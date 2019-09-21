【巨人】原監督、８度宙を舞う！９回に小林で追いつき、１０回増田大が決めた…ＤｅＮＡ戦経過

◆ＤｅＮＡ２―３巨人（２１日・横浜）
巨人が、５年ぶりにセ・リーグのペナントを奪還した。優勝マジック「２」で迎えた２位・ＤｅＮＡとの直接対決（横浜）に逆転勝ちし、１リーグ時代の９度含む４６度目のリーグ優勝が決まった。
１５年以来の復帰となった原辰徳監督（６１）は、第３次政権初年度で悲願を達成。８度、宙に舞った。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【Ｄ】乙坂三振、梶谷二ゴロ、ソト一ゴロ
◆２回（両軍０）
【巨】大城左飛、重信三振、田中俊二ゴロ
【Ｄ】佐野中飛、ロペス四球、宮崎遊ゴロ併殺打
◆３回（巨０、Ｄ２）
【巨】炭谷、戸郷、亀井三者連続三振
◆４回（両軍０）
【巨】坂本勇左前安打、丸左飛、岡本三飛、大城一ゴロ
【Ｄ】ソト死球、佐野二ゴロ併殺打、ロペス三振
◆５回（両軍０）
【巨】重信左飛、田中俊三振、炭谷右越安打、戸郷二ゴロ
【Ｄ】宮崎三振、大和右前安打、上茶谷の二ゴロで大和タッチアウト、戸柱の中前安打で上茶谷二進、（投手高木）乙坂三振
◆６回（両軍０）
【Ｄ】梶谷三振、ソト左翼線安打で二塁を狙うもタッチアウト、佐野一邪飛
◆７回（巨１、Ｄ０）
【巨】岡本右中間二塁打、大城四球で一、二塁、重信の右飛で岡本三振、（投手エスコバー、左翼乙坂、中堅桑原、大城の代走増田大）田中俊の代打阿部のとき捕逸で岡本生還、増田大三進、阿部四球で一、三塁（代走若林）、炭谷の代打ゲレーロ三振、高木の代打石川遊ゴロ
【Ｄ】（投手マシソン、捕手小林、一塁岡本、二塁増田大、三塁若林）ロペス三振、宮崎中前安打、大和の右前安打で宮崎二進（宮崎の代走柴田）、桑原二邪飛、（投手中川）戸柱三振
◆８回（両軍０）
【巨】（三塁柴田）亀井、坂本勇ともに投ゴロ、丸三振
【Ｄ】乙坂遊飛、梶谷右前安打、（投手沢村）ソト死球で梶谷二進、エスコバーの代打倉本の遊ゴロでソト二封、梶谷三進、ロペス三直
◆９回（巨１、Ｄ０）
【巨】（投手山崎、二塁柴田、三塁倉本）岡本右飛、増田大三振、重信四球、若林のとき重信二盗、若林四球で一、二塁、小林の右前安打で重信生還、若林一挙三進、沢村の代打陽三ゴロ
【Ｄ】（投手大竹）柴田右前安打、大和三振、桑原の遊ゴロで柴田二封、戸柱三振
◆１０回（巨１、Ｄ０）
【巨】（投手三嶋）亀井四球、坂本勇四球で亀井二進、丸中飛、岡本の右飛で亀井三進、増田大の中前安打で亀井生還、坂本勇二進、重信三振
【Ｄ】（投手デラロサ）乙坂、梶谷、三嶋の代打楠本三者連続三振