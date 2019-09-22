【巨人】桜井、４回８失点で６敗目　降雨コールドで敗れる…ヤクルト戦試合経過

◆ヤクルト１０ｘ―３巨人＝７回途中降雨コールド＝（２２日・神宮）
リーグ優勝決定から一夜明けた巨人は、敵地のヤクルト戦に臨んだ。２回にゲレーロが石川から左越えに２１号２ランを放ち、先取したが、先発した桜井が４回を９安打８失点と踏ん張れず。雨脚が強くなった７回、試合中断後に降雨コールドで敗れた。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】石川三ゴロ、田中俊三振、陽岱鋼遊ゴロ
【ヤ】山崎中飛、塩見遊ゴロ、青木中飛
◆２回（巨２、ヤ１）
【巨】岡本四球、ゲレーロ左越２１号２ラン、大城三振、若林左飛、山本四球、桜井二ゴロ
【ヤ】山田哲遊ゴロ、村上四球、広岡の左前安打で村上二進、太田の中前安打で村上一挙生還、広岡二進、松本直三振、石川の遊ゴロで太田二封
◆３回（巨０、ヤ４）
【巨】石川右邪飛、田中俊投ゴロ、陽岱鋼三ゴロ
【ヤ】山崎三ゴロ、塩見右翼線三塁打、青木の左前安打で塩見生還、山田哲三振、村上四球で青木二進、広岡中越１０号３ラン、太田四球、松本直左飛
◆４回（巨０、ヤ３）
【巨】岡本遊ゴロ、ゲレーロ右飛、大城二ゴロ
【ヤ】石川右前安打、山崎三振、塩見の右前安打で石川二進、青木の右中間三塁打で石川、塩見ともに生還（代走中山）、山田哲の一ゴロで中山生還、村上右中間二塁打、広岡右飛
◆５回（巨１、ヤ０）
【巨】（左翼中山）若林中飛、右天本左越二塁打、桜井の代打坂本勇の中前安打で山本三進、石川三振、田中俊の中前安打で山本生還、坂本勇一挙三進、陽岱鋼三振
【ヤ】（投手鍬原、中堅重信、右翼陽岱鋼）太田三振、松本直三ゴロ、石川の代打雄平左飛
◆６回（両軍０）
【巨】（投手平井）岡本中前安打（代走増田大）、ゲレーロ三ゴロ併殺打、大城遊撃内野安打、若林左邪飛
【ヤ】（捕手炭谷、一塁大城、三塁増田大、左翼若林）山崎左前安打、塩見の二ゴロで山崎二封、中山の遊ゴロで塩見二進、山田哲四球、村上遊飛
◆７回（巨０、ヤ２Ｘ）
【巨】（投手ハフ）山本二飛、重信中飛、鍬原の代打丸左飛
【ヤ】（投手鍵谷、三塁山本、遊撃増田大）広岡四球、太田中飛、松本直右越１号２ラン、ハフの代打吉田投飛、山崎中前安打、塩見のとき中断後、降雨コールドゲーム