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９月２３日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

９月２３日の関東地方釣果と２５日のこよみ

９月２５日のこよみ
月齢
25.7 若潮
日出 日入
5.31 17.35
月出 月入
0.53 15.25
９月２５日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 0.55 14.50 0.48 0.39 1.25 1.35
15.24 - 15.26 15.24 15.48 15.41
干潮 8.05 7.05 8.04 8.06 8.34 8.32
21.05 20.03 21.05 21.06 21.32 21.33
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		マダラ - - 　３０日までマダラダービー開催中。夜釣りのムラサキイカは良型交じりで数釣り期待
夜紫イカ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.3-1.6kg 1-9 水深２０メートルを一つテンヤで。交じり多彩。４時５０分集合
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		夜紫イカ - - 　夜釣りのムラサキイカは４０センチ前後が主体今後は大型が増えてきそう。イナダ船あり
イナダ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ - - 　出船せず。乗合船は一つテンヤのマダイ数釣り期待。報知マダイ大会は９月２９日
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		半日タイ - - 　出船中止。乗合は午前、午後ともマダイ一つテンヤ、小型ジグなどで。数釣り期待
茨城
波崎港 		波崎沖
犬吠埼 		信栄丸
0479-44-1224 		アカムツ - - 　出船せず。アカムツは大型交じりの群れ入り、このシケ後有望。本ガツオはルアー
本ガツオ - -
外房
外川港 		川口沖
大盛丸
0479-23-3362 		ヒラメ - - 　報知大会。総重量。(1)門間修（船橋市）５・４１キロ(2)中島４・０９(3)岡部(4)網野(5)北嶋
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ハナダイ - - 　出船せず。ハナダイはコマセで４０センチ級もヒラメも今後期待。テンヤのマダイ船あり
ヒラメ - -
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ - - 　出船しなかった。乗合船はヒラメ釣り。水深３０メートル前後で好調。ワカシやマハタも
外房
大原港 		太東沖
松栄丸
0470-62-0571 		ヒラメ - - 　祭礼のため休業。ヒラメは良型交じりで数釣り有望。フグはカットウ。午後鯛あり
ショウサイフグ - -
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		アジ - - 　出船中止。リレー船は前半Ｆサビキでアジやサバ。後半スルメ。状況で鬼カサゴも
スルメ - -
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ - - 　出船せず。リレー船はＦサビキでクロムツ。後半はマダイを狙う。午後タイ船あり
マダイ - -
南房
千田港 		千倉沖
白浜沖 		三喜丸
0470-43-8293 		スルメ - - 　乗合はスルメを狙う。水深１５０～１７０メートルで釣り、４０センチ級の良型が乗る。２８日～夜黒ムツ
夜クロムツ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		半日タイ - - 　しばらく休業。乗合船は午前、午後のマダイ釣り。洲崎沖までを狙い大型が食う
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		カサゴ - - 　乗合船はカンパチ・根魚のリレーかマダイに出る。マダイはコマセで。出船要確認
半日タイ - -
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
白浜沖 		早川丸
0470-29-1095 		カワハギ 18-26cm 3-8 カワハギダービー９月３０日まで延長。スルメ２７日再開
スルメ - -
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		半日アジ - - 　船体修理のためしばらく休む。アジ、マダイともに６時出。希望で１３時半にも出る
半日タイ - -
内房
富津港 		富津沖
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ - - 　出船中止。タチウオは良型が好調に食う食わせのフグ船あり。２７日マダコ出船
ショウサイフグ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　臨時休業。乗合は土日祝限定。要予約。水深１５メートル前後を狙い良型交じり食い好調
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		午後アジ 19-31cm 1-34 ２２日。水深２６メートルで良型交じる。同午前アジ３～２１尾
金沢
八景 		横須賀
小柴沖 		弁天屋
