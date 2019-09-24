９月２３日の釣果速報（関東）

９月２３日の関東地方釣果と２５日のこよみ
|月齢
|潮
|25.7
|若潮
|日出
|日入
|5.31
|17.35
|月出
|月入
|0.53
|15.25
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|0.55
|14.50
|0.48
|0.39
|1.25
|1.35
|15.24
|-
|15.26
|15.24
|15.48
|15.41
|干潮
|8.05
|7.05
|8.04
|8.06
|8.34
|8.32
|21.05
|20.03
|21.05
|21.06
|21.32
|21.33
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|マダラ
|-
|-
|３０日までマダラダービー開催中。夜釣りのムラサキイカは良型交じりで数釣り期待
|夜紫イカ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.3-1.6kg
|1-9
|水深２０メートルを一つテンヤで。交じり多彩。４時５０分集合
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|夜紫イカ
|-
|-
|夜釣りのムラサキイカは４０センチ前後が主体今後は大型が増えてきそう。イナダ船あり
|イナダ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|-
|-
|出船せず。乗合船は一つテンヤのマダイ数釣り期待。報知マダイ大会は９月２９日
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|半日タイ
|-
|-
|出船中止。乗合は午前、午後ともマダイ一つテンヤ、小型ジグなどで。数釣り期待
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
犬吠埼
| 信栄丸
0479-44-1224
|アカムツ
|-
|-
|出船せず。アカムツは大型交じりの群れ入り、このシケ後有望。本ガツオはルアー
|本ガツオ
|-
|-
|船
| 外房
外川港
| 川口沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ヒラメ
|-
|-
|報知大会。総重量。(1)門間修（船橋市）５・４１キロ(2)中島４・０９(3)岡部(4)網野(5)北嶋
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ハナダイ
|-
|-
|出船せず。ハナダイはコマセで４０センチ級もヒラメも今後期待。テンヤのマダイ船あり
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヒラメ
|-
|-
|出船しなかった。乗合船はヒラメ釣り。水深３０メートル前後で好調。ワカシやマハタも
|船
| 外房
大原港
| 太東沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|ヒラメ
|-
|-
|祭礼のため休業。ヒラメは良型交じりで数釣り有望。フグはカットウ。午後鯛あり
|ショウサイフグ
|-
|-
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|アジ
|-
|-
|出船中止。リレー船は前半Ｆサビキでアジやサバ。後半スルメ。状況で鬼カサゴも
|スルメ
|-
|-
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|-
|-
|出船せず。リレー船はＦサビキでクロムツ。後半はマダイを狙う。午後タイ船あり
|マダイ
|-
|-
|船
| 南房
千田港
| 千倉沖
白浜沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|スルメ
|-
|-
|乗合はスルメを狙う。水深１５０～１７０メートルで釣り、４０センチ級の良型が乗る。２８日～夜黒ムツ
|夜クロムツ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|半日タイ
|-
|-
|しばらく休業。乗合船は午前、午後のマダイ釣り。洲崎沖までを狙い大型が食う
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|カサゴ
|-
|-
|乗合船はカンパチ・根魚のリレーかマダイに出る。マダイはコマセで。出船要確認
|半日タイ
|-
|-
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 洲崎沖
白浜沖
| 早川丸
0470-29-1095
|カワハギ
|18-26cm
|3-8
|カワハギダービー９月３０日まで延長。スルメ２７日再開
|スルメ
|-
|-
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|半日アジ
|-
|-
|船体修理のためしばらく休む。アジ、マダイともに６時出。希望で１３時半にも出る
|半日タイ
|-
|-
|船
| 内房
富津港
| 富津沖
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|-
|-
|出船中止。タチウオは良型が好調に食う食わせのフグ船あり。２７日マダコ出船
|ショウサイフグ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|臨時休業。乗合は土日祝限定。要予約。水深１５メートル前後を狙い良型交じり食い好調
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|午後アジ
|19-31cm
|1-34
|２２日。水深２６メートルで良型交じる。同午前アジ３～２１尾
|船
| 金沢
八景
| 横須賀
小柴沖
| 弁天屋
045-701-9061
|タチウオ
|62-100cm
|4-17
|午前タチ７０～１０２センチ１～１３尾午後餌木スミイカ１～３杯
|午後アジ
|18-30cm
|18-73
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午後アジ
