飛び出した「全く不十分」発言
（9月26日 11:00）
巨人を愛した金ピカ先生、もう見られないあの笑顔
（9月25日 18:22）
これぞ真のプロ 阪神・西の貢献度
（9月25日 16:00）
国民的アニメですらサバイバルの時代…テレ朝トップがまっすぐ答えた「ドラえもん」＆「しんちゃん」土曜への“お引っ越し”本当の理由
（9月25日 11:00）
注目トピック
巨人リーグ優勝記念
5年ぶりリーグ制覇を記念しスペシャル動画「2019軌跡」を公開
［PR］G党必読！
LINE公式アカウント「ジャイアンツ情報byスポーツ報知」配信開始
［PR］競馬専門サイト「馬トク」
オリジナル出馬表、独自の指数を今すぐ試してあなたも勝ち組
［PR］Ｇ党必見！
阿部慎之助400本塁打達成スペシャルページ
［PR］温泉むすめ新聞
第6号が完成！8月4日に行われたトークイベントの様子をレポート！
報知ブログ（最新更新分）
一覧へ
３R・９４７０円的中！三国「ヤングダービー」最終日のねらい目
ブログ舟券
9月22日
祝・巨人V…メディア局開局から初の優勝
酒の魚
9月21日
「戦国廃城紀行」
多事放論
9月16日
白山白川郷 特別ルール
ランナーズ報知
9月11日
スポーツ報知がコミケ96出展！7回目はフルブース参戦
報知サブカル情報局
8月7日
NEWS読売・報知
モバイルGIANTS
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請