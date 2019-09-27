【巨人】坂本勇＆阿部が師弟アベック弾、炭谷が満塁弾…試合経過

◆巨人６―４ＤｅＮＡ（２７日・東京ドーム）

◇１回（両軍０）

【Ｄ】神里右前安打、ソト三振、佐野のとき神里二盗、佐野遊飛、細川三振

【巨】亀井一ゴロ、坂本勇、丸ともに三振

◇２回（両軍０）

【Ｄ】（投手沢村、捕手大城、一塁阿部）ロペス、戸柱、伊藤裕三者連続三振

【巨】阿部四球、岡本二ゴロ併殺打、大城三振

◇３回（Ｄ２、巨０）

【Ｄ】（投手鍬原）柴田中前安打、桜井三振、神里の二ゴロで柴田二封、ソト左越４３号２ラン、佐野遊ゴロ

【巨】（投手中川虎、、二塁中井）ゲレーロ三振、田中俊一ゴロ、鍬原の代打石川中前安打、亀井投ゴロ

◇４回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】（投手鍵谷）細川三振、ロペス中飛、戸柱一ゴロ

◇５回（Ｄ０、巨４）

【Ｄ】（投手戸郷、捕手炭谷）伊藤裕左翼線二塁打、柴田の投前バントで伊藤裕三進、中井、神里ともに四球で満塁、中川虎の代打梶谷、佐野ともに三振

◇６回（両軍０）

【Ｄ】細川三振、ロペス左飛、戸柱三邪飛

【巨】（投手石田、捕手山本）戸郷三振、亀井遊飛、坂本勇三振

◇７回（両軍０）

【Ｄ】伊藤裕左前安打、柴田三振、中井の二ゴロで伊藤裕二封、神里三振

【巨】（投手平良）丸遊飛、阿部二飛、岡本四球、炭谷左飛

◇８回（両軍０）

【Ｄ】（一塁岡本、三塁山本、左翼重信）山本三振、佐野中飛、細川三振

【巨】（投手上茶谷）重信左中間二塁打、田中俊の一ゴロで重信三進、戸郷の代打陽岱鋼投ゴロ、亀井中飛

◇９回（Ｄ２、巨Ｘ）