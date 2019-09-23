【巨人】古川が移籍後初勝利…ヤクルト戦試合経過

◆ヤクルト５―９巨人（２３日・神宮）
巨人は同点の３回に岡本が３１号２ランで勝ち越し。その後、逆転を許し迎えた８回には阿部が６号同点弾、続く大城が６号勝ち越しソロと２者連続本塁打で逆転した。５回から２番手で登板した古川が３回を無安打無失点５奪三振の快投で巨人移籍後初勝利を飾った。
【試合経過】
◆１回（巨０、ヤ２）
【巨】若林左翼線二塁打、坂本勇、陽岱鋼、岡本三者連続三振
【ヤ】広岡二飛、塩見四球、山田哲の中越三塁打で塩見生還、バレンティンの一ゴロで山田哲生還、村上死球、中山の右前安打で村上二進、太田左飛
◆２回（巨２、ヤ０）
【巨】ゲレーロ遊ゴロ、大城四球、山本の左翼線三塁打で大城生還、小林の右犠飛で山本生還、今村左飛
【ヤ】松本直遊ゴロ、山田大、広岡ともに三振
◆３回（巨２、ヤ２）
【巨】若林遊ゴロ、坂本勇二飛、陽岱鋼中前安打、岡本左越３１号２ラン、ゲレーロ右飛
【ヤ】塩見左前安打、山田哲右越３５号２ラン、バレンティン左前安打、村上二ゴロ併殺打、中山三直
◆４回（巨０、ヤ１）
【巨】大城左中間二塁打、山本三振、小林遊ゴロ、今村三邪飛
【ヤ】太田左翼線二塁打、松本直の三前バントで太田三進、山田大の代打荒木の中前安打で太田生還、広岡二ゴロ併殺打
◆５回（両軍０）
【巨】（投手五十嵐）若林右飛、坂本勇二ゴロ、陽岱鋼右飛
【ヤ】（投手古川、二塁田中俊、遊撃山本）塩見中飛、山田哲、バレンティンともに三振
◆６回（両軍０）
【巨】（投手近藤、左翼中山、右翼山崎）岡本三振、ゲレーロの代打阿部中前安打、大城四球で阿部二進、山本三振、小林の代打丸遊ゴロ
【ヤ】（捕手大城、一塁阿部、左翼若林、中堅重信）村上三振、中山左飛、太田遊ゴロ
◆７回（両軍０）
【巨】（投手ハフ）田中俊四球、若林三振、古川スリーバント失敗三振、陽岱鋼三振
【ヤ】松本直二飛、山崎、広岡ともに三振
◆８回（巨２、ヤ０）
【巨】（投手梅野）岡本三ゴロ、阿部右越６号本塁打、大城右越６号本塁打、山本、重信ともに三振
【ヤ】（投手田口、一塁岡本、三塁山本、遊撃増田大）塩見、山田哲ともに四球、梅野の代打奥村の三ゴロが野選となり塩見三進、山田哲二進、村上三振、中山遊ゴロ併殺打
◆９回（巨３、ヤ０）
【巨】（投手坂本）田中俊三振、若林四球、増田大の中越二塁打で若林一挙生還、陽岱鋼の三ゴロが野選となり増田大三進、岡本の左中間二塁打で増田大、陽岱鋼ともに生還、田口の代打石川の右飛で岡本三進、大城四球、（投手大下）山本中飛
【ヤ】（投手マシソン、一塁若林、左翼石川）太田中飛、松本直の代打雄平右前安打、山崎中飛、広岡三振