|23-36cm
|25-56
|２２日。２３日午前アジ７～４６尾。共に水深４０メートルでサバも
|船
| 三浦
長井港
| 城ケ島
| 辰丸
046-856-2778
|ヤリイカ
|-
|-
|出船せず。乗合はヤリイカ釣り。水深１０５～１２５メートル前後を狙う。ツノ１１センチで。６時出船
|船
| 葉山
あぶずり
| 葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|キハダ
|-
|-
|予報悪く出船中止。共に乗合はコマセ船と生き餌船が出る。キハダは３０キロ級が食う
|本ガツオ
|-
|-
|船
| 逗子
小坪港
| 小坪沖
| 太郎丸
0467-22-7662
|キハダ
|-
|-
|出船中止。コマセ釣りで狙う。キハダは５０キロ近い大型が回遊中。カツオも良型多い
|本ガツオ
|-
|-
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|-
|-
|出船せず。マダイはコマセで狙い１キロ前後が食う。アマダイ船開始。両船７時出
|アマダイ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|キハダ
|2-2.5kg
|0-1
|キハダで本鰹も。甘鯛船０～４尾。カワハギ０～２尾
|イナダ
|30-40cm
|6-30
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 西沖
茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|キハダ
|30kg
|0-1
|キハダ９時迄。イナダなど狙うＬＴ五目、真鯛五目有
|マダイ
|-
|-
|船
| 小田原
早川港
| 小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|キハダ
|25-31kg
|0-2
|同船。キハダは計５尾。ハリス切れ多数。イナダ船有
|本ガツオ
|2-3.5kg
|0-1
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|キハダ
|32-48kg
|0-4
|コマセで狙い食い活発。後半バラシ多数。本鰹も１尾
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代南
網代沖
| 森竜丸
0557-68-1477
|キハダ
|-
|-
|キハダはキャスティング。本ガツオ等交じる。半日楽らくフィッシングで沖メバル
|沖メバル
|-
|-
|船
| 東伊豆
伊東港
| 川奈沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カワハギ
|-
|-
|これからカワハギが有望。川奈沖を中心に伊東沖や手石島沖を狙い２０センチ超が食う
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
銭洲
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|-
|-
|キンメ船は調子上向き。１キロ前後が主体なから数釣り期待。カンパチは泳がせ釣り
|カンパチ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| Ｄ堤
新堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|50-70cm
|2
|アジ２２日夜。同夜、タチウオ７０～８０センチ０～５尾。川崎堤渡船有
|アジ
|15-28cm
|40
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| 平島
エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|クロダイ
|-
|-
|渡船中止。始発は５時半。各磯でクロダイやメジナ、石鯛等が狙える。各種餌常備
|メジナ
|-
|-
|湖
| 山梨
山中湖
| 平野沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|-
|-
|出船せず。ワカサギはソーラードーム船で。水深１１メートル前後で数釣り有望。紅サシ餌
|湖
| 群馬
三名湖
| ロープ
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|-
|-
|三名湖釣り大会(1)小原４１・６キロ旧石切Ｒ６．３メートル竿いっぱいの宙(2)北爪３８・８(3)根岸３７
|湖
| 群馬
鮎川湖
| 桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ヘラブナ
|26-39cm
|80
|さいたま市佐藤さんが３メートル竿一杯で。両ダンゴ。少ない人３０尾
|池
| 野田
幸手園
| 桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|-
|-
|五月へら鮒会(1)石井５８・６キロアカシア桟橋３．９メートル竿、タナ１．５メートル(2)幸田５２・４(3)加藤
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
パイン
| 鹿留
|ニジマス
|20-30cm
|40
|虹マスは上野原市の中根さんがスプーンで。河川でイワナ４尾
|ロックトラウト
|45-50cm
|5
|渓
| 茨城
久慈川
| 大子
| あゆの店 山水
|アユ
|16-22cm
|23
|常陸太田市の海野さんが西金で友釣り。平水。澄み。アカ良
|渓
| 神奈川
中津川
| 八菅
| 大川屋
046-285-1362
|アユ
|17-22cm
|18
|八王子市の中田さんが坂本の瀬で友釣り。平水。澄み。アカ良
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|25-50cm
|30
|５０センチ級ニジマスは２尾。ルースニングやスプーンに好反応
|ヤマメ
|23-28cm
|3
|渓
| 伊豆
狩野川
| 大見川
| 佐藤おとり店
08026375333
|アユ
|14-25cm
|28
|伊豆市の佐藤さんが小川橋上流～小屋前で。平水。アカ良好
|渓
| 静岡
興津川
| 高瀬
| さかなや
054-395-2637
|アユ
|-
|-
|雨で一時４０センチ高、濁る。１５時半現在、３０センチ高で薄濁りに回復。２４日は釣り可能