045-701-9061 		タチウオ 62-100cm 4-17 午前タチ７０～１０２センチ１～１３尾午後餌木スミイカ１～３杯
午後アジ 18-30cm 18-73
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午後アジ 23-36cm 25-56 ２２日。２３日午前アジ７～４６尾。共に水深４０メートルでサバも
三浦
長井港 		城ケ島
辰丸
046-856-2778 		ヤリイカ - - 　出船せず。乗合はヤリイカ釣り。水深１０５～１２５メートル前後を狙う。ツノ１１センチで。６時出船
葉山
あぶずり 		葉山沖
長三朗丸
046-875-1800 		キハダ - - 　予報悪く出船中止。共に乗合はコマセ船と生き餌船が出る。キハダは３０キロ級が食う
本ガツオ - -
逗子
小坪港 		小坪沖
太郎丸
0467-22-7662 		キハダ - - 　出船中止。コマセ釣りで狙う。キハダは５０キロ近い大型が回遊中。カツオも良型多い
本ガツオ - -
湘南
腰越港 		腰越沖
孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ - - 　出船せず。マダイはコマセで狙い１キロ前後が食う。アマダイ船開始。両船７時出
アマダイ - -
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		キハダ 2-2.5kg 0-1 キハダで本鰹も。甘鯛船０～４尾。カワハギ０～２尾
イナダ 30-40cm 6-30
湘南
茅ケ崎 		西沖
茅ケ崎 		ちがさき丸
0467-85-7092 		キハダ 30kg 0-1 キハダ９時迄。イナダなど狙うＬＴ五目、真鯛五目有
マダイ - -
小田原
早川港 		小田原
平安丸
0465-22-0676 		キハダ 25-31kg 0-2 同船。キハダは計５尾。ハリス切れ多数。イナダ船有
本ガツオ 2-3.5kg 0-1
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		キハダ 32-48kg 0-4 コマセで狙い食い活発。後半バラシ多数。本鰹も１尾
東伊豆
網代港 		網代南
網代沖 		森竜丸
0557-68-1477 		キハダ - - 　キハダはキャスティング。本ガツオ等交じる。半日楽らくフィッシングで沖メバル
沖メバル - -
東伊豆
伊東港 		川奈沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　これからカワハギが有望。川奈沖を中心に伊東沖や手石島沖を狙い２０センチ超が食う
南伊豆
須崎港 		新島沖
銭洲 		ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ - - 　キンメ船は調子上向き。１キロ前後が主体なから数釣り期待。カンパチは泳がせ釣り
カンパチ - -
横浜
山下橋 		Ｄ堤
新堤 		山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 50-70cm 2 アジ２２日夜。同夜、タチウオ７０～８０センチ０～５尾。川崎堤渡船有
アジ 15-28cm 40
湘南
茅ケ崎 		平島
エボシ 		磯屋
0467-82-7996 		クロダイ - - 　渡船中止。始発は５時半。各磯でクロダイやメジナ、石鯛等が狙える。各種餌常備
メジナ - -
山梨
山中湖 		平野沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ - - 　出船せず。ワカサギはソーラードーム船で。水深１１メートル前後で数釣り有望。紅サシ餌
群馬
三名湖 		ロープ
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ - - 　三名湖釣り大会(1)小原４１・６キロ旧石切Ｒ６．３メートル竿いっぱいの宙(2)北爪３８・８(3)根岸３７
群馬
鮎川湖 		桟橋
鮎川湖
0274-22-0899 		ヘラブナ 26-39cm 80 さいたま市佐藤さんが３メートル竿一杯で。両ダンゴ。少ない人３０尾
野田
幸手園 		桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ - - 　五月へら鮒会(1)石井５８・６キロアカシア桟橋３．９メートル竿、タナ１．５メートル(2)幸田５２・４(3)加藤
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス 20-30cm 40 虹マスは上野原市の中根さんがスプーンで。河川でイワナ４尾
ロックトラウト 45-50cm 5
茨城
久慈川 		大子
あゆの店　山水
アユ 16-22cm 23 常陸太田市の海野さんが西金で友釣り。平水。澄み。アカ良
神奈川
中津川 		八菅
大川屋
046-285-1362 		アユ 17-22cm 18 八王子市の中田さんが坂本の瀬で友釣り。平水。澄み。アカ良
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス 25-50cm 30 ５０センチ級ニジマスは２尾。ルースニングやスプーンに好反応
ヤマメ 23-28cm 3
伊豆
狩野川 		大見川
佐藤おとり店
08026375333 		アユ 14-25cm 28 伊豆市の佐藤さんが小川橋上流～小屋前で。平水。アカ良好
静岡
興津川 		高瀬
さかなや
054-395-2637 		アユ - - 　雨で一時４０センチ高、濁る。１５時半現在、３０センチ高で薄濁りに回復。２４日は釣り可能

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