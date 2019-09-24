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【２５日の予告先発】中日・梅津ＶＳヤクルト・田川
2019年9月24日 17時53分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
中日・梅津晃大
【セ・リーグ】
◆中日・梅津晃大―ヤクルト・田川賢吾（１８時・ナゴヤドーム）
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