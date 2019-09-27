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【セ・パ公示】（２７日）中日・根尾を登録、西武、２９選手を抹消

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
中日・根尾昂
中日・根尾昂

　◆セ・リーグ

【出場選手登録】

　▽広島　赤松真人外野手

　▽ＤｅＮＡ　進藤拓也投手

　▽ＤｅＮＡ　濱矢廣大投手

　▽ＤｅＮＡ　中川虎大投手

　▽ＤｅＮＡ　山本祐大捕手

　▽ＤｅＮＡ　神里和毅外野手

　▽ＤｅＮＡ　細川成也外野手

　▽中日　高松渡内野手

　▽中日　根尾昂内野手

　▽中日　渡辺勝外野手

【出場選手登録抹消】

　▽中日　梅津晃大投手

　▽中日　大野奨太捕手

　▽中日　三ツ俣大樹内野手

　▽中日　藤井淳志外野手

◆パ・リーグ

【出場選手登録】

　▽日本ハム　田中瑛斗投手

　▽日本ハム　谷口雄也外野手

【出場選手登録抹消】

　▽西武　今井達也投手

　▽西武　増田達至投手

　▽西武　松本航投手

　▽西武　野田昇吾投手

　▽西武　平井克典投手

　▽西武　佐野泰雄投手

　▽西武　マーティン投手

　▽西武　小川龍也投手

　▽西武　本田圭佑投手

　▽西武　国場翼投手

　▽西武　平良海馬投手

　▽西武　ヒース投手

　▽西武　森友哉捕手

　▽西武　駒月仁人捕手

　▽西武　中田祥多捕手

　▽西武　水口大地内野手

　▽西武　山野辺翔内野手

　▽西武　外崎修汰内野手

　▽西武　源田壮亮内野手

　▽西武　佐藤龍世内野手

　▽西武　永江恭平内野手

　▽西武　山川穂高内野手

　▽西武　メヒア内野手

　▽西武　金子侑司外野手

　▽西武　木村文紀外野手

　▽西武　鈴木将平外野手

　▽西武　愛斗外野手

　▽西武　秋山翔吾外野手

　▽西武　熊代聖人外野手

　▽日本ハム　堀瑞輝投手

　▽日本ハム　杉浦稔大投手

　▽日本ハム　實松一成捕手

　▽オリックス　Ｋ－鈴木投手

　▽楽天　近藤弘樹投手

　▽楽天　弓削隼人投手

　▽楽天　渡邊佑樹投手

　▽楽天　由規投手

　▽楽天　内田靖人内野手

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