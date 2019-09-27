注 目
ゴルフ ライフ スポーツ動画 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 東京五輪 巨人 野球 サッカー スポーツ ラグビーW杯 世界陸上 ゴルフ 格闘技 芸能 社会 競馬 ギャンブル

【巨人】坂本勇＆阿部が師弟アベック弾、炭谷が満塁弾…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
２回無死、沢村をたたくふりをしたものの最後は笑顔を見せた阿部慎之助
２回無死、沢村をたたくふりをしたものの最後は笑顔を見せた阿部慎之助

◆巨人６―４ＤｅＮＡ（２７日・東京ドーム）

　◇１回（両軍０）

　【Ｄ】神里右前安打、ソト三振、佐野のとき神里二盗、佐野遊飛、細川三振

　【巨】亀井一ゴロ、坂本勇、丸ともに三振

　◇２回（両軍０）

　【Ｄ】（投手沢村、捕手大城、一塁阿部）ロペス、戸柱、伊藤裕三者連続三振

　【巨】阿部四球、岡本二ゴロ併殺打、大城三振

　◇３回（Ｄ２、巨０）

　【Ｄ】（投手鍬原）柴田中前安打、桜井三振、神里の二ゴロで柴田二封、ソト左越４３号２ラン、佐野遊ゴロ

　【巨】（投手中川虎、、二塁中井）ゲレーロ三振、田中俊一ゴロ、鍬原の代打石川中前安打、亀井投ゴロ

　◇４回（Ｄ０、巨２）

　【Ｄ】（投手鍵谷）細川三振、ロペス中飛、戸柱一ゴロ

　【巨】坂本勇左越４０号本塁打、丸遊飛、阿部右越７号本塁打、岡本中前安打、大城の二ゴロで岡本二進、ゲレーロ、田中俊ともに四球で満塁、鍵谷の代打若林三振

  • ４回１死、右越え本塁打を放つ阿部

    ４回１死、右越え本塁打を放つ阿部

　◇５回（Ｄ０、巨４）

　【Ｄ】（投手戸郷、捕手炭谷）伊藤裕左翼線二塁打、柴田の投前バントで伊藤裕三進、中井、神里ともに四球で満塁、中川虎の代打梶谷、佐野ともに三振

　【巨】（投手浜矢）亀井、坂本勇ともに四球で一、二塁、丸の一ゴロで亀井三進、坂本勇二進、阿部中飛、岡本申告敬遠で満塁、（投手進藤）炭谷左中間６号満塁本塁打、ゲレーロ右前安打、田中俊三振

  • ５回２死、炭谷が６号満塁本塁打を放つ

    ５回２死、炭谷が６号満塁本塁打を放つ

　◇６回（両軍０）

　【Ｄ】細川三振、ロペス左飛、戸柱三邪飛

　【巨】（投手石田、捕手山本）戸郷三振、亀井遊飛、坂本勇三振

　◇７回（両軍０）

　【Ｄ】伊藤裕左前安打、柴田三振、中井の二ゴロで伊藤裕二封、神里三振

　【巨】（投手平良）丸遊飛、阿部二飛、岡本四球、炭谷左飛

　◇８回（両軍０）

　【Ｄ】（一塁岡本、三塁山本、左翼重信）山本三振、佐野中飛、細川三振

　【巨】（投手上茶谷）重信左中間二塁打、田中俊の一ゴロで重信三進、戸郷の代打陽岱鋼投ゴロ、亀井中飛

　◇９回（Ｄ２、巨Ｘ）

　【Ｄ】（投手田口、捕手小林、右翼陽岱鋼）ロペス左越３１号本塁打、上茶谷の代打宮崎四球、伊藤裕の左前安打で宮崎二進、柴田の代打大和の中飛で宮崎三進、中井の三ゴロで宮崎生還、伊藤裕二封、神里の代打桑原三振

試合詳細
２回無死、沢村をたたくふりをしたものの最後は笑顔を見せた阿部慎之助
４回無死、坂本勇は４０号本塁打を放ち、ナインに迎えられる
４回１死、右越え本塁打を放つ阿部
５回２死、炭谷が６号満塁本塁打を放つ
すべての写真を見る 4枚

プロ野球特集

巨人

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請