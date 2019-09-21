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【巨人】原監督、８度宙を舞う！９回に小林で追いつき、１０回増田大が決めた…ＤｅＮＡ戦経過

スポーツ報知
# 巨人
優勝し喜ぶ巨人の選手たち（カメラ・生澤　英里香）
優勝し喜ぶ巨人の選手たち（カメラ・生澤　英里香）

◆ＤｅＮＡ２―３巨人（２１日・横浜）

　巨人が、５年ぶりにセ・リーグのペナントを奪還した。優勝マジック「２」で迎えた２位・ＤｅＮＡとの直接対決（横浜）に逆転勝ちし、１リーグ時代の９度含む４６度目のリーグ優勝が決まった。

　１５年以来の復帰となった原辰徳監督（６１）は、第３次政権初年度で悲願を達成。８度、宙に舞った。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】亀井三飛、坂本勇四球、丸の二ゴロで坂本勇二封、岡本三振

  • １回を無失点に抑え、若林晃弘（左）とタッチを交わす戸郷翔征（カメラ・相川　和寛）

    １回を無失点に抑え、若林晃弘（左）とタッチを交わす戸郷翔征（カメラ・相川　和寛）

　【Ｄ】乙坂三振、梶谷二ゴロ、ソト一ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【巨】大城左飛、重信三振、田中俊二ゴロ

　【Ｄ】佐野中飛、ロペス四球、宮崎遊ゴロ併殺打

　◆３回（巨０、Ｄ２）

　【巨】炭谷、戸郷、亀井三者連続三振

　【Ｄ】大和中飛、上茶谷三振、戸柱右中間二塁打、乙坂右越２号２ラン、梶谷一ゴロ

  • ３回２死二塁、乙坂智に右翼席へ２ラン本塁打を打たれた戸郷翔征（手前左）（右は炭谷銀仁朗）

    ３回２死二塁、乙坂智に右翼席へ２ラン本塁打を打たれた戸郷翔征（手前左）（右は炭谷銀仁朗）

　◆４回（両軍０）

　【巨】坂本勇左前安打、丸左飛、岡本三飛、大城一ゴロ

　【Ｄ】ソト死球、佐野二ゴロ併殺打、ロペス三振

　◆５回（両軍０）

　【巨】重信左飛、田中俊三振、炭谷右越安打、戸郷二ゴロ

　【Ｄ】宮崎三振、大和右前安打、上茶谷の二ゴロで大和タッチアウト、戸柱の中前安打で上茶谷二進、（投手高木）乙坂三振

  • ５回２死一、二塁、交代を告げられた先発の戸郷翔征（右）は宮本和知・１軍投手総合コーチ（左）にグータッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）

    ５回２死一、二塁、交代を告げられた先発の戸郷翔征（右）は宮本和知・１軍投手総合コーチ（左）にグータッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）

　◆６回（両軍０）

　【巨】亀井遊ゴロ、坂本勇三ゴロ、丸一ゴロ

  • ６回の攻撃前にベンチ前で円陣を組む巨人ナイン（カメラ・関口　俊明）

    ６回の攻撃前にベンチ前で円陣を組む巨人ナイン（カメラ・関口　俊明）

　【Ｄ】梶谷三振、ソト左翼線安打で二塁を狙うもタッチアウト、佐野一邪飛

　◆７回（巨１、Ｄ０）

　【巨】岡本右中間二塁打、大城四球で一、二塁、重信の右飛で岡本三振、（投手エスコバー、左翼乙坂、中堅桑原、大城の代走増田大）田中俊の代打阿部のとき捕逸で岡本生還、増田大三進、阿部四球で一、三塁（代走若林）、炭谷の代打ゲレーロ三振、高木の代打石川遊ゴロ

  • ７回１死一、三塁、打者・阿部慎之助の時、捕逸で三塁走者の岡本和真が生還した。捕手・戸柱恭孝（カメラ・関口　俊明）

    ７回１死一、三塁、打者・阿部慎之助の時、捕逸で三塁走者の岡本和真が生還した。捕手・戸柱恭孝（カメラ・関口　俊明）

　【Ｄ】（投手マシソン、捕手小林、一塁岡本、二塁増田大、三塁若林）ロペス三振、宮崎中前安打、大和の右前安打で宮崎二進（宮崎の代走柴田）、桑原二邪飛、（投手中川）戸柱三振

　◆８回（両軍０）

　【巨】（三塁柴田）亀井、坂本勇ともに投ゴロ、丸三振

　【Ｄ】乙坂遊飛、梶谷右前安打、（投手沢村）ソト死球で梶谷二進、エスコバーの代打倉本の遊ゴロでソト二封、梶谷三進、ロペス三直

　◆９回（巨１、Ｄ０）

　【巨】（投手山崎、二塁柴田、三塁倉本）岡本右飛、増田大三振、重信四球、若林のとき重信二盗、若林四球で一、二塁、小林の右前安打で重信生還、若林一挙三進、沢村の代打陽三ゴロ

  • ９回２死一、二塁、小林誠司の右前同点打で泥だらけになりながら生還する重信慎之介（カメラ・橋口　真）

    ９回２死一、二塁、小林誠司の右前同点打で泥だらけになりながら生還する重信慎之介（カメラ・橋口　真）

　【Ｄ】（投手大竹）柴田右前安打、大和三振、桑原の遊ゴロで柴田二封、戸柱三振

　◆１０回（巨１、Ｄ０）

　【巨】（投手三嶋）亀井四球、坂本勇四球で亀井二進、丸中飛、岡本の右飛で亀井三進、増田大の中前安打で亀井生還、坂本勇二進、重信三振

  • １０回２死一、三塁、増田大輝が勝ち越しの中前適時打を放つ（捕手・戸柱恭孝）（カメラ・生澤　英里香）

    １０回２死一、三塁、増田大輝が勝ち越しの中前適時打を放つ（捕手・戸柱恭孝）（カメラ・生澤　英里香）

　【Ｄ】（投手デラロサ）乙坂、梶谷、三嶋の代打楠本三者連続三振

試合詳細
優勝し喜ぶ巨人の選手たち（カメラ・生澤　英里香）
１回を無失点に抑え、若林晃弘（左）とタッチを交わす戸郷翔征（カメラ・相川　和寛）
３回２死二塁、乙坂智に右翼席へ２ラン本塁打を打たれた戸郷翔征（手前左）（右は炭谷銀仁朗）
５回２死一、二塁、交代を告げられた先発の戸郷翔征（右）は宮本和知・１軍投手総合コーチ（左）にグータッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）
６回の攻撃前にベンチ前で円陣を組む巨人ナイン（カメラ・関口　俊明）
７回１死一、三塁、打者・阿部慎之助の時、捕逸で三塁走者の岡本和真が生還した。捕手・戸柱恭孝（カメラ・関口　俊明）
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