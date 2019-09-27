【セ・パ公示】（２７日）中日・根尾を登録、西武、２９選手を抹消

◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽広島 赤松真人外野手
▽ＤｅＮＡ 進藤拓也投手
▽ＤｅＮＡ 濱矢廣大投手
▽ＤｅＮＡ 中川虎大投手
▽ＤｅＮＡ 山本祐大捕手
▽ＤｅＮＡ 神里和毅外野手
▽ＤｅＮＡ 細川成也外野手
▽中日 高松渡内野手
▽中日 根尾昂内野手
▽中日 渡辺勝外野手
【出場選手登録抹消】
▽中日 梅津晃大投手
▽中日 大野奨太捕手
▽中日 三ツ俣大樹内野手
▽中日 藤井淳志外野手
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽日本ハム 田中瑛斗投手
▽日本ハム 谷口雄也外野手
【出場選手登録抹消】
▽西武 今井達也投手
▽西武 増田達至投手
▽西武 松本航投手
▽西武 野田昇吾投手
▽西武 平井克典投手
▽西武 佐野泰雄投手
▽西武 マーティン投手
▽西武 小川龍也投手
▽西武 本田圭佑投手
▽西武 国場翼投手
▽西武 平良海馬投手
▽西武 ヒース投手
▽西武 森友哉捕手
▽西武 駒月仁人捕手
▽西武 中田祥多捕手
▽西武 水口大地内野手
▽西武 山野辺翔内野手
▽西武 外崎修汰内野手
▽西武 源田壮亮内野手
▽西武 佐藤龍世内野手
▽西武 永江恭平内野手
▽西武 山川穂高内野手
▽西武 メヒア内野手
▽西武 金子侑司外野手
▽西武 木村文紀外野手
▽西武 鈴木将平外野手
▽西武 愛斗外野手
▽西武 秋山翔吾外野手
▽西武 熊代聖人外野手
▽日本ハム 堀瑞輝投手
▽日本ハム 杉浦稔大投手
▽日本ハム 實松一成捕手
▽オリックス Ｋ－鈴木投手
▽楽天 近藤弘樹投手
▽楽天 弓削隼人投手
▽楽天 渡邊佑樹投手
▽楽天 由規投手
▽楽天 内田靖人内野手