【巨人】原監督、８度宙を舞う！９回に小林で追いつき、１０回増田大が決めた…ＤｅＮＡ戦経過

◆ＤｅＮＡ２―３巨人（２１日・横浜）

巨人が、５年ぶりにセ・リーグのペナントを奪還した。優勝マジック「２」で迎えた２位・ＤｅＮＡとの直接対決（横浜）に逆転勝ちし、１リーグ時代の９度含む４６度目のリーグ優勝が決まった。

１５年以来の復帰となった原辰徳監督（６１）は、第３次政権初年度で悲願を達成。８度、宙に舞った。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【Ｄ】乙坂三振、梶谷二ゴロ、ソト一ゴロ

◆２回（両軍０）

【巨】大城左飛、重信三振、田中俊二ゴロ

【Ｄ】佐野中飛、ロペス四球、宮崎遊ゴロ併殺打

◆３回（巨０、Ｄ２）

【巨】炭谷、戸郷、亀井三者連続三振

◆４回（両軍０）

【巨】坂本勇左前安打、丸左飛、岡本三飛、大城一ゴロ

【Ｄ】ソト死球、佐野二ゴロ併殺打、ロペス三振

◆５回（両軍０）

【巨】重信左飛、田中俊三振、炭谷右越安打、戸郷二ゴロ

◆６回（両軍０）

【Ｄ】梶谷三振、ソト左翼線安打で二塁を狙うもタッチアウト、佐野一邪飛

◆７回（巨１、Ｄ０）

【Ｄ】（投手マシソン、捕手小林、一塁岡本、二塁増田大、三塁若林）ロペス三振、宮崎中前安打、大和の右前安打で宮崎二進（宮崎の代走柴田）、桑原二邪飛、（投手中川）戸柱三振

◆８回（両軍０）

【巨】（三塁柴田）亀井、坂本勇ともに投ゴロ、丸三振

【Ｄ】乙坂遊飛、梶谷右前安打、（投手沢村）ソト死球で梶谷二進、エスコバーの代打倉本の遊ゴロでソト二封、梶谷三進、ロペス三直

◆９回（巨１、Ｄ０）

【Ｄ】（投手大竹）柴田右前安打、大和三振、桑原の遊ゴロで柴田二封、戸柱三振

◆１０回（巨１、Ｄ０）