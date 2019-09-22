【巨人】桜井、４回８失点で６敗目　降雨コールドで敗れる…ヤクルト戦試合経過

◆ヤクルト１０ｘ―３巨人＝７回途中降雨コールド＝（２２日・神宮）

リーグ優勝決定から一夜明けた巨人は、敵地のヤクルト戦に臨んだ。２回にゲレーロが石川から左越えに２１号２ランを放ち、先取したが、先発した桜井が４回を９安打８失点と踏ん張れず。雨脚が強くなった７回、試合中断後に降雨コールドで敗れた。

【試合経過】

【巨】岡本四球、ゲレーロ左越２１号２ラン、大城三振、若林左飛、山本四球、桜井二ゴロ

【ヤ】山田哲遊ゴロ、村上四球、広岡の左前安打で村上二進、太田の中前安打で村上一挙生還、広岡二進、松本直三振、石川の遊ゴロで太田二封

【ヤ】山崎三ゴロ、塩見右翼線三塁打、青木の左前安打で塩見生還、山田哲三振、村上四球で青木二進、広岡中越１０号３ラン、太田四球、松本直左飛

【ヤ】石川右前安打、山崎三振、塩見の右前安打で石川二進、青木の右中間三塁打で石川、塩見ともに生還（代走中山）、山田哲の一ゴロで中山生還、村上右中間二塁打、広岡右